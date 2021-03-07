Facebook ввел цензуру в отношении газеты ВЗГЛЯД

|
7 марта, воскресенье | Последнее обновление — 14:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В России спрогнозировали рост заболеваемости COVID-19
Разделы
ВСУ остаются соломенным домиком Ниф-Нифа и будут сметены «Северным ветром». Недоверчивые могут вспомнить 2008-й. Тогда Россия не только наказала агрессора, но и лишила его шансов вернуть мятежные территории.
Подробности...
Мир уничтожен, а на его развалинах чавкает административный предприниматель. Это раньше богатым было быть стыдновато. А сейчас он сидит дома – спасает жизни. Он купил акции «Модерны», и ему комфортно, когда муравьишки тащат ему жратву из супермаркета.
Подробности...
Британский правящий класс – это люди, которые по праву рождения считают себя вправе говорить и делать любые глупости. Но невозможность для Запада действовать в ущерб себе отличает современную ситуацию от эпохи начала холодной войны.
Подробности...
Часть каналов Венеции пересохла из-за отлива, который привел к снижению уровня воды на полметра. Многие гондолы и лодки оказались на мели. Это затрудняет передвижение по городу. Навигация сохраняется на Гранд-канале, который тоже заметно обмелел
Подробности...
НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
Подробности...
Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
Подробности...
17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
Подробности...
В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
Подробности...
Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
|
|
Facebook ввел цензуру в отношении газеты ВЗГЛЯД
|
|
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Компания Facebook заблокировала новость газеты ВЗГЛЯД, в которой сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ» силами Федеральной службой безопасности России.
В феврале ФСБ России сообщила, что сторонники украинской неонацистской группы «МКУ» задержаны в Воронеже, у них изъято холодное оружие и экстремистская литература. Сообщение об этом также было размещено на странице газеты ВЗГЛЯД в Facebook.
Однако в субботу соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной».
Стоит отметить, что источниками финансирования StopFake являются международный фонд «Возрождение» (финансируется на средства бизнесмена Джорджа Сороса), Национальный фонд в поддержку демократии США (финансируем Конгрессом США), министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании на Украине и американский исследовательский центр Atlantic Council. Данную организацию Генпрокуратура РФ признала нежелательной в 2019 году.
Напомним, в декабре президент Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.
Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменяет решение о мерах. Также законом предусмотрена возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему США пошли по пути Украины во вопросах цензуры.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19
Вашингтон обеспокоен тем, что Россия и Китай используют вакцины от коронавируса как средство дипломатии, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Я бы сказала, что мы обеспокоены тем, что Россия и Китай пытаются использовать вакцины как инструмент для дипломатии», – приводит ее слова «Интерфакс».
Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
Эксперт оценил вероятность введения санкций против госдолга России
|
|
«Новые санкции США против России могут нанести ущерб в том числе американским инвесторам и привести к обвалу рынка. Потому вряд ли Вашингтон пойдет на столь жесткие меры», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Иван Тимофеев. Так он прокомментировал подготовку Лондоном и Вашингтоном санкций против суверенного долга России и некоторых бизнесменов.
«Закон о химическом и биологическом оружии 1991 года, согласно которому американцы ввели санкции против России 2 марта, предполагает два этапа ввода ограничений. Первый они уже осуществили, когда объявили о запрете экспорта в Россию военной продукции. Но мы ее и так не получаем. Также речь шла о кредитах со стороны правительственных структур США, но их мы тоже не получаем», – рассказал программный директор дискуссионного клуба «Валдай», доцент МГИМО МИД России Иван Тимофеев.
«Что касается второго этапа, то в случае с ним президент США должен выбрать три опции из шести. Одна из них наиболее существенная – это запрет банкам США на кредитование российского суверенного долга. В прошлом, а именно в августе 2019 года, они применяли этот закон по делу Скрипалей, но он был применен мягко. Американцы тогда запретили лишь покупку российских правительственных облигаций, номинированных в иностранной валюте. А доля их небольшая», – отметил собеседник.
«Потому сейчас главный вопрос состоит в том, будут ли новые меры столь же мягкими? Или запрет будет распространен на облигации федерального займа в рублях? Во втором случае это может привести к оттоку иностранных инвесторов и вызвать колебания на рынке, что нанесет ущерб в том числе американским инвесторам. Тем не менее через три месяца Вашингтон должен будет принимать какое-то решение. Но я не думаю, что они примут жесткие меры, которые приведут к обвалу рынка», – добавил эксперт.
«Что касается бизнесменов, то Вашингтон может пойти на санкции против них. В апреле 2018 года уже был такой прецедент, когда против ряда наших бизнесменов и их активов вводились санкции. На эти санкции рынки реагируют хуже. Причем здесь стоит вопрос не только в ущербе российской экономике, но и в возможном ущербе нашим партнерам за рубежом. Потому, думаю, американцы подойдут к этому вопросу аккуратно, и новые санкции не приведут к масштабным потерям для экономики», – заключил Тимофеев.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны».
Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости». На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар).
Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США. Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США и Британия готовят санкции против госдолга России
|
|
США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и некоторых бизнесменов, сообщают западные СМИ.
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что «США и Великобритания рассматривают дополнительные санкции против России за использование химического оружия, с вариантами, варьирующимися от санкций против олигархов до крайних мер, направленных на суверенный долг страны».
Британские власти якобы намерены настаивать на том, чтобы ОЗХО «продолжала оказывать давление на Россию» в том, чтобы Москва предоставила ответы по «использованию» запрещенных веществ, передает «Царьград».
Указывается, что в ближайшие недели Лондон будет обсуждать возможные меры с ключевыми европейскими союзниками, включая Францию и Германию, передает РИА «Новости».
На этих сообщениях курс рубля резко ослаб по отношению к доллару, потеряв около 1% (74,7 рубля за доллар).
Ранее глава МИДа Сергей Лавров заявил о «замерзании» отношений России и Британии.
Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального.
Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова.
Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США.
Также Вашингтон ужесточил ограничения на экспорт в Россию и запретил предоставление России кредитов правительственными финансовыми организациями.
В Госдуме назвали угрозы Кравчука дипломатической подготовкой военной провокации
|
|
Заявления экс-президента Украины Леонида Кравчука о решительных шагах Киева в отношении Москвы по ситуации в Донбассе являются дипломатической подготовкой военной провокации, заявил первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Это составная часть той эскалации, которую предпринимает украинская власть, надеясь на то, что будет поддержана в этом вопросе новой администрацией США и под влиянием этой администрации другими участниками «нормандского формата» (по урегулированию в Донбассе – прим. ВЗГЛЯД) – Францией и Германией, особенно Германией», – цитирует РИА «Новости» Затулина.
Речь, по словам депутата, идет о ревизии минских соглашений, попытки ревизий начались сразу после их подписания
Он также отметил, что все происходящее надо рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русский язык, ударами по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телеканалов.
Ранее глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленскому предрекли судьбу Чаушеску
|
|
Президента Украины Владимира Зеленского ждет судьба расстрелянного в 1989 году лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску, заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.
Он заявил, что Зеленский строит фашистский режим и санкционировал создание специальной боевой группы из 20 человек, которая должна будет нападать и даже физически устранять неугодных политиков и сотрудников СМИ. По словам Рабиновича, Зеленский «разрешил» на Украине «избивать журналистов», «закрывать каналы», «убивать».
«Так вот я хочу передать Зеленскому: много таких было, я их могу перечислять от Чаушеску и до кого хотите, и кончили все одинаково. И ты, предавший народ Украины, кончишь так же!» – приводит слова Рабиновича РИА «Новости».
В феврале каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов стали доступны для просмотра только на YouTube.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Памятнику Тарасу Шевченко «отрезали» голову на Украине
Вандалы повредили памятник поэту Тарасу Шевченко в селе Подпечеры Ивано-Франковской области Украины, сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря», – написал он в Facebook.
Мэр обратился в правоохранительные органы с требованием найти преступников.
Памятники Шевченко не раз подвергались на Украине актам вандализма. Мотивы злоумышленников неизвестны, передает ТАСС.
Поэзия Тараса Шевченко (1814-1861), в частности сборник «Кобзарь», считается основой современной украинской литературы и украинского языка. Большая часть прозы Шевченко (повести, дневник, письма), а также некоторые стихотворения написаны на русском языке.
Лукашевич: Киев хочет выиграть время для перегруппировки и накопления военного потенциала в Донбассе
|
|
Киев намеренно заводит переговорный процесс о мирном урегулировании конфликта в Донбассе в тупик, чтобы выиграть время для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения, сообщил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Резонно приходим к выводу, что Киев намеренно заводит урегулирование в тупик и использует вялотекущий и безрезультатный переговорный процесс в Контактной группе в качестве «передышки» для перегруппировки сил и накопления военного потенциала у линии соприкосновения. За последние две недели миссия зафиксировала свыше 230 единиц украинских танков и вооружений, в том числе крупнокалиберных, вне отведенных мест хранения – по большей части на железнодорожных станциях Константиновка, Покровск, Дружковка, Славянск, Рубежное. Мы призываем СММ отслеживать дальнейшие перемещения этих вооружений, использовать возможности раннего предупреждения о местах их концентрации и участках потенциальной эскалации военной напряженности», – приводит ТАСС слова российского постпреда.
Так, по наблюдениям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ), Вооруженные силы Украины продолжают активно задействовать железнодорожные узлы Донбасса для транспортировки техники и вооружений, рассказал дипломат. Так же, сообщается, что возобновилось применение вооружений, в том числе тяжелых, по территории у донецкого поселка Сигнальное, находящегося в непосредственной близости к пункту пропуска «Еленовка».
Постпред России также заявил о растущем беспокойстве из-за стремления ряда стран поддерживать «партию войны» в Киеве путем предоставления военных ассигнований. В частности, российская сторона обратила внимание на решение США выделить новый пакет военной помощи в размере 125 млн долларов.
«В очередной раз подчеркиваем: столь демонстративные действия на фоне воинственных заявлений официальных лиц Украины вкупе с отсутствием какой-либо реакции на саботаж Киевом Минских соглашений накладывают на спонсоров нынешних украинских властей серьезную долю ответственности за продолжающееся вооруженное насилие и страдания мирного населения Донбасса», – резюмировал дипломат.
Ранее полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов отметил, что Киев провоцирует военную эскалацию конфликта. Не решаются вопросы гуманитарного и экономического направления. Украина отказывается от обязательств по восстановлению социально-экономических связей, в том числе организации выплаты пенсий жителям Донбасса, заблокирован процесс обмена удерживаемых лиц, подчеркнул он. Также в ДНР заявили об отказе Украины обсуждать нарушения перемирия в Донбассе.
Ранее омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что представители Киева в очередной раз сорвали процесс переговоров по Донбассу.
Главный инфекционист США похвалил «Спутник V»
|
|
Данные о российской вакцине от коронавируса «Спутник V» достаточно хорошие, заявил главный инфекционист США, советник американского президента Джо Байдена Энтони Фаучи.
Журналист телеканала спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским препаратом или китайской вакциной. «Данные, которые я знаю о «Спутнике V», достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо», – сказал Фаучи в интервью греческому телеканалу Skai, передает РИА «Новости».
По его словам, у него минимальное беспокойство о возможных побочных эффектах вакцин. «Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95% и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура», – сказал эпидемиолог. По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов, а затем проходят.
Ранее США сочли неправильным способ использования Россией вакцины от COVID-19. Напомним, успехи российской вакцины «Спутник V», пользующейся огромным спросом во многих странах мира, с уверенностью позволяют говорить о возрождении российской мягкой силы. При этом США отказались делиться своими вакцинами от COVID-19 с другими странами.
Киев потребовал от Москвы признать Россию стороной конфликта в Донбассе
|
|
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина пойдет на «радикальные шаги», если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе.
По словам Кравчука, Россия якобы ищет «любые причины, чтобы блокировать переговоры». Он выразил недовольство позицией России, которая «стоит на том, что она не является стороной конфликта». Кравчук сказал, что «ситуация находится в тупике», изменить ее можно «лишь радикальными шагами». «Вот мы сейчас, делегация наша, думает над тем, какие возможно внести предложения», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».
Кравчук заявил, что Москва «не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она есть сегодня». «Мы будем просить действовать не на базе тех договоренностей, которые уже есть, а искать другие договоренности. То есть делать шаги», – заявил он.
В частности, речь идет о «признании» того, что «ситуация находится в тупике и что эта ситуация должна быть изменена на основе новых подходов и документов», которые необходимо «зафиксировать». «Идти вперед» предлагается уже на основе этих «новых подходов и документов». Кравчук отметил, что «это очень радикальный шаг». Он заявил, что Киев не позволит России «действовать так, как она хочет». «Мы сделаем все, чтобы поставить Россию в рамки международного права и сделать так, чтобы она выполняла эти нормы», – добавил Кравчук.
Напомним, глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. Представитель МИД России Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений заявила, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе. Россия неоднократно подчеркивала, что является гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинцев призвали готовиться к голоду
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива призвал жителей Украины готовиться к голоду из-за коронавируса.
По его словам, провальная работа команды действующего президента Украины Владимира Зеленского по вакцинации населения привела к третьей волне пандемии коронавируса.
«Новый локдаун и запреты, которые уже сейчас готовит кабмин во главе со Шмыгалем (премьер-министр Украины Денис Шмыгаль), окончательно убьет средний и малый бизнес. Готовимся к голоду!» – написал Кива в Facebook.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась третья волна пандемии коронавируса, в случае если большинство регионов страны окажутся в «красной зоне», будут вновь введены жесткие ограничения.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране решили проводить вакцинацию в аптеках.
МИД пообещал «скоро порадовать» США ответными санкциями
|
|
Россия не ждет, чтобы ответить на санкции Соединенных Штатов, «мы их скоро порадуем», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Почему вы думаете, что мы ждем? Никто не ждет, другое дело, что на данный момент, раньше мы не раскрывали и не предавали такой гласности, такого публичного измерения ответным мерам. Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», – сказала Захарова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.
Напомним, Евросоюз ввел санкции против «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального. Санкции распространяются на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, главу ФСИН Александра Калашникова и главу Росгвардии Виктора Золотова. Следом санкции против семи российских чиновников из-за ситуации с арестом Навального ввели США.
Захарова также заявила, что Россия готова симметрично ответить на препятствование Германии работе российских СМИ в стране. «Будете закрывать счета и не дадите операторам обслуживать счета Russia Today в Германии – такие же, идентичные, а может быть, еще и другие меры будут применяться к немецким СМИ в России», – сказала она.
Напомним, 26 февраля германский Commerzbank направил письменное уведомление о закрытии счетов информационных агентств Russia Today в Германии и Ruptly, доступ к осуществлению финансовых операций будет прекращен с 31 мая. Россия расценила отказ немецких банков сотрудничать с Ruptly и RT как политическое давление и нарушение обязательств ФРГ в сфере свободы слова и готова принять жесткие ответные меры в отношении работающих в нашей стране немецких средств массовой информации.
Офис Зеленского попросил США ввести всеобъемлющие санкции против России
Киев просит США ввести «новый всеобъемлющий санкционный режим» в отношении России, заявила замглавы офиса президента Украины Юлия Свириденко на видеоконференции, организованной Атлантическим советом.
По ее словам, украинская сторона «была бы глубоко признательна» США за рассмотрение данного вопроса. Киев считает, что санкции должны будут действовать, «пока война на Украине не закончится», пока «Восточная Украина и Крым» не перейдут под контроль Киева, передает РИА «Новости».
Кроме того, украинская сторона «была бы признательна, если новые санкции будут введены в отношении «Северного потока – 2». Как заявила Свириденко, «этот проект может подорвать не только экономику Украины, но и поставить под угрозу энергобезопасность Европы». Киев надеется на поддержку со стороны Вашингтона в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Также Украина рассчитывает на усиление военного сотрудничества между двумя странами.
В феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ДНР сообщили о гибели трех военных в результате обстрелов со стороны Украины
|
|
В результате обстрелов со стороны ВС Украины погибли трое военнослужащих Донецкой народной республики (ДНР), один получил ранение, сообщили в управлении народной милиции ДНР.
«В результате вражеских обстрелов погибли трое защитников нашей республики и один получил ранение. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших военнослужащих», – передает сообщение ведомства «Донецкое агентство новостей».
Отмечается, что в связи с обстрелами силы народной милиции ДНР были вынуждены открыть ответный огонь.
Представитель аппарата омбудсмена ДНР в свою очередь заявил, что за неделю погиб один человек, один был ранен.
«В период с 26 февраля по 05 марта 2021 года, по официальным источникам, в результате обстрела ВФУ получил ранение один военнослужащий республики... погиб один военнослужащий республики», – сообщил представитель ведомства.
Он добавил, что с начала года из-за боевых действий на территории ДНР ранения получили семь человек, погибли десять. С начала конфликта погибли 4972 человека, в том числе 90 детей.
Между тем официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Яков Осадчий сообщил, что украинские силовики 12 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе.
«Всего в течение недели вооруженные формирования Украины 12 раз нарушили режим прекращения огня», – передает его слова РИА «Новости».
Осадчий уточнил, что украинские силовики в течение недели открывали огонь из минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по пяти подконтрольным ЛНР населенным пунктам.
Ранее министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку.
Также сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
Украина собралась отделиться от энергосистем России и Белоруссии в 2022 году
|
|
В 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии, заявил и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко.
Он провел переговоры с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом. По словам Витренко, «процесс синхронизации выходит на финишную прямую». В 2022 году ОЭС «перейдет в изолированный режим работы», а 2023 году ожидается «полная синхронизация» с европейской сетью ENTSO-E, что обеспечит, по мнению украинских властей, демонополизацию рынка.
Витренко признал, что «Украина имеет проблему с поставками электроэнергии из Европы при пиковых нагрузках». Киев «рассматривает возможность расширения, строительства новых генерирующих мощностей, которые удовлетворили бы потребности» страны, передает РИА «Новости».
В декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал поправки в закон «О рынке электрической энергии», в рамках которого устанавливается запрет импорта электроэнергии из России по двусторонним договорам. Однако в феврале 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
В ДНР призвали ОБСЕ зафиксировать обстрел Украиной жилого дома «Градами»
Министерство иностранных дел ДНР призвало миссию ОБСЕ зарегистрировать использование украинскими военными реактивной установки «Град» по Донецку.
Обстрел произошел в четверг утром, ВСУ обстреляли окраину Донецка, повреждения получил жилой дом, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, при обстреле украинские была применена реактивная система «Град-патриот», передает РИА «Новости».
«Если такими подлыми провокациями украинская сторона проверяет способность наших защитников нанести ответный удар для подавления огневых точек, то мы констатируем, что таким образом официальный Киев переходит все возможные «красные линии» и фактически расписывается в развязывании нового витка вооруженной эскалации», – заявили в министерстве республики.
Там добавили, что украинская сторона должна взять на себя ответственность за совершаемые ей «седьмой год военные преступления против мирных жителей Донбасса и начать реальное соблюдение перемирия».
«В этой связи мы продолжаем настаивать на необходимости срочного вмешательства стран-гарантов минских соглашений в стремительно ухудшающуюся ситуацию с урегулированием вооруженного конфликта в Донбассе мирным путем. Также сообщаем, что направили соответствующее официальное обращение в адрес руководства СММ ОБСЕ с просьбой во исполнение своего мандата обеспечить выезд наблюдателей миссии для фиксации факта применения вооруженными формированиями Украины реактивных систем залпового огня по жилым кварталам», – указали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что сотрудник правоохранительных органов ДНР погиб 3 марта в результате выстрела снайпера со стороны украинских военных во время операции по эвакуации детей с территории, находящейся под угрозой обстрела ВСУ, в районе Ясиноватой. Его посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.
|
|