Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации.

Онлайн удобнее

С конца января – то есть после инаугурации избранного на сфальсифицированных выборах президента США Джозефа Байдена – откроется новый сезон охоты на «российских шпионов». Дональд Трамп – который, как известно любому настоящему американскому псевдолибералу, является агентом ГРУ/КГБ/НКВД/ЧК/Охранки – уходит, поэтому нужны новые жертвы. Те, кто помогают Кремлю сокрушить Святую Америку. И некоторые такие персонажи уже проявили себя – Джек Дорси, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи (возглавляющие, соответственно, Twitter, Facebook и Alphabet, которому сейчас принадлежит Google и платорма Youtube). Ведь их цифровые репрессии в адрес Дональда Трампа и его сторонников, аккаунты которых были забанены, играют в пользу Российской Федерации и других стран, чьи власти пытаются объяснять своему населению необходимость суверенизации интернета.

Ни для кого не секрет, что соцсети уже стали частью нашей жизни. Не только развлекательной или социальной, но и политической. Поскольку молодая часть электората в этих сетях живет и именно оттуда (а не с экранов телевизоров и, тем более, не со страниц газет) черпает информацию, соцсети превратились в важнейший инструмент коммуникации между политиками и электоратом. Кто-то даже говорит, что этот вариант общения является самым правильным, самым современным и самым эффективным – ведь через видеоблог на Youtube, аккаунт в Twitter и страницу в Facebook политик может напрямую доносить свою точку зрения до тысяч и даже миллионов людей, а также получать от них ответ в виде комментариев. Более того, он может это делать в любое удобное для него время и сколько угодно раз на дню, что выгодно отличает тот же Youtube от телевизионного эфира.

Неудивительно, что чиновники, лидеры партий, губернаторы – все заводят аккаунты и через них общаются с людьми. Даже российские министерства переходят в соцсети – так, значительную часть комментариев Марии Захаровой (официального представителя МИД РФ) журналисты считывают с Facebook. Те же политики, которые игнорируют средства интернет-общения подвергаются остракизму со стороны «прогрессивной» части российского общества. Их обвиняют в том, что они – аналоговые мамонты, живущие в цифровом мире. И эти мамонты обречены на политическое вымирание. Более того, эти аналоговые мамонты якобы ведут за собой на вымирание все общество – например, когда пытаются каким-то образом ограничить работу соцсетей в Российской Федерации.

Информационная ломка

Однако господа Дорси, Цукерберг и Пичаи преподнесли российским прогрессистам крайне неприятный сюрприз. Устроив Дональду Трампу цифровой концлагерь, выкинув его со всех подконтрольных им интернет-площадок, они макнули прогрессистов мордочками в суровую реальность.

А реальность эта очень проста и знакома любому продвинутому политтехнологу или обычному наркоману. Сначала вам демонстрируют что-то удобное, красивое, приятное, а к тому же еще общедоступное и даже бесплатное. Затем вас «сажают» на этот продукт – позволяют привыкнуть к нему и воспринимать его, как часть жизни. Человек – существо социальное, большая часть из нас не может без общения. Публичные же персоны вообще не видят своей жизни без возможности транслировать свою точку зрения в массы. Однако в какой-то момент выясняется, что это «общедоступное и бесплатное» принадлежит не вам. И что, если вы хотите дальше этим пользоваться, то должны соблюдать навязанные вам правила. В данном случае – говорить на этих площадках только то, что вам разрешают.

Так, Facebook относительно недавно ввел жесточайший режим цензуры – людей банят не только за критику украинских майданутых, не только за «неполиткорректные» слова (наподобие «азер» или «хохол»), но и даже за «непристойные», с точки зрения западных коллег, фотографии флага Победы над Рейхстагом. Сейчас же они, абсолютно не стесняясь, демонстрируют свои возможности забанить персонажа и выпилить его из интернет-пространства – просто за то, что он придерживается иной точки зрения относительно итогов президентских выборов. И тут вдруг сразу получается, что политик лишается средства общения и выражения своих мыслей – причем не простого средства, а того, которое за последние годы приобрело настоящую монополию в области коммуникации с электоратом. Отправляется в настоящий цифровой концлагерь.

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И где гарантия, что в период сложных моментов в той же России (например, если Западу удастся раскачать ситуацию в стране перед думскими выборами-2021), аккаунты российских СМИ и ведущих политиков не окажутся заблокированы?

А мы накажем!

Российские власти, к счастью, эту проблему видят и над ней работают. Это в США Facebook и Twitter имеют законодательный иммунитет, защищающий их от исков по обвинению в цензуре – а в России такого иммунитета нет. Госдума уже приняла законы, согласно которым интернет-гигантам придется отвечать за политически мотивированные блоки и удаления аккаунтов – начиная со штрафов и заканчивая полной блокировкой их работы на территории Российской Федерации. И если, например, тот же Facebook будет понимать, что блокировка аккаунта Марии Захаровой приведет к лишению доходов от работы в РФ (не говоря уже об ограничении доступа к страницам иноагентов, работающих на западные посольства и называющих себя «российскими политиками»), то он дважды подумает перед тем, как отправлять Марию Владимировну вслед за Трампом в цифровой концлагерь.

Однако простых блоков недостаточно. Нужно решать корень проблемы – а она в том, что инновационные методы коммуникации между политиками и электоратом проходят на чужих площадках. Блокировка этих площадок избавляет от влияния Запада, но вместе с этим лишает российскую власть ряда возможностей. Поэтому чиновникам и государству нужно серьезно вкладываться (в том числе законодательно и финансово) в создание российских соцсетей и видеохостингов, в которых принципиально не будет никакой политической цензуры.

Если Кремлю удастся создать такие объективные хостинги, то они не просто смогут заменить Youtube и Facebook для российской аудитории – эти продукты будут востребованы и иностранными пользователями. Со всеми финансовыми и политическими результатами для России.

Так что спасибо товарищам Дорси, Цукербергу и Пичаи. Заслужили благодарность с занесением в личное дело.