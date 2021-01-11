Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Чем политическая цензура в США опасна для России

Цензура в США набирает обороты Jaap Arriens/Global Look Press
Вслед за ограничением доступа к аккаунтам американцев, несогласных с итогами выборов, Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Подобная цензура со стороны западных интернет-платформ может коснуться и России, где около 50% пользователей владеют аккаунтами в иностранных соцсетях. Как Twitter и Facebook могут навредить выборам в России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации. Подробности...

Пусть США перебесятся

Евгений Примаков
Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества
Бессмысленно приводить американской политической элите примеры ее же действий во внешнем мире – она физически не в состоянии понять такие сравнения, потому что в США происходит внутренняя разборка «Корпорации Америка» с неразумным «быдлом». Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 11 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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    Американская цензура дает российским соцсетям новые возможности

    Геворг Мирзаян
    доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
    		11 января 2021, 17:45

    Отправив Трампа в цифровой концлагерь, владельцы западных соцсетей сделали большой подарок. И не столько американскому истеблишменту, сколько Российской Федерации.

    Онлайн удобнее

    С конца января – то есть после инаугурации избранного на сфальсифицированных выборах президента США Джозефа Байдена – откроется новый сезон охоты на «российских шпионов». Дональд Трамп – который, как известно любому настоящему американскому псевдолибералу, является агентом ГРУ/КГБ/НКВД/ЧК/Охранки – уходит, поэтому нужны новые жертвы. Те, кто помогают Кремлю сокрушить Святую Америку. И некоторые такие персонажи уже проявили себя – Джек Дорси, Марк Цукерберг и Сундар Пичаи (возглавляющие, соответственно, Twitter, Facebook и Alphabet, которому сейчас принадлежит Google и платорма Youtube). Ведь их цифровые репрессии в адрес Дональда Трампа и его сторонников, аккаунты которых были забанены, играют в пользу Российской Федерации и других стран, чьи власти пытаются объяснять своему населению необходимость суверенизации интернета.

    Ни для кого не секрет, что соцсети уже стали частью нашей жизни. Не только развлекательной или социальной, но и политической. Поскольку молодая часть электората в этих сетях живет и именно оттуда (а не с экранов телевизоров и, тем более, не со страниц газет) черпает информацию, соцсети превратились в важнейший инструмент коммуникации между политиками и электоратом. Кто-то даже говорит, что этот вариант общения является самым правильным, самым современным и самым эффективным – ведь через видеоблог на Youtube, аккаунт в Twitter и страницу в Facebook политик может напрямую доносить свою точку зрения до тысяч и даже миллионов людей, а также получать от них ответ в виде комментариев. Более того, он может это делать в любое удобное для него время и сколько угодно раз на дню, что выгодно отличает тот же Youtube от телевизионного эфира.

    Неудивительно, что чиновники, лидеры партий, губернаторы – все заводят аккаунты и через них общаются с людьми. Даже российские министерства переходят в соцсети – так, значительную часть комментариев Марии Захаровой (официального представителя МИД РФ) журналисты считывают с Facebook. Те же политики, которые игнорируют средства интернет-общения подвергаются остракизму со стороны «прогрессивной» части российского общества. Их обвиняют в том, что они – аналоговые мамонты, живущие в цифровом мире. И эти мамонты обречены на политическое вымирание. Более того, эти аналоговые мамонты якобы ведут за собой на вымирание все общество – например, когда пытаются каким-то образом ограничить работу соцсетей в Российской Федерации.

    Информационная ломка

    Однако господа Дорси, Цукерберг и Пичаи преподнесли российским прогрессистам крайне неприятный сюрприз. Устроив Дональду Трампу цифровой концлагерь, выкинув его со всех подконтрольных им интернет-площадок, они макнули прогрессистов мордочками в суровую реальность.

    А реальность эта очень проста и знакома любому продвинутому политтехнологу или обычному наркоману. Сначала вам демонстрируют что-то удобное, красивое, приятное, а к тому же еще общедоступное и даже бесплатное. Затем вас «сажают» на этот продукт – позволяют привыкнуть к нему и воспринимать его, как часть жизни. Человек – существо социальное, большая часть из нас не может без общения. Публичные же персоны вообще не видят своей жизни без возможности транслировать свою точку зрения в массы. Однако в какой-то момент выясняется, что это «общедоступное и бесплатное» принадлежит не вам. И что, если вы хотите дальше этим пользоваться, то должны соблюдать навязанные вам правила. В данном случае – говорить на этих площадках только то, что вам разрешают.

    Так, Facebook относительно недавно ввел жесточайший режим цензуры – людей банят не только за критику украинских майданутых, не только за «неполиткорректные» слова (наподобие «азер» или «хохол»), но и даже за «непристойные», с точки зрения западных коллег, фотографии флага Победы над Рейхстагом. Сейчас же они, абсолютно не стесняясь, демонстрируют свои возможности забанить персонажа и выпилить его из интернет-пространства – просто за то, что он придерживается иной точки зрения относительно итогов президентских выборов. И тут вдруг сразу получается, что политик лишается средства общения и выражения своих мыслей – причем не простого средства, а того, которое за последние годы приобрело настоящую монополию в области коммуникации с электоратом. Отправляется в настоящий цифровой концлагерь.

    Фото: Revierfoto/Global Look Press

    И где гарантия, что в период сложных моментов в той же России (например, если Западу удастся раскачать ситуацию в стране перед думскими выборами-2021), аккаунты российских СМИ и ведущих политиков не окажутся заблокированы?

    А мы накажем!

    Российские власти, к счастью, эту проблему видят и над ней работают. Это в США Facebook и Twitter имеют законодательный иммунитет, защищающий их от исков по обвинению в цензуре – а в России такого иммунитета нет. Госдума уже приняла законы, согласно которым интернет-гигантам придется отвечать за политически мотивированные блоки и удаления аккаунтов – начиная со штрафов и заканчивая полной блокировкой их работы на территории Российской Федерации. И если, например, тот же Facebook будет понимать, что блокировка аккаунта Марии Захаровой приведет к лишению доходов от работы в РФ (не говоря уже об ограничении доступа к страницам иноагентов, работающих на западные посольства и называющих себя «российскими политиками»), то он дважды подумает перед тем, как отправлять Марию Владимировну вслед за Трампом в цифровой концлагерь.

    Однако простых блоков недостаточно. Нужно решать корень проблемы – а она в том, что инновационные методы коммуникации между политиками и электоратом проходят на чужих площадках. Блокировка этих площадок избавляет от влияния Запада, но вместе с этим лишает российскую власть ряда возможностей. Поэтому чиновникам и государству нужно серьезно вкладываться (в том числе законодательно и финансово) в создание российских соцсетей и видеохостингов, в которых принципиально не будет никакой политической цензуры.

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    Если Кремлю удастся создать такие объективные хостинги, то они не просто смогут заменить Youtube и Facebook для российской аудитории – эти продукты будут востребованы и иностранными пользователями. Со всеми финансовыми и политическими результатами для России.

    Так что спасибо товарищам Дорси, Цукербергу и Пичаи. Заслужили благодарность с занесением в личное дело.


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