Анонсировано первое появление Трампа на публике после штурма Капитолия

Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на шесть актуальных вопросов о президенте США Дональде Трампе, отметив, что найти хоть что-то позитивное для России в его президентстве сложно.

Познер ответил на своем сайте на вопрос о том, было ли бы в интересах России, чтобы победил Трамп.

«Во время своей первой президентской кампании Трамп не раз говорил о своем желании наладить отношения с президентом Путиным, с Россией, но за все четыре года своего президентства он не сделал ничего, что могло бы подтвердить искренность тех слов. Но он подписал множество санкций против России, вышел из договора по ПРО, из договора по РСМД и собирался, похоже, выйти из договора по СНВ. Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно», – сказал телеведущий.

На вопрос о том, что избранный президент США Джо Байден для России будет хуже Трампа Познер ответил: «Подобные утверждения есть не что иное, как гадание на кофейной гуще. Этого не знает решительно никто. Поживем – увидим». Такой же ответ он дал и на вопрос о том, что Байден для России будет лучше, чем Трамп.

Также Познер отметил, что не верит в фальсификацию выборов в США и якобы «украденную» победу Трампа. «При всех проблемах демократии в Америке сегодня украсть президентские выборы невозможно: уж так построена избирательная система. В данном конкретном случае проигравшая сторона потребовала пересчета голосов вручную в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии. Пересчет был произведен в присутствии и с участием представителей Республиканской партии. Пересчет подтвердил, что в этих «спорных» штатах победил Байден. Это факт. Его можно, конечно, отрицать до второго пришествия», – считает он.

На вопрос о том, не является ли блокировка всех аккаунтов Трампа в соцсетях нарушением свободы слова, которой так хвастаются американцы и в отсутствии которой они обвиняют Россию, Познер ответил отрицательно. «Нет, не является. По крайней мере, формально. В Первой поправке к Конституции США запрещено ГОСУДАРСТВУ каким-либо образом воспрепятствовать свободе слова любого гражданина, органа печати и т. д., но этот запрет не касается частных лиц (…). Соцсети в США принадлежат частным лицам, и эти лица имеют полное право отказать тому или иному человеку в аккаунте. То есть, согласно Конституции США, власть не может ограничить свободу слова частного лица, но и не может заставить частное лицо что-либо опубликовать. В этом есть существенная разница с Россией, в которой, несмотря на соответствующую статью в Конституции, государство (власть) практически может запретить любую публикацию, вплоть до закрытия любого СМИ», – сказал телеведущий.

Кроме того, Познер считает, что события в Вашингтоне, в частности штурм Капитолия сторонниками Трампа, нанесли ущерб США. «Бесспорно. Достаточно ознакомиться с высказываниями лидеров, пользующихся международным уважением (Меркель, Макрон), с тональностью и взглядами мировых СМИ, чтобы убедиться, что это так. Другой вопрос, на долго ли? Я принципиально не делаю прогнозов, считаю, что это дело в лучшем случае бессмысленное, а в худшем вредное, но одно скажу: Америка расколота, и президенту Байдену не удастся за предстоящие четыре года вновь собрать Шалтая-Болтая. Если кто не помнит этого господина, то напомню перевод Самуила Маршака: «Шалтай-Болтай сидел на стене / Шалтай-Болтай свалился во сне / Вся королевская конница и вся королевская рать не могут Шалтая, не могут Болтая, Шалтая-Болтая собрать!» – заключил телеведущий.

Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.