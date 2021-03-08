Захарова указала на необходимость регуляции действий интернет-гигантов

Необходимо вводить регулирующие действия интернет-гигантов меры, заявила официальнйы представитель МИД России Мария Захарова.

«Все это требует регулирования. Всем этим сейчас занимаются наши законодатели и соответствующие органы. Мы считаем, что должен быть какой-то общий международно-правовой подход к регулированию интернета», – заявила Захарова в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что Россия давно сталкивается с блокировками аккаунтов российских СМИ, по ее словам, это «просто зачистка информационного пространства». «Сотни, тысячи сайтов, не только сайтов, но и аккаунтов, страниц, документальных фильмов вымарывались из общего информационного пространства», – указала дипломат.

«Много лет мы предлагаем инициативу в сфере международной информационной безопасности. И сейчас о такой инициативе было объявлено. Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации выпустил специальное обращение к руководителям международных организаций о необходимости выработки общих подходов и недопустимости многопрофильного давления интернет-платформ западных, в первую очередь, американских. Потому что все сконцентрировано, в принципе, в большинстве своем именно в США. Потому что это действительно наступление на свободу слова», – сказала Захарова.

Также она отметила, что западные интернет-гиганты нередко ведут себя вне правовых рамок, игнорируя законы России, это недопустимо.

«Казалось бы, интернет – общее пространство. Но мы видим, насколько себя ведут вне правовых рамок, если говорить о юрисдикции нашей страны, нашей законодательной базе, те самые компании, которых вы называете интернет-гигантами», – сказала дипломат.

Представитель МИД пояснила, что интернет-гиганты «оперируют в нашей среде, но при этом зачастую никаким российским законам не подчиняются». «Мало того – иногда напрямую нарушают, и, несмотря на нарушение этих законов и предписания, иногда и штрафы полностью игнорируют, что недопустимо», – подчеркнула Захарова.

С этой проблемой сталкивается не только Россия, указала она. «Мы сейчас видели, каким образом аналогичная проблема решается в Австралии. Казалось бы, союзники, часть так называемого западного мейнстрима, коллективного Запада. И при этом проблема взаимодействия средств массовой информации Австралии с интернет-гигантами в виде социальных сетей. То есть схожие проблемы испытывает коллективный Запад и у себя на территории», – добавила дипломат.

Схожая ситуация есть во Франции, где подавались иски частных лиц, общественных деятелей к американским интернет-платформам в связи с блокировками.

«Что касается блокировки американских политиков, то мне кажется, это шокировало весь мир. Потому что, с одной стороны, США практически молились на свободу слова, не подвергая сомнению свою приверженность этому важнейшему постулату. А с другой стороны, вдруг взяли и отключили президента США, его аккаунты от интернет-платформ, социальных сетей. Это было беспрецедентно», – заключила Захарова.

Напомним, в Facebook заблокировали новость, опубликованную в том числе газетой ВЗГЛЯД, РИА «Новости» и Sputnik. В материалах, написанных на основе официального сообщения ФСБ и Следственного комитета, сообщалось о задержании сторонников украинской неонацистской группы «МКУ». Соцсеть прислала уведомление о блокировке новости, сославшись на проверку украинского интернет-проекта StopFake, который счел данную информацию «ложной». StopFake получает финансовую поддержку из США. Роскомнадзор потребовал от американской соцсети восстановить доступ к новостям российских изданий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российские парламентарии намерены предлагать законодательные решения, которые позволят не допускать блокировки публикаций российских СМИ.