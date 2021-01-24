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24 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:41  |  vz.ru
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Как взлетела популярность российских тракторов и комбайнов

Российские трактора, как выяснилось, ничем не хуже импортных Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Кризисный для всей страны 2020 год парадоксальным образом оказался весьма успешным для производства отечественных тракторов и комбайнов. Резко выросли и продажи сельскохозяйственной техники внутри страны, и отправка ее на экспорт. С чем связаны подобные достижения целой отрасли и можно ли будет повторить этот успех в 2021 году? Подробности...
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Чем грозят России «вопиющие угрозы» Google

Транснациональные IT-корпорации вроде Google начинают диктовать свою волю народам суверенных стран REUTERS/Dado Ruvic
Компания Google решила шантажировать Австралию. Этой стране отключат поисковик, если австралийский парламент примет закон, который может лишить IT-корпорацию немалой доли доходов. К ультиматуму примкнул и Facebook. Это прецедент в мировой истории. Отныне никто не знает, какой следующей суверенной стране IT-гиганты завтра предъявят ультиматум. Ждет ли подобный сценарий Россию и чем она может ответить? Подробности...
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Как Герой России возродил убитую птицефабрику

Владимир Ковтун (второй слева) во время войны в Афганистане из личного архива
Бытует мнение, будто вышедшие в запас офицеры российских Вооруженных сил не способны проявить себя в мирной жизни. История Героя России Владимира Ковтуна представляет собой ярчайшее опровержение таких предрассудков. После окончания военной карьеры полковник спецназа с нуля создал процветающий бизнес. Каким же образом? Подробности...
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Права цыплят стали важнее прав человека

По всему миру ежегодно уничтожают миллиарды суточных цыплят C.Kosanetzky/Imagebroker/Global Look Press
Власти Германии приняли революционное решение в области защиты прав животных и первыми в мире запретили убийство суточных цыплят, которых отбраковывают птицеводы. Еще через три года под защитой государства окажутся куриные яйца. Это не шутка и, скорее всего, не безумие: кто-то получает выгоду даже от столь парадоксальных и убыточных для населения запретов. Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Меня изумлял наш авторитаризм

Борис Межуев
Борис Межуев, политолог
Меня всегда изумлял наш авторитаризм: с одной стороны, культ Путина, «без Путина нет России», с другой – самое безопасное, что можно делать в России, это ругать Путина. Подробности...
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ЗОЖ – это секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Алексей Алешковский, сценарист
Стоит напомнить, что революция – самый надежный способ превращения буревестников в пингвинов. Драматургия истории изъясняется черным юмором: в завязке о музыке революции мечтают поэты, а в финале её исполняет лагерный оркестр. Подробности...
Обсуждение: 128 комментариев
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    Чем грозят России «вопиющие угрозы» Google

    Транснациональные IT-корпорации вроде Google начинают диктовать свою волю народам суверенных стран    24 января 2021, 13:04
    Фото: REUTERS/Dado Ruvic
    Текст: Александр Рыбин,
    Наталья Макарова,
    Андрей Самохин

    Компания Google решила шантажировать Австралию. Этой стране отключат поисковик, если австралийский парламент примет закон, который может лишить IT-корпорацию немалой доли доходов. К ультиматуму примкнул и Facebook. Это прецедент в мировой истории. Отныне никто не знает, какой следующей суверенной стране IT-гиганты завтра предъявят ультиматум. Ждет ли подобный сценарий Россию и чем она может ответить?

    Корпорация Google пригрозила закрыть свою поисковую систему для всей территории Австралии. Угрозу приведут в исполнение, если там вступит в силу закон, обязывающий транснациональные интернет-компании платить местным медиа, если пользователь переходит по ссылкам на страницы изданий. Если корпорация добровольно не определит размер отчислений, то ценник ей принудительно установит назначенный государством арбитр. При этом выручка Google Australia в 2019 году составила 3,7 млрд долларов США. Большую часть этой суммы принесла реклама.

    Закон, который пока обсуждается в парламенте, разработала правительственная комиссия по защите конкуренции и потребителей Австралии. Он грозит ударить по интересам и другого IT-гиганта – социальной сети Facebook. Та тоже предъявила Канберре ультиматум, правда, не такой радикальный – пригрозила просто удалить новости из лент всех австралийских пользователей.

    Таким образом, 19 млн австралийцев, которые регулярно используют Google, рискуют лишиться поисковой системы, а 17 млн жителей Австралии, которые ежемесячно заходят в Facebook, не смогут ни видеть, ни публиковать новости на своих страницах.

    Ультиматум от имени корпорации озвучил представитель ее австралийского филиала Мэл Силва, выступая на слушаниях в парламенте. По его мнению, законопроект создаст «опасный прецедент» для оплаты ссылок в виртуальном пространстве. Поэтому у корпорации не остается другого выбора, кроме как «прекратить доступ к Google Search в Австралии».

    Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон уже ответил, что правительство не будет реагировать на угрозы компании Google. «Позвольте мне пояснить. Австралия устанавливает свои правила в отношении того, что вы можете делать в Австралии. Это делается через наш парламент. И это реализуется нашим правительством. Вот как все работает здесь в Австралии, и людям, которые хотят работать по нашим правилам, мы всегда рады. Но мы в то же время не станем реагировать на угрозы», – заверил глава правительства (перевод газеты ВЗГЛЯД).

    Reset Australia, организация, которая специализируется на регулировании деятельности крупных технологических компаний, уже заявила, что Google запугивает Австралию.

    «Нынешние вопиющие угрозы показывают, что Google обладает телом чудовища и разумом негодяя»,

    – возмутился исполнительный директор организации Крис Купер. «Когда частная корпорация пытается использовать свою монопольную власть, чтобы угрожать суверенной стране и запугивать ее, это верный признак того, что регулирование давно назрело», – цитирует Купера английская Guardian.

    Прозвучавший в Канберре ультиматум вызвал тревогу на другом конце планеты – в России. «Это первый мировой прецедент такого рода. И он опасен для нас, ведь с Россией церемониться американские IT-гиганты не будут. Они продолжат попытки дискриминировать нашу страну», – заявил газете ВЗГЛЯД доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Геворг Мирзаян. «В отличие от Австралии, мы не принадлежим к англосаксонскому западному блоку. Поэтому в отношении России администраторам компании можно не придерживаться даже минимального пиетета. Тут не действуют никакие табу», – пояснил Мирзаян.

    «Ситуация, при которой наднациональные IT-корпорации впрямую и открыто шантажируют целое государство, причем немаленькое, и выдвигают условия, просто дикая. Это страшный сон и самая невозможная антиутопия», – считает первый зампред комиссии Общественной палаты России по развитию информационного общества Александр Малькевич. «Эти корпорации поставили себя выше любых законов и любых государств. Они пытаются диктовать свою волю не только пользователям, которым они навязывают ненужные услуги и таргетированную рекламу, но и диктуют свою волю суверенным странам. Таким образом они пытаются поставить их на колени», – отметил собеседник.

    Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, напротив, настроен оптимистично. По его мнению, скандал в Австралии показал, что власти отдельных стран наконец-то начинают ставить под контроль «наднациональные» методики международных корпораций. «Мир переходит в некую новую реальность, где цифровая экономика становится все менее глобальной. Причем происходить это начинает теперь даже в англоязычных странах», – отметил он.

    «Замечательно, что в России, в отличие от почти всех остальных стран, не считая некоторых азиатских, есть свои собственные IТ-лидеры. Они уверенно конкурируют с международными игроками, а в ряде случаев даже опережают их на нашем локальном рынке», – напомнил собеседник. По словам эксперта, «следующий шаг, который IТ-отрасль должна сделать вместе с государством – это международная экспансия наших успешных IТ-игроков и цифровых сервисов, чтобы конкуренция продолжалась и на внешних для нас рынках».

    На самом деле уже бывало, что Google отключался в масштабе целой страны, сказал генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. Он напомнил, это произошло в нулевых годах с Китаем, когда Google воевал с правительством Китая – в частности, втайне разрабатывая для Поднебесной платформу, недоступную для китайской службы госбезопасности. Основатель Google, эмигрировавший в США уроженец Ленинграда Сергей Брин, тратил на свою войну с Пекином огромные деньги, напомнил Ашманов, причем вел ее из чисто идеологических, а не коммерческих соображений.

    С Россией совершенно другая история, считает Ашманов. «Они не будут отключать нас от Google, как Австралию. У нас с США еще недавно был Договор об открытом небе, то есть мы позволяли американцам летать в нашем небе. Такая аналогия уместна и в случае с поисковиком Google. Кто же от этого добровольно откажется?» – риторически спрашивает эксперт. По его словам, пока Россия не прижмет Google технически и юридически, корпорация будет «летать» в России, выполняя функцию «глаза» Вашингтона.

    Самая сложная для России задача, согласно Ашманову – лишить монополии один из главных сервисов корпорации Google, а именно сервис YouTube. «Надо перетащить на российские видеохостинги его аудиторию, а главное – осуществить трансплантацию бизнеса, живущего на этой платформе. Допустим, мы блокируем YouTube, набиваем на наш хостинг начальную базу роликов. Но дальше нужно заинтересовать блогеров, которые зарабатывают на рекламе и самих рекламодателей. Для этого, скорее всего, потребуется предложить лучшие условия, спалить какое-то количество денег, чтобы эта «машина» завелась», – сказал эксперт.

    Как надеется Ашманов, к нашим будущим цифровым аналогам могут присоединиться иностранные инвесторы: «Если США и дальше продолжат свой идиотизм с насаждением цензуры в Google и Facebook, они нам в этом только помогут».


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