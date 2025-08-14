Telegram Messenger Inc. оштрафовали в России с 2021 года на 105,5 млн рублей

Tекст: Антон Антонов

«С 2021 года Telegram Messenger Inc. уже оштрафован на 105,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию», – приводит слова Немкина ТАСС.

Отдельно компанию оштрафовали на 38,3 млн рублей за отсутствие самостоятельного мониторинга и неисполнение обязанности по удалению нелегального контента без напоминаний регуляторов.

По словам депутата, «администрация Telegram по-прежнему не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента – от фейков и экстремизма до предложений купить поддельные документы, материалов с призывами к беспорядкам, ЛГБТ+ (признана экстремистской, запрещена в России) и суицидального контента, а также детской порнографии».

В то же время, по запросу Роскомнадзора с платформы Telegra.ph удалено более 21 млн материалов пронаркотического характера. С начала 2025 года регулятор сообщил об удалении примерно 400 материалов и каналов в Telegram, распространявших контент, унижающий честь и достоинство несовершеннолетних, а также около 40 материалов с ложными сведениями, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

Роскомнадзор отметил, что не вся удаленная информация исчезла исключительно благодаря их требованиям – часть могла быть удалена администрацией Telegram по собственной инициативе.

Кроме того, с начала 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали свыше 52 тыс. преступлений с ущербом более 106 млрд рублей, совершенных через мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор ввел в России частичные ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение объяснили необходимостью борьбы с телефонными мошенниками, использующими эти сервисы для обмана граждан.