Telegram Messenger Inc. оштрафовали в России с 2021 года на 105,5 млн рублей
Telegram Messenger Inc. – юридическое лицо мессенджера Telegram – за отказ удалять запрещенный контент оштрафовано в России с 2021 года на 105,5 млн рублей, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.
«С 2021 года Telegram Messenger Inc. уже оштрафован на 105,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию», – приводит слова Немкина ТАСС.
Отдельно компанию оштрафовали на 38,3 млн рублей за отсутствие самостоятельного мониторинга и неисполнение обязанности по удалению нелегального контента без напоминаний регуляторов.
По словам депутата, «администрация Telegram по-прежнему не удаляет около 157,7 тыс. единиц противоправного контента – от фейков и экстремизма до предложений купить поддельные документы, материалов с призывами к беспорядкам, ЛГБТ+ (признана экстремистской, запрещена в России) и суицидального контента, а также детской порнографии».
В то же время, по запросу Роскомнадзора с платформы Telegra.ph удалено более 21 млн материалов пронаркотического характера. С начала 2025 года регулятор сообщил об удалении примерно 400 материалов и каналов в Telegram, распространявших контент, унижающий честь и достоинство несовершеннолетних, а также около 40 материалов с ложными сведениями, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.
Роскомнадзор отметил, что не вся удаленная информация исчезла исключительно благодаря их требованиям – часть могла быть удалена администрацией Telegram по собственной инициативе.
Кроме того, с начала 2025 года правоохранительные органы зарегистрировали свыше 52 тыс. преступлений с ущербом более 106 млрд рублей, совершенных через мессенджеры WhatsApp и Telegram.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскомнадзор ввел в России частичные ограничения на звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Решение объяснили необходимостью борьбы с телефонными мошенниками, использующими эти сервисы для обмана граждан.