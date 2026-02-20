Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
Атака ВСУ на Севастополь привела к гибели мужчины
В Севастополе в результате атаки украинских беспилотников погиб мужчина, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Силы ПВО и нашего Черноморского флота продолжают отражать атаку ВСУ. Уже сбито 16 БПЛА», – сообщил Развожаев в Telegram.
Развожаев подчернкул, что отбоя воздушной тревоги не было, жителям рекомендуется оставаться в укрытиях или безопасных местах.
В результате атаки погиб мужчина, который находился на улице в районе Камышового шоссе. Он получил осколочные ранения головы и грудной клетки. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место, однако спасти пострадавшего не удалось. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.
По предварительным данным Спасательной службы Севастополя, выбиты стекла в двух многоквартирных домах, а также повреждены шесть частных домовладений.
