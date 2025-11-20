Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
Многие политики Западной Европы ведут себя так, как будто пропустили уроки, где рассказывалось о наказании лидеров Третьего рейха и о вынесенном нацизму приговоре, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
На пленарном заседании «Нюрнберг. Параллели. В фокусе внимания мировых СМИ» официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о поведении западных политиков по отношению к урокам Второй Мировой войны. По словам Захаровой, складывается ощущение, что многие политики Западной Европы пропустили уроки, где рассказывалось о наказании лидеров Третьего рейха и о вынесенном нацизму приговоре, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что эти уроки отсутствовали либо были прогуляны нынешними западными политиками, что отражается на их современной позиции. Захарова также заявила о тревожной тенденции приходa к власти в странах Евросоюза потомков нацистов. По ее словам, если они не гордятся прошлым своих предков, то и не осуждают их преступления.
«Дошло до немыслимого: ФРГ продавила одну такую внучку защитника рейха на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН в год 80-летия Победы над нацистской Германией», – отметила Захарова.
Ранее Захарова сравнила планы западных стран по Украине с замыслами Гитлера в отношении славян.
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не будет бездействовать перед проявлениями неонацизма в Европе.
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что угроза неонацизма сохраняется и опасные проявления этой идеологии наблюдаются на Украине и в некоторых европейских странах.