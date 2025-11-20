Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.0 комментариев
Лавров: Россия будет бороться с неонацизмом в Европе
Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не собирается бездействовать в ответ на проявления неонацизма в ряде европейских стран.
Россия не имеет права игнорировать неонацистские тенденции в Прибалтике, Германии и на Украине, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.
Лавров отметил важность недопущения героизации пособников нацизма, таких как Бандера и Шухевич, и призвал руководствоваться решениями Нюрнбергского трибунала.
«Мы не имеем никакого права пускать на самотек все тенденции, происходящие в окружающих нас странах. Это и Прибалтика, и Украина, и Германия», – подчеркнул министр, добавив, что в ряде государств Европы разрушают памятники героям и возводят монументы фигурантам нацизма.
Лавров обратил особое внимание на происходящее в Финляндии, которую ранее считали образцом нейтралитета и ведущим участником хельсинкского процесса. По словам главы МИД, сейчас президент Финляндии говорит о том, что «нацистская заряженность никуда не исчезнет».
Лавров добавил, что Финляндия ранее была союзником Гитлера, участвовала в блокаде Ленинграда и других преступлениях, но вопрос долгое время замалчивался в надежде, что уроки истории были усвоены.
Лавров подчеркнул, что современные события заставляют сомневаться в том, что эти уроки действительно были извлечены, и отметил, что Россия будет противодействовать подобным тенденциям.
Ранее Лавров заявил, что действия Владимира Зеленского указывают на его приверженность нацистской идеологии. Зеленский опубликовал фотографии с военнослужащими, у которых на форме видны символы, напоминающие знаки подразделений СС (запрещено в России).
При этом французская газета Le Monde признала массовое присутствие нацистской идеологии в украинских вооруженных силах.