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МВД представило проект стратегии безопасности дорожного движения до 2030 года
В России разработан проект новой стратегии по обеспечению безопасности дорожного движения, предусматривающий меры на период до 2030 года и дальнейшую цифровизацию отрасли.
Проект стратегии повышения безопасности дорожного движения разработан МВД России, сообщает ТАСС. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов и рассчитан на период до 2030 года с перспективой до 2036 года. В пояснительной записке подчеркивается, что стратегия определяет приоритеты, цели, показатели, вызовы и основные направления развития безопасности дорожного движения в стране.
В стратегии применяется безопасный системный подход, который включает комплексные меры для участников дорожного движения, транспортных средств, дорожной инфраструктуры и реагирования на ДТП. Особое внимание уделено оперативному и качественному оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в авариях.
Документ предусматривает создание плана мероприятий по реализации стратегии, который правительство должно утвердить в течение полугода. Внедрение современных технологий и цифровизация систем безопасности названы ключевыми инструментами повышения эффективности мер. Ожидается, что реализация стратегии поможет достичь национальных целей развития: безопасной среды и сохранения здоровья населения.
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