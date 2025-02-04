Трамп объявил, что хочет получить с Украины в обмен на помощь США

Трамп заявил о заинтересованности в редкоземельных металлах с Украины взамен на помощь США

Tекст: Вера Басилая

В сообщении пула Белого дома отмечается, что Трамп заявил о намерении страны получить редкоземельные металлы с Украины в рамках сотрудничества, которое предполагает оказание помощи Украине, передает ТАСС.

«Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят», – заявил Трамп журналистам.

Трамп также отметил, что Соединенные Штаты предоставляют Украине помощь не только в денежной, но и в материальной форме, и Вашингтон хочет гарантий, «чтобы то, что вкладывается, было гарантировано».

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что на Украине есть полезные ископаемые на триллион долларов, которые могут принести пользу экономике США. Также сообщалось, что украинские политики и бизнесмены обратились к Трампу с предложением предоставить доступ к энергоресурсам и минералам в обмен на военную поддержку.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Владимир Зеленский предложил Западу сразиться с Россией за недра Украины. Однако наступление российской армии в Донбассе оборачивается для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Только освобождение населенного пункта Шевченко в ДНР позволило установить контроль над крупнейшим месторождением лития, которое Зеленский планировал отдать западным партнерам в обмен на гарантии безопасности.