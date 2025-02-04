Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.5 комментариев
Рогов: Сбитый украинский Су-27 поверг в уныние летчиков ВСУ
Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что сбитый украинский истребитель Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.
Рогов заявил, что уничтожение украинского истребителя Су-27 стало серьезным ударом по моральному духу оставшихся летчиков вооруженных сил Украины.
Он отметил, что потеря капитана Ивана Болотова, который считался асом среди украинских летчиков, повлекла за собой уныние среди военных пилотов, передает РИА «Новости».
«Сбитый истребитель и смерть Болотова повергли в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ», – подчеркнул Рогов.
По словам Рогова, капитан Болотов участвовал в боевых действиях с февраля прошлого года и считался опытным и перспективным пилотом. Он отметил, что командование ВСУ имело на него большие планы. Как заявил Рогов, в условиях потери таких специалистов, как Болотов, Украина все чаще обращается за помощью к западным военным, особенно из стран Евросоюза, чтобы удержаться у власти.
Ранее министерство обороны подтвердило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский Су-27. Впоследствии 831-я бригада тактической авиации ВСУ подтвердила гибель летчика Болотова.
Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины.