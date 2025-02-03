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    Трамп подчиняет страны Латинской Америки поодиночке
    Назвавшая жену Макрона мужчиной журналистка попросила убежище в России
    В Белгородской области уничтожили два украинских дрона
    Финляндия опубликовала инструкции для своих наемников на Украине
    Власти Грузии отозвали делегацию из ПАСЕ
    Захарова высказалась о финской инструкции для наемников ВСУ
    АдГ внесла в предвыборную программу призыв снять санкции с России
    Актриса Довлатова рассказала о мерах безопасности в ЖК «Алые Паруса»
    В ВОЗ начался кризис ликвидности после выхода США из организации
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Где пределы роста российской экономики

    С нынешней процентной ставкой ни о каких инвестициях в расширение производства не может быть и речи. За 2023–2024 годы потенциал быстрого расширения производства был в значительной мере выбран, и сейчас простыми мерами прежние темпы роста уже не обеспечишь. Но меры бывают не только простые.

    5 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Умная цензура честнее либеральной «свободы»

    Именно жесточайшая цензура, по логике авторов «Википедии», гарантирует демократам полную свободу слова. В тоталитарных обществах, разумеется, цензура «осуществляет контрольно-запретительные, полицейские и манипулятивные функции». И не спрашивайте меня, почему при пересечении границы функции одной и той же опции меняются так радикально.

    0 комментариев
    Анна Сытник Анна Сытник Искусственный интеллект начал свою холодную войну

    Реакция в США на успехи китайской технологии искусственного интеллекта DeepSeek значительно ускорила разделение мира ИИ. Китайцы сыграли не по правилам своей индустрии, созданным в США.

    11 комментариев
    3 февраля 2025, 18:07 • Новости дня

    На Украине подтвердили гибель своего летчика во время боевого вылета

    На Украине подтвердили гибель своего летчика во время боевого вылета
    @ Aleksandr Gusev/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский летчик-истребитель капитан Иван Болотов погиб во время боевого вылета, об этом заявила 831-я бригада тактической авиации воздушных сил Украины. Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении Су-27 воздушных сил Украины.

    Болотов погиб во время выполнения боевого задания, сообщила бригада в соцсетях, передает РИА «Новости».

    По этим данным, летчику было 24 года. Когда и где погиб Болотов, не уточняется.

    Ранее истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    3 февраля 2025, 02:23 • Новости дня
    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России

    Премьер Британии Стармер призвал к санкционному давлению на Москву с целью «сокрушить военную машину» России

    Британия захотела санкциями «сокрушить военную машину» России
    @ Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Необходимо работать над новыми санкциями против России, чтобы «сокрушить ее военную машину», заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер перед неформальным саммитом ЕС в Брюсселе.

    По словам Стармера, правительство Британии намерено вместе с Евросоюзом работать над сохранением санкционного давления на Россию, передает ТАСС.

    Целью для санкций, по его словам, должны быть «доходы от энергоносителей и компании, снабжающие ракетные заводы» России. Он хочет «сокрушить военную машину» России.

    «Потому что в конечном итоге именно это вместе с нашей военной помощью (Украине) приблизит мир», – сказал Стармер.

    Кроме того, в Лондоне подчеркнули важность обсуждения вопросов безопасности и обороны на саммите. Канцелярия на Даунинг-стрит указала на интерес Лондона в усилении сотрудничества с ЕС в борьбе с нелегальной миграцией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз рассматривает поэтапный запрет на импорт алюминия из России в новом санкционном пакете, готовящемся к третьей годовщине конфликта на Украине.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия планирует в феврале представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.

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    3 февраля 2025, 13:42 • Новости дня
    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила о подготовке НАТО операции по дискредитации «просроченного Зеленского»

    СВР сообщила об операции НАТО по дискредитации «просроченного Зеленского»
    @ Carl Court/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО готовит операцию по дискредитации «просроченного» Владимира Зеленского в преддверии выборов на Украине, целью которой является устранение главы киевского режима, заявила Служба внешней разведки.

    В СВР заявили о подготовке странами НАТО масштабной операции по дискредитации президента Украины Владимира Зеленского. Целью данной операции является его устранение в рамках псевдодемократических выборов, которые могут пройти на Украине осенью, передает ТАСС.

    В СВР подчеркнули, что в планах НАТО обнародовать информацию о присвоении Зеленским и его командой более 1,5 млрд долларов из средств, предназначенных для закупки боеприпасов. Альянс считает, что время Зеленского истекло, и это понимание далось ценой жизни множества украинцев.

    «То, что время «просроченного» Зеленского сочтено, понимают даже в НАТО. Жаль только, что это понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан»,  отметили в СВР.

    По поступающей информации, в НАТО задумываются о смене власти на Украине, исходя из невозможности ВСУ сдерживать натиск российской армии. С приходом Дональда Трампа к власти в США усиливается неопределенность по военной помощи Киеву, что также учитывается в планах НАТО, говорится в сообщении СВР.

    Служба разведки также заявила, что руководство НАТО намерено сохранить остатки Украины в качестве антироссийского плацдарма и предполагает «заморозить» конфликт через диалог о его урегулировании, чтобы удержать свои позиции в регионе.

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что выделенные Вашингтоном средства для Киева были присвоены коррупционерами в США и на Украине.

    Страны НАТО за последние три года выделили Украине 191,2 млрд долларов, с основным вкладом от США, составившим более половины всех расходов.

    Между тем спецпосланник США по Украине Кит Келллог заявил, что США хотят, чтобы Киев провел выборы, возможно, к концу года.

    Президент России Владимир Путин также указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными по двум причинам: Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, но с тех пор он перестал быть легитимным главой Украины и теперь не имеет права этот указ отменить.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    3 февраля 2025, 09:33 • Новости дня
    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине

    Советник Зеленского Литвин назвал провальным план Трампа по Украине

    В офисе Зеленского назвали «провальным» план Трампа по Украине
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    План США по Украине провалится, если будет ограничен лишь прекращением огня и выборами, Киев недоволен подходом партнеров, заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

    План администрации США по урегулированию конфликта на Украине вызвал резкую критику в офисе президента Украины, передает РИА «Новости».

    «Если его (спецпосланника США по Украине Кита Келлога. – прим. ВЗГЛЯД) план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план», – заявил Литвин, передает Reuters.

    Он уточнил, что Украина предпочла бы видеть более глубокий подход со стороны своих ключевых партнеров.

    Литвин подчеркнул, что Киев недоволен поверхностностью предложенного подхода к урегулированию конфликта и ждет от партнеров более серьезной инициативы.

    Ранее спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявлял, что США считают необходимым проведение выборов на Украине к концу 2025 года, включая и парламентские, и президентские выборы.

    Келлог также подчеркивал существование надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который имеет значимость для национальной безопасности США.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США собираются провести встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию.

    Президент России Владимир Путин указал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией и утратил легитимность.

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    3 февраля 2025, 03:59 • Новости дня
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    Трамп заявил о «запланированных встречах» с Россией и Украиной
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США собираются провести встречи и переговоры с «различными сторонами, включая Украину и Россию», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    По словам президента США, прошедшие выходные были особенно напряженными для американской дипломатии, так как одновременно ведутся переговоры по нескольким ключевым международным вопросам.

    «Мы занимаемся Израилем. Мы имеем дело с Украиной и Россией», – приводит его слова ТАСС.

    Трапмп также подчеркнул, что власти США «запланировали встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию». По его мнению, «эти дискуссии проходят довольно успешно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил уверенность в необходимости разрешения конфликта на Украине через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния. Он пожелал обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

    Спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог заявил о существовании надежного плана для начала переговоров по урегулированию конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио указал на деструктивные последствия конфликта на Украине и посоветовал Владимиру Зеленскому признать реальность текущей ситуации.

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    3 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова высказалась о финской инструкции для наемников ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова резко отреагировала на публикацию МИД Финляндии с инструкциями для граждан, желающих участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.

    Захарова выразила мнение, что авторы документа движимы лишь ненавистью к своим соотечественникам, передает РИА «Новости».

    «На мой взгляд, кроме ненависти к своим собственным гражданам и пренебрежением их судьбой составители подобной «инструкции» ничем и не руководствовались... Кто же в правительстве Финляндии так ненавидит финнов?» – сказала она.

    Напомним, МИД Финляндии разместил инструкцию на сайте для граждан, решивших стать наемниками в составе украинской армии.

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    3 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Дуда захотел участия Польши в переговорах по Украине

    Президент Польши Дуда предложил участие Варшавы в мирных переговорах по Украине

    Дуда захотел участия Польши в переговорах по Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение о необходимости участия Польши в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, что было бы, по его словам, в интересах Киева, пишет газета Financial Times.

    Президент Польши Анджей Дуда высказал мнение, что страна должна участвовать в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, сообщает РИА «Новости». По его словам, участие Польши в таких переговорах «в интересах» Украины.

    Дуда подчеркнул, что если США пригласят за стол переговоров другие страны, Польша должна присутствовать наряду с Украиной и Россией.

    Кроме того, Дуда выразил скептицизм относительно отправки польских войск на Украину для выполнения возможного мирного соглашения. Он отметил, что Польша не обязана размещать свои войска на территории Украины в рамках миссии Запада. Это мнение поддерживает и польский премьер Дональд Туск, который также выразил сомнения по этому поводу.

    Ранее сообщалось, что Великобритания и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.

    Евросоюз запросил у США воздушную поддержку для миротворцев на Украине.

    Париж и Лондон рассматривают возможность отправки до 50 тыс. военных на Украину для обеспечения безопасности в случае прекращения огня.

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    3 февраля 2025, 12:23 • Новости дня
    ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины
    ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Мария Иванова

    Истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, средствами ПВО сбиты четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, семь американских снарядов РСЗО HIMARS и 199 беспилотников самолетного типа, в том числе 124 дрона вне зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожено 653 самолета, 283 вертолета, 42 338 беспилотников, 590 ЗРК, 21 007 танков и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 190 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 149 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Отметим, что ВС России уничтожили 64 танка и два самолета ВСУ в январе. В частности, 10 января сообщалось, что ВКС России сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.

    Коментарии (3)
    3 февраля 2025, 12:49 • Новости дня
    ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины
    ВС России поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям двух бригад теробороны в районах Уд и Охримовки в Харьковской области. Противник при этом потерял до 35 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Боровой, Купянском, Загоруйковкой, Зеленым Гаей в Харьковской области, Новоегоровкой в Луганской народной республике (ЛНР) и Ямполем в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 300 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, семь пикапов и пять орудий полевой артиллерии, в том числе два западного производства. Уничтожена станция РЭБ «Анклав».

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны возле Дроновки, Верхнекаменского, Орехово-Василевки, Предтечино, Часова Яра, Дачного и Улаклов в ДНР.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжили активное наступление. Было нанесего поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины около Дзержинска, Лысовки, Котлино, Димитрова, Успеновки, Ясенового и Андреевки в ДНР.

    Противник потерял до 520 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе шведский бронетранспортер Viking, и два арторудия, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесено поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Раздольного, Бурлацкого, Новоселки, Веселого, Новополья и Днепроэнергии в ДНР.

    При этом потери ВСУ составили свыше 150 военнослужащих, три бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе французская 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar. Уничтожена станция РЭБ, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ под Малыми Щербаками в Запорожской области, Днепровским и Отрадокаменкой в Херсонской области.

    Противник потерял до 70 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии. Уничтожен склад с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Кроме того, в Минобороны сообщили, что ВКС России сбили Су-27 Воздушных сил Украины

    А в минувшие выходные ВС России нанесли удар по газоэнергетической инфраструктуре ВПК Украины.

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    3 февраля 2025, 00:21 • Новости дня
    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья

    Служивший с погибшим на СВО вице-губернатором Приморья депутат Тарабарин назвал Ефремова «Командиром с большой буквы»

    Сослуживец рассказал о погибшем на СВО вице-губернаторе Приморья
    @ Игорь Новиков/Правительство Приморского края

    Tекст: Антон Антонов

    Экс-командир добровольческого отряда «Тигр», вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов, который погиб в ходе СВО, был «Командиром с большой буквы», заявил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин, который служил с ним в зоне спецоперации с ноября 2022 года.

    «Командир с «большой буквы»: храбрый, смелый, умный, грамотный. Душевный, хороший человек был», – приводит слова Тарабарина РИА «Новости».

    Тарабарин отметил, что Ефремов «на боевых позициях помогал своим ребятам». «Большая потеря и для Приморского края, и отряда «Тигр», – сказал Тарабарин.

    Он указал, что Ефремов был одним из бойцов, которые подписали копию боевого знамени 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота для президента России Владимира Путина.

    Тарабарин отметил, что Ефремов погиб в районе активных боев в Курской области и что тела погибших пока не смогли доставить в связи с боевыми действиями. Он отметил, что сын Ефремова также участвует в защите Родины в зоне спецоперации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Ефремов погиб, возвращаясь с боевого задания, когда его машина подорвалась на мине. Он был известен под позывным «Кубинец», за проявленные мужество и героизм награжден званиями Героя ДНР и Героя Приморья.

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    3 февраля 2025, 06:39 • Новости дня
    Пожары произошли в Астраханской и Волгоградской областях после атак БПЛА

    Атаки украинских беспилотников на объекты ТЭК и НПЗ привели к пожарам в Астраханской и Волгоградской областях

    Пожары произошли в Астраханской и Волгоградской областях после атак БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Астраханской области в результате падения украинского БПЛА возникло возгорание, сообщил глава региона Игорь Бабушкин. Также пожар в результате падения обломков произошел на территории нефтеперерабатывающего завода в Волгоградской области. Кроме того, массированной атаке БПЛА подверглась Ростовская область.

    Бабушкин сообщил в Telegram, что украинской атаке подверглись «объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК». «Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении одного из БПЛА произошло возгорание», – говорится в сообщении.

    Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram администрации региона, сообщил, что ПВО «отразили массированную атаку беспилотников самолетного типа».

    Большинство БПЛА удалось перехватить и нейтрализовать. Однако «в результате падения обломков возникли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода, которые были оперативно локализованы». Кроме того, произошли «перепады напряжения в электросети», но электроснабжение Волгограда и прилегающих муниципальных образований идет «в полном объеме».

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что над регионом сбито 29 дронов – в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Шолоховском районах.

    В результате украинских атак никто не пострадал.

    Напомним, глава Таганрога Светлана Камбулова сообщала о работе ПВО за пределами города. При атаке дронов ВСУ на Белгородскую область пострадали три человека.

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    3 февраля 2025, 02:55 • Новости дня
    Стало известно о ликвидации 18-летнего британского наемника на Украине

    Sun сообщила о ликвидации российскими войсками 18-летнего британского наемника Уилтона на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Британский наемник Джеймс Уилтон, который в 17 лет отправился на Украину воевать против российских сил, был ликвидирован в июле 2024 года, пишет Sun со ссылкой на его родственников.

    Уилтон был ликвидирован Вооруженными силами России с помощью беспилотника на «восточном фронте». У него не было военного опыта – на Украину он поехал еще в 17-летнем возрасте и был уничтожен во время своей первой боевой миссии, когда ему было 18 лет. Уилтон жил в английском городе Хаддерсфилд, где окончил двухлетние курсы по уходу за животными и охране земельных ресурсов, передает ТАСС со ссылкой на Sun.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Sun сообщила, что снайпер Александр Гармс-Риззи, сбежавший из британской армии, погиб на Украине от удара беспилотника; в январе Daily Telegraph писала, что бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, погиб в Запорожской области после удара беспилотника.

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    3 февраля 2025, 13:25 • Новости дня
    Главком ВСУ предупредил о сложном феврале для украинской армии

    Главком ВСУ Сырский предупредил о сложном феврале для украинской армии

    Главком ВСУ предупредил о сложном феврале для украинской армии
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил о сложностях, ожидаемых в феврале для украинской армии, в связи с дефицитом личного состава и необходимостью сосредоточиться на обороне.

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что февраль станет непростым месяцем для украинской арми, ипередает ТАСС. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) после совещания, подводящего итоги деятельности ВСУ за январь.

    «Февраль будет непрост для нашего войска», – подчеркнул Сырский.

    Главком отметил, что текущая ситуация остается сложной и основные усилия будут направлены на оборону. Он также указал на операцию в Курской области как один из приоритетов для ВСУ. Сырский подчеркнул, что украинская армия испытывает нехватку личного состава, что делает ситуацию более сложной.

    По словам Сырского, продолжаются усилия по перемещению военнослужащих из небоевых в боевые части. Он акцентировал внимание на необходимости улучшения процессов рекрутинга и укрепления психологической стойкости солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский главнокомандующий Александр Сырский признал низкий уровень психологической подготовки в ВСУ, а также поручил Михаилу Драпатому приоритетные задачи по сдерживанию российских войск. При этом Государственное бюро расследований Украины рассматривает возможность допроса Сырского в рамках расследования ненадлежащей обороны Харьковской области.

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    2 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

    Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

    «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».

    Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    2 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Взрыв произошел возле военкомата в украинском Павлограде
    Взрыв произошел возле военкомата в украинском Павлограде
    @ Национальная полиция Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Павлограде Днепропетровской области Украины возле здания военкомата произошел взрыв, в результате которого ранен мужчина, предположительно, сотрудник военкомата, сообщили региональное отделение полиции и украинские СМИ.

    Полиция заявила о взрыве неустановленного предмета, передает ТАСС.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский отметил, что это уже третий случай взрыва возле военкоматов на Украине. «Если бы мы были в своем уме, мы бы завесили камерами каждый квадратный метр. Но мы – нет», – посетовал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 14 декабря произошел взрыв у здания военкомата в центре Днепра (Днепропетровска). 1 февраля в административном центре Ровненской области на западе Украины, городе Ровно, также произошел взрыв в военкомате, один человек погиб, шестеро получили ранения. В тот же день сообщалось, что в городе Пирятине Полтавской области Украины мужчина застрелил сотрудника военкомата.

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    3 февраля 2025, 11:12 • Новости дня
    Медведчук сравнил ситуацию на Украине с событиями Руины XVII века

    Tекст: Вера Басилая

    Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук Виктор Медведчук заявил о катастрофе на Украине, сравнив ее с событиями Руины XVII века, отметив резкий рост смертности и массовую эмиграцию.

    По словам Медведчука, происходящее вполне сравнимо с событиями, известными как Руина конца XVII века. Тогда Украина распалась на две части, и жители оказались под властью польских и турецких магнатов, передает RT.

    Медведчук отметил, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза. Он также привел данные о массовой эмиграции, подчеркнув, что страну покинуло полмиллиона человек. Это, по его мнению, свидетельствует о серьезных проблемах в стране.

    «Власть Зеленского делает вид, что ничего не случилось, а если есть какие-то «отдельные недостатки», то о них говорить не стоит, все как-то само собой образуется», – подчеркнул политик.

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что возрождение украинского народа возможно только в составе России, и отметил, что цели российской спецоперации соответствуют интересам украинцев.

    Медведчук заявил, что политика Зеленского, основанная на деградации, деиндустриализации и деинтеллектуализации, приводит украинцев к оглуплению и помогает удерживать власть.

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