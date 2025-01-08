США расширили экспорт ракетных технологий для союзников по AUKUS

Белый дом сообщил об изменении политики экспорта ракетных технологий США

Tекст: Денис Тельманов

США изменили свою политику в области экспорта ракетных технологий, предоставив больше доступа своим союзникам, сообщает РИА «Новости». Эти шаги направлены на укрепление общих оборонных целей с близкими союзниками и реализацию партнерства, известного как AUKUS. В заявлении Белого дома подчеркивается, что при этом США сохранят свою лидирующую роль в международной политике нераспространения и экспортного контроля.



Изменения в политике были внедрены 3 января, когда президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности. Этот документ модернизирует политику экспорта ракетных технологий, чтобы сделать их более доступными для таких партнеров, как Британия и Австралия. Эти страны входят в блок AUKUS, который был создан для укрепления оборонных связей между участниками.

Администрация США подчеркнула, что изменения позволяют проявлять большую гибкость в рассмотрении каждого отдельного случая экспорта ракетных технологий. В список технологий, которые могут быть экспортированы, включены определенные военные ракеты 1-й категории, беспилотные летательные аппараты и системы космических ракет-носителей. Эти технологии могут передаваться партнерам с сильными системами экспортного контроля.

Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) представляет собой неформальное объединение 35 стран, включая США и Россию. Его основная цель – контроль над распространением ракетных технологий и предотвращение их попадания в руки государств, которые могут использовать их в разрушительных целях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали поставлять Украине оружие задолго до начала специальной военной операции, начиная с осени 2021 года, включая зенитные и противотанковые комплексы.

В рамках нового пакета военной помощи США отправят Украине оружие на сумму 1,25 млрд долларов, что включает боеприпасы для HIMARS и системы Javelin. Президент США Джо Байден рассматривал варианты удара по иранским ядерным объектам на встрече с советниками.