То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее, рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.19 комментариев
США расширили экспорт ракетных технологий для союзников по AUKUS
Белый дом сообщил об изменении политики экспорта ракетных технологий США
США скорректировали контроль экспорта ракетных технологий, расширив доступ для союзников, таких как Великобритания и Австралия, входящие в блок AUKUS.
США изменили свою политику в области экспорта ракетных технологий, предоставив больше доступа своим союзникам, сообщает РИА «Новости». Эти шаги направлены на укрепление общих оборонных целей с близкими союзниками и реализацию партнерства, известного как AUKUS. В заявлении Белого дома подчеркивается, что при этом США сохранят свою лидирующую роль в международной политике нераспространения и экспортного контроля.
Изменения в политике были внедрены 3 января, когда президент США Джо Байден подписал меморандум по национальной безопасности. Этот документ модернизирует политику экспорта ракетных технологий, чтобы сделать их более доступными для таких партнеров, как Британия и Австралия. Эти страны входят в блок AUKUS, который был создан для укрепления оборонных связей между участниками.
Администрация США подчеркнула, что изменения позволяют проявлять большую гибкость в рассмотрении каждого отдельного случая экспорта ракетных технологий. В список технологий, которые могут быть экспортированы, включены определенные военные ракеты 1-й категории, беспилотные летательные аппараты и системы космических ракет-носителей. Эти технологии могут передаваться партнерам с сильными системами экспортного контроля.
Режим контроля за ракетными технологиями (Missile Technology Control Regime) представляет собой неформальное объединение 35 стран, включая США и Россию. Его основная цель – контроль над распространением ракетных технологий и предотвращение их попадания в руки государств, которые могут использовать их в разрушительных целях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали поставлять Украине оружие задолго до начала специальной военной операции, начиная с осени 2021 года, включая зенитные и противотанковые комплексы.
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