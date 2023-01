Политические разногласия добрались до космоса Михаил Котов

научный журналист 18 января 2023, 17:00 Российской космической отрасли в ушедшем году пришлось очень тяжело. Во многом в российской космонавтике отразились общие мировые тенденции, которые в чем-то опережают, а в чем-то, наоборот, отстают. Остановимся на основных. Деглобализация Увы, но в современной политической ситуации большинство космических проектов будут национальными или, на крайний случай, собранными с союзниками или зависимыми государствами. Окно возможностей, которое открылось в начале двухтысячных годов с запуском Международной космической станции, в которой участвуют аж 15 государств, похоже, запирается на неопределенный срок. Причин для этого более чем достаточно. Космос до сих пор остается местом, где практически любые технологии имеют двойное назначение. Коммерческие спутниковые структуры дистанционного зондирования Земли отлично помогают разведке, а проекты связи и широкополосного доступа в интернет оказались едва ли не более удобны на поле боя, чем военные разработки. И это только начало взаимодействия «гражданского» и военного космоса. Наведение ракет, точное позиционирование, раннее предупреждение. Скорее всего, мы уже в самом ближайшем будущем увидим возрождение программы «Бриллиантовая галька» (Brilliant Pebbles) по перехвату и уничтожению баллистических ракет противника автономными космическими перехватчиками. Подсчеты экспертов показывают, что сейчас реализация такой программы стала более возможной. В таких условиях говорить о долгосрочных совместных проектах становится очень проблематично. Итогом станет сразу несколько национальных космических орбитальных станций, подобно китайской, желание практически любой космической державы опираться на свою собственную пилотируемую программу и содержать парк национальных ракет-носителей для вывода любой полезной нагрузки. Саму тенденцию деглобализации запустили американцы, когда в 2011 году «поправкой Вольфа» запретили китайцам участвовать в международных космических проектах, в которых присутствуют США. И несмотря на все разговоры, год за годом эта тенденция только усиливалась. И никакие дипломатические победы в подписании «Договоров Артемиды» (о возможности коммерческого использования Луны) этого не изменят. Потому что каждый раз, когда дело будет доходить до реального участия и необходимости вносить свои деньги в международный проект, будет всплывать мысль: а не кинут ли нас по политическим причинам? И это еще одна тенденция 2022 года. Политика впереди науки Космос всегда был политизирован. Вот только использовать космонавтику в политических целях можно по-разному. Можно как совместную миссию «Союз-Аполлон» для примирения и построения новых связей между странами, а можно как ESA в 2022 году, в качестве «наказания». Речь идет о совместном российско-европейском проекте «Экзомарс», работа над которым велась более семи лет, и в сентябре прошлого года к Марсу должна была стартовать совместная миссия. Из-за политических разногласий и жесткой позиции европейских чиновников полет не состоялся и в обозримом будущем вряд ли состоится. Европейское космическое агентство рассматривает варианты заменить Роскосмос на NASA, но с учетом того, насколько глубокой была интеграция проекта, это вряд ли получится сделать ранее 2026 года. А к этому времени не факт, что на орбите Марса еще будет работать космический аппарат Trace Gas Orbiter, который предполагается использовать в качестве ретранслятора сигнала. В общем итоге: многомиллиардная миссия, за которой стоят десятки тысяч часов труда ученых, конструкторов, инженеров и программистов, пала жертвой политики. На эту тему Примерно похожая ситуация и с отключением немецкого телескопа eRosita на работающей в полутора миллионах километров от Земли российской космической рентгеновской обсерватории «Спектр-РГ». В обоих случаях ученые были против и в обоих случаях европейские функционеры просто не стали их слушать. Грустный итог – попытка отморозить уши назло бабушке. Ведь оба проекта были куда более важны для европейской космонавтики. И вот в таких условиях, когда в первую очередь решают политики, когда наука становится разменной монетой и удобным способом сделать политическому противнику больно, очень сложно организовывать и начинать крупные международные проекты. Сиюминутные решения просто ускорили и без того идущие процессы деглобализации. Из положительного: эта ситуация выбила почву из-под всех сторонников варианта «давайте запустим совместный проект», а там, глядишь, вытянем за счет их финансирования и технологий. Сейчас такая ситуация в принципе невозможна, полагаться приходится только на себя. Эволюция New Space Последние годы набирало силу движение New Space, Новый космос – создание и развитие большого количества частных космических компаний. Едва ли не основной идеей этого направления была работа в космической сфере на коммерческой основе независимо от правительств. Итогом же New Space должен был стать мир, в котором параллельно государственной существует развитая частная космонавтика, где правит невидимая рука рынка, а основа отношений – финансы, а не политические решения. И если частные космические компании никуда не делись и продолжают развиваться по всему миру, то с самим New Space все не так гладко. Все чаще на международных конференциях можно услышать, что основа для большинства стартапов – это надежные государственные заказы. Все больше компаний исходно ориентируются не на мировой коммерческий рынок, а на понятные контракты с министерствами своих стран. И чем дальше, тем более четко это видно. Невозможность выстроить бизнес-модель, в которой нет государства, – это основная тенденция 2022 года. Как вполне себе успешная компания Planet Labs, обеспечившая съемку всего земного шара раз в 24 часа и не нашедшая другого варианта для своего бизнеса, кроме как привлечь военные и государственные структуры. Скорее всего, в ближайшие годы отрасль будет развиваться с опорой на государственные институты. New Space не смог создать значимого коммерческого рынка, а тренд этого года на деглобализацию просто добил излишне оптимистичную модель частной космонавтики. Это не значит, что частных компаний не будет или их станет меньше. Просто New Space будет немного другим – более государственным. Масс-маркет Российская космонавтика заявила, наконец, о необходимости переходить к массовому производству космических аппаратов. Приготовления к началу процесса стандартизации спутниковых платформ, инструментов и полезной нагрузки делались и ранее, но только в 2022 году эта цель была заявлена как основная. Да, это чрезвычайно нужный и давно напрашивающийся шаг. Стапельная сборка просто физически не может обеспечить того количества космических аппаратов, которое требуется нашей стране – как для реализации проекта «Сфера», так и для решения других важных задач. Время диктует необходимость создания недорогих массовых космических аппаратов. Не так важна уникальность, как возможность «закрыть» важные для страны задачи – обеспечить простую и удобную спутниковую связь даже в самых дальних уголках страны, получать спутниковые снимки нужных территорий быстро и четко. Насколько успешно у российской космонавтики получится решить эту проблему – покажет ближайшее время. 