Безопасность полетов – всегда дело будущего

Все пуски Роскосмоса в 2023 году должны состояться без аварий. К этому руководителей и исполнителей российской ракетно-космической отрасли в ходе посещения самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» призвал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Каждый раз, когда речь заходит о безопасности запусков ракет-носителей, становится не совсем понятно, как их считать. Причем единой технологии нет ни в России, ни за рубежом. В результате попытка сравнивать малосравнимые вещи выливается в серьезные споры, в которых уже и не определить, кто прав, а кто виноват. Так как же в итоге считается безопасность?

Определиться с терминами

Для начала разберемся, что такое пуск. Если обратиться к ОСТ 134-1020-2008, то по нему пуск – это «совокупность технологических операций, обеспечивающих подготовку РКН на стартовой позиции, включение двигательной установки и сход РКН с пусковой установки». Если переводить с технического на русский, то это совокупность действий от начала подготовки до того момента, как ракета покинула стартовый комплекс. В этот момент пуск состоялся.

Если считать безопасность пусков, то тут вообще получится гигантская серия из нескольких сотен стартов. Более того, даже если вспомнить аварию «Протона-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС на борту 2 июля 2013 года, то по этому определению пуск тоже нужно считать удачным. Ракета-носитель с пусковой установки сошла? Сошла. Тогда какие претензии? По итогу получается, что если брать именно пуски, то это очень узкий термин, не описывающий полный охват того, что мы сравниваем.

С запуском проще. Запуск – это весь комплекс операций от момента подготовки, до вывода космического аппарата на орбиту. То есть только когда спутник передали на управление заказчику или ЦУП начал работу по изменению орбиты космического корабля, можно сказать – запуск произошел успешно.

Страсть к рекордам

Люди любят статистику и рекорды. Посчитать, сколько дней не пропускал спортзал, сколько потрачено на сон, сколько месяцев ты держишься без курения или еще какая-то серия из множества одинаковых событий. Всегда тянет показать достижения таким образом – это наглядно и красиво. Проблема в том, что это не всегда корректно. Предыдущий рекорд из 58 успешных космических запусков подряд был установлен в России в период с февраля 1992-го по февраль 1993 года. Его удалось повторить 26 апреля, когда ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 36 спутников OneWeb. При этом СССР в период с января 1983-го по ноябрь 1984 года смог выполнить 185 успешных космических запусков подряд. Но есть и множество случаев, когда у СССР авариями заканчивались самые важные и нужные запуски.

Запуск космического аппарата состоит из множества этапов, за каждый из которых отвечают разные люди и разные организации. И в результате, когда «запуск неудачный», тень этого может падать на совсем не имеющих отношения к проблеме. По итогу получается, что гонка за красивым числом становится важнее реальной цели – безопасного запуска космического аппарата.

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Начинаются попытки жульничать с подсчетами, посчитать в успешные запуск, который на самом деле таким не является. В результате гонки за рекордами за деревьями отдельных пусков и запусков теряется лес и понимание задачи. Космонавтика – это не Олимпиада. Нельзя запускать к нужной дате или делать что-то исключительно ради рекордов или красивых чисел. Важно не то, сколько успешных запусков осталось за плечами. Гораздо важнее относиться к каждому, как к первому и единственному. И вот тут было бы очень кстати вспомнить комментарий Юрия Борисова, данный им во время посещения АО «РКЦ «Прогресс». Говоря о везении, сопутствовавшем отрасли, он явно имел в виду, что любая, даже самая длинная, суперсерия успешных пусков и запусков – это не повод расслабляться и считать рекорды. Не должно быть ощущения того, что раз за спиной есть серия удачных полетов, то и следующий пройдет так же удачно.

Нисколько не умаляя проводимую и уже проведенную работу по увеличению безопасности запусков – иногда проще относиться к достигнутым успехам с определенным скепсисом, как и предложил Борисов, а не делать из этого правило, которое может перечеркнуть любой следующий пуск. «В условиях необходимости существенного роста спутниковой группировки требуется обеспечить стопроцентную успешность пусков ракет космического назначения, увеличить персональную ответственность руководителей и исполнителей всех уровней за качество выпускаемой продукции, совершенствовать методы обслуживания ракетно-космической техники в ходе ее жизненного цикла и повысить уровень применения технологий компьютерного проектирования и цифрового моделирования», – сказал глава Роскосмоса.

Сейчас у российской космонавтики просто нет права на ошибку, как это было в советские годы, когда число запусков в год было семь-девять десятков, но из них иногда более 10% оказывались неудачными. В нынешних условиях нужно приложить все усилия, чтобы каждый запуск 2023 года был успешным, по-другому просто не получится. Именно это важно сейчас, а не попытки посчитать серию безаварийных запусков. В работе стартовиков, производителей, баллистиков и космонавтов всегда важен именно нынешний запуск, а не тот, который состоялся вчера.