Безопасность полетов – всегда дело будущего

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24 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 09:18  |  vz.ru
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Потолок цен на российскую нефть становится формальным

Запад хочет установить потолок цен на российскую нефть на уровне ее реальной цены Егор Алеев/ТАСС
ЕС наконец поставит точку в вопросе «какой ценовой потолок установит Запад для российской нефти». Если изначально речь шла о 40 долларах за баррель, потом о 60 долларах, то теперь планку подняли еще выше – до 65–70 долларов. Чего именно боится Запад, что вынужден каждый раз повышать потолок цен? И почему эта мера может стать в итоге формальностью? Подробности...
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Европа сделала первый шаг к краже активов России

Антироссийские декларации ЕС могут создать базис для конфискации зарубежных активов Москвы Winfried Rothermel/DPA/ТАСС
Европарламент принял резолюцию, в которой Россия объявляется «спонсором терроризма». В Москве это решение назвали глупым. Да и правовых последствий у него нет: в законах ЕС, в отличие от США, нет понятия «страны-спонсора терроризма». Тогда зачем Европарламенту потребовалось принятие этого декларативного в данный момент документа и может ли данная резолюция послужить основой для более значимых антироссийских решений ЕС в будущем? Подробности...
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Удары по энергетике Украины перестали быть щадящими

В среду без света осталась почти вся Украина Vyacheslav Madiyevskyy/Ukrinform/ABACA/Reuters
В среду большая часть Украины осталась без света. Причиной стали удары по энергетической инфраструктуре страны. По словам специалистов, в этот раз были выведены из строя подстанции с наиболее высоким напряжением – 750 кВ, отвечающие за переброску электроэнергии между областями страны. Таким образом, единая энергосистема Украины фактически перестала существовать. Сможет ли Киев ее восстановить и как проблемы в энергетике отразятся на ВСУ? Подробности...
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Как США добьют экономику Евросоюза

Европа не хочет равнодушно наблюдать за тем, как США ее обгоняют ZUMA Press/Global Look Press
Единое евроатлантическое пространство, построенное на экономическом взаимодействии, разваливается на глазах. И делается это руками, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Все больше свидетельств того, что Европа начинает осознавать, в какую экономическую катастрофу вовлекает ее Вашингтон. Что же она в итоге предпримет? Подробности...
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Почему кафе «Полигон» повторило ошибки «Зимней вишни»

Пожар в костромском клубе «Полигон» унес более десятка жизней МЧС РФ
В результате пожара в костромском кафе-клубе «Полигон» погибли 13 человек, 250 посетителей были эвакуированы. Причиной возгорания, вероятно, стал выстрел из охотничьей ракетницы в ходе массовой драки. Крыша заведения полностью обрушилась. Несколько эвакуационных выходов были заперты, что спровоцировало давку. При пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» весной 2018 года сложности со спасением людей тоже возникли из-за закрытых выходов. Подробности...
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Безопасность полетов – всегда дело будущего

Михаил Котов
Михаил Котов, научный журналист
Космонавтика – это не Олимпиада. Нельзя запускать к нужной дате или делать что-то исключительно ради рекордов. Важно не то, сколько успешных запусков осталось за плечами – важнее относиться к каждому, как к первому и единственному. Подробности...

Запад переписывает историю все более топорно

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Основной мотив, по которому западные элиты перешли на максимально грубую и незатейливую отмену России, в своей основе глубоко иррационален. Это просто попытка догнать ушедшее и вернуть упущенное. Подробности...
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Количественные оценки к боевым действиям не применимы

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
В нынешней неспокойной ситуации в мире стоит воздерживаться от вердиктов и проявить мужество созерцания событий в их принципиальной неопределенности. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев
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Украина во мгле

Голос разума в Японии

Ссора между Зеленским и Западом

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В столице запустили производство кроссовера «Москвич 3»

Столичный автозавод «Москвич» запустил серийное производство автомобилей. Первой моделью стал переднеприводный кроссовер с бензиновым мотором «Москвич 3», который собирают методом крупноузловой сборки. Автосалоны получат новинку в декабре этого года. В следующем году завод планирует наладить процессы мелкоузловой сборки
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В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной

В Белгородской области начали формировать засечную черту на границе с Украиной – по аналогии с грандиозной линией оборонительных сооружений прошлых веков, которая в дальнейшем позволила перейти к освоению Дикого Поля
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На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

Шивелуч – один из наиболее крупных вулканов Камчатки, стал чрезвычайно активным. Это говорит о подготовке к мощному извержению, уверены вулканологи и сейсмологи. Ученые рекомендуют не приближаться к вулкану на расстояние ближе 15 километров
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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20:39
собственная новость

В Тверской области запланировали торжества в честь 350-летия Петра I

Мероприятия в честь 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году вошли в перечень культурного развития Верхневолжья, сообщили в правительстве Тверской области, где рассмотрели реализацию национального проекта «Культура».
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    Михаил Котов

    Безопасность полетов – всегда дело будущего

    Михаил Котов
    научный журналист
    		24 ноября 2022, 09:08

    Все пуски Роскосмоса в 2023 году должны состояться без аварий. К этому руководителей и исполнителей российской ракетно-космической отрасли в ходе посещения самарского Ракетно-космического центра «Прогресс» призвал гендиректор госкорпорации Юрий Борисов. Каждый раз, когда речь заходит о безопасности запусков ракет-носителей, становится не совсем понятно, как их считать. Причем единой технологии нет ни в России, ни за рубежом. В результате попытка сравнивать малосравнимые вещи выливается в серьезные споры, в которых уже и не определить, кто прав, а кто виноват. Так как же в итоге считается безопасность?

    Определиться с терминами

    Для начала разберемся, что такое пуск. Если обратиться к ОСТ 134-1020-2008, то по нему пуск – это «совокупность технологических операций, обеспечивающих подготовку РКН на стартовой позиции, включение двигательной установки и сход РКН с пусковой установки». Если переводить с технического на русский, то это совокупность действий от начала подготовки до того момента, как ракета покинула стартовый комплекс. В этот момент пуск состоялся.

    Если считать безопасность пусков, то тут вообще получится гигантская серия из нескольких сотен стартов. Более того, даже если вспомнить аварию «Протона-М» с тремя спутниками ГЛОНАСС на борту 2 июля 2013 года, то по этому определению пуск тоже нужно считать удачным. Ракета-носитель с пусковой установки сошла? Сошла. Тогда какие претензии? По итогу получается, что если брать именно пуски, то это очень узкий термин, не описывающий полный охват того, что мы сравниваем.

    С запуском проще. Запуск – это весь комплекс операций от момента подготовки, до вывода космического аппарата на орбиту. То есть только когда спутник передали на управление заказчику или ЦУП начал работу по изменению орбиты космического корабля, можно сказать – запуск произошел успешно.

    Страсть к рекордам

    Люди любят статистику и рекорды. Посчитать, сколько дней не пропускал спортзал, сколько потрачено на сон, сколько месяцев ты держишься без курения или еще какая-то серия из множества одинаковых событий. Всегда тянет показать достижения таким образом – это наглядно и красиво. Проблема в том, что это не всегда корректно. Предыдущий рекорд из 58 успешных космических запусков подряд был установлен в России в период с февраля 1992-го по февраль 1993 года. Его удалось повторить 26 апреля, когда ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту 36 спутников OneWeb. При этом СССР в период с января 1983-го по ноябрь 1984 года смог выполнить 185 успешных космических запусков подряд. Но есть и множество случаев, когда у СССР авариями заканчивались самые важные и нужные запуски.

    Запуск космического аппарата состоит из множества этапов, за каждый из которых отвечают разные люди и разные организации. И в результате, когда «запуск неудачный», тень этого может падать на совсем не имеющих отношения к проблеме. По итогу получается, что гонка за красивым числом становится важнее реальной цели – безопасного запуска космического аппарата.

    Начинаются попытки жульничать с подсчетами, посчитать в успешные запуск, который на самом деле таким не является. В результате гонки за рекордами за деревьями отдельных пусков и запусков теряется лес и понимание задачи. Космонавтика – это не Олимпиада. Нельзя запускать к нужной дате или делать что-то исключительно ради рекордов или красивых чисел. Важно не то, сколько успешных запусков осталось за плечами. Гораздо важнее относиться к каждому, как к первому и единственному. И вот тут было бы очень кстати вспомнить комментарий Юрия Борисова, данный им во время посещения АО «РКЦ «Прогресс». Говоря о везении, сопутствовавшем отрасли, он явно имел в виду, что любая, даже самая длинная, суперсерия успешных пусков и запусков – это не повод расслабляться и считать рекорды. Не должно быть ощущения того, что раз за спиной есть серия удачных полетов, то и следующий пройдет так же удачно.

    Нисколько не умаляя проводимую и уже проведенную работу по увеличению безопасности запусков – иногда проще относиться к достигнутым успехам с определенным скепсисом, как и предложил Борисов, а не делать из этого правило, которое может перечеркнуть любой следующий пуск. «В условиях необходимости существенного роста спутниковой группировки требуется обеспечить стопроцентную успешность пусков ракет космического назначения, увеличить персональную ответственность руководителей и исполнителей всех уровней за качество выпускаемой продукции, совершенствовать методы обслуживания ракетно-космической техники в ходе ее жизненного цикла и повысить уровень применения технологий компьютерного проектирования и цифрового моделирования», – сказал глава Роскосмоса.

    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

    Сейчас у российской космонавтики просто нет права на ошибку, как это было в советские годы, когда число запусков в год было семь-девять десятков, но из них иногда более 10% оказывались неудачными. В нынешних условиях нужно приложить все усилия, чтобы каждый запуск 2023 года был успешным, по-другому просто не получится. Именно это важно сейчас, а не попытки посчитать серию безаварийных запусков. В работе стартовиков, производителей, баллистиков и космонавтов всегда важен именно нынешний запуск, а не тот, который состоялся вчера.

     

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