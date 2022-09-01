Борисов рассказал о перспективных космических проектах России

Россия обладает полным спектром технологий и компетенций, необходимых для независимого выхода в космос, заявил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на федеральном просветительском марафоне Российского общества «Знание».

Борисов в своем выступлении подчеркнул, что в начале 1960-х годов космический клуб насчитывал всего несколько стран. Сейчас уже порядка 90 стран реализуют свои национальные космические программы. Несмотря на рост интереса к этой отрасли среди новых игроков, только три страны – Россия, США и КНР – обладают полным спектром технологий и компетенций, необходимых для независимого выхода в космос и освоения космического пространства, таких как собственные космодромы, глобальные спутниковые группировки, пилотируемые и научные программы, национальная инженерная школа и ракетно-космическая промышленность, говорится на сайте общества «Знание».

«Наша страна всегда была и остается одним из лидеров в освоении космоса – от создания первой космической теории до реализации собственной пилотируемой и научной космической программы, создания глобальных спутниковых группировок, строительства новых космодромов. Это сильная сторона нашей отрасли, благодаря которой она сохраняет сильные традиции и развивает новаторский дух», – заявил Борисов.

Он также отметил, что сегодня Роскосмос выступает в качестве центра и ядра цифровой экономики, оказывая ряду министерств и ведомств услуги и сервисы, востребованные в сфере управления и экономики. По его мнению, в перспективе доля этих задач будет постоянно возрастать.

Особый приоритет отдается реализации стратегического проекта «Сфера» – это проект создания интегрированной космической инфраструктуры в интересах цифровой трансформации экономики на основе многоспутниковой и многофункциональной системы с привлечением средств частных инвесторов. Проект впервые предусматривает новую индустриальную модель производства новых космических аппаратов с использованием универсальных космических платформ. Уже в этом году планируется вывести первый космический аппарат-демонстратор «Скиф-Д», который будет обеспечивать широкополосный доступ в интернет, а уже в следующем году – аппарат системы «Марафон», предназначенный для предоставления сервисов интернета вещей.

Марафон Российского общества «Знание» проходит в четвертый раз. Свыше 200 выдающихся лекторов и наставников – лидеров бизнеса, науки, культуры и спорта, видных государственных деятелей – выступают в рамках пяти просветительских треков: «Знание. Сила» (Москва), «Знание. Сделано в России» (Санкт-Петербург), «Знание. Наследие России» (Нижний Новгород), «Знание. Экология» (Камчатский край), «Знание. Мы вместе» (Луганская Народная Республика). Достижения науки, культуры, инженерии, технологические и научные открытия, а также богатейшее историческое и культурное наследие, природные богатства страны и все, что составляет достояние России и мира, станут предметом обсуждения наставников и молодежной аудитории марафона.