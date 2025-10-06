Зачем американцы хотят взорвать астероид

  • Новость часаПремьер Франции Лекорню подал в отставку
    @ REUTERS

    6 октября 2025, 11:34 Мнение

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    Михаил Котов

    научный журналист

    В опубликованной недавно научной статье группа ученых НАСА предложила уничтожить ядерным ударом астероид 2024 YR4, получивший название «убийца городов». Они предупреждают, что действовать нужно быстро, чтобы исключить риск его столкновения с Луной. Казалось бы, раз говорят ученые, надо быстрее действовать. Выводить в космос ядерный заряд, взрывать, спасать Луну. Однако в этой ситуации очень много странного.

    Начнем с того, что астероид 2024 YR4 диаметром 55 м был обнаружен 27 декабря 2024 года системой ATLAS, расположенной в Чили. Двумя днями ранее, 25 декабря 2024 года, астероид сблизился с Землей и прошел на расстоянии около 830 тыс. км от нее. По космическим меркам это действительно близко, хотя это чуть больше двух расстояний от Земли до Луны.

    На основе первоначально высчитанной траектории система мониторинга столкновений JPL/CNEOS Sentry выявила возможность того, что астероид пройдет очень близко к Земле. А может быть, даже столкнется с ней 22 декабря 2032 года. Вот тут и началось.

    В Китае начали собирать целую «команду планетарной обороны». Стали появляться сообщения, что в случае столкновения астероид, вероятнее всего, упадет в Центральной Африке или Атлантическом океане, что может вызвать локальную катастрофу с разрушениями в радиусе 30 километров. Утверждалось, что угроза составляет «три из десяти по Туринской шкале».

    Звучит в целом угрожающе, хотя в реальности, если цитировать критерий той самой Туринской шкалы (таблицы степени опасности тех или иных небесных объектов), перед нами всего лишь «тесное сближение, заслуживающее внимания астрономов. Вычисления дают 1% и большую вероятность столкновения, способного вызвать локальные разрушения на поверхности Земли. Наиболее вероятно, что новые телескопические наблюдения переведут данное событие на уровень 0. Событие заслуживает внимания общественности и представителей власти, если сближение произойдет в течение последующего десятилетия».

    Собственно, так и получилось. Более поздние прогнозы, полученные на основе дополнительных наблюдений, показали незначительную вероятность столкновения с Землей в 2032 году, а уровень опасности по Туринской шкале упал до нуля. Оставался еще небольшой шанс столкновения с Луной, но астероид уже улетел по своей орбите, чтобы вернуться через четыре года. На этом большинство астрономов и успокоилось – вернется, пересчитаем траекторию, будем думать.

    Но вот спустя полгода после основных событий выходит статья специалистов НАСА, где черным по белому предложено астероид взорвать. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов».

    На самом деле все не совсем так. На Луну уже падали сотни тысяч, а то и миллионы астероидов такого размера и больше. Вся поверхность спутницы Земли испещрена следами ударов. Кратеров диаметром 200 км – более двух десятков, а меньше – просто огромное количество. Единственная проблема, которая действительно может при этом возникнуть – выброс осколков, которые потенциально будут опасны для спутников на орбите нашей планеты. Но это пока только прогноз, не более того.

    При этом у НАСА уже есть гораздо более интересный эксперимент DART по изменению траектории астероида при помощи кинетического удара. Проще говоря, в астероид врезался космический аппарат размером с большой холодильник. Сила удара была достаточной, чтобы немного сместить с орбиты астероид Диморф диаметром около 160 м. Да, изменения были совсем небольшими, но на космических расстояниях и месяцах полета они становятся все более ощутимыми.

    А вот в случае с 2024 YR4 почему-то с ходу предлагается использовать именно ядерный удар. При том, что в условиях космоса это далеко не самый эффективный вариант – там нет атмосферы, эффективно переносящей ударную волну. Но вот хочется НАСА взорвать ядерную бомбу в космосе как можно быстрее – а тут как раз подвернулся удобный повод.

    Российские ученые такой эксперимент не поддерживают. «Вряд ли даже мощным взрывным устройством мы полностью уничтожим тело астероида, так как в космосе нет среды распространения взрыва, которая является главным разрушающим фактором, – говорит астроном Леонид Еленин, специалист по кометам и астероидам. – Вся энергия уйдет в излучение, мы, безусловно, оплавим значимую часть астероида, придадим импульс. Остается неясным, как мы повлияем на его движение. Может появиться реальная угроза столкновения с Землей, которая сейчас отсутствует. Я против таких экспериментов».

    Он тоже считает, что это, скорее, попытка приоткрыть «окно Овертона» для возможности использования ядерного оружия в космосе. Предлог для чисто военных экспериментов. Просто пробный шар, чтобы посмотреть на реакцию общественности.

    Пока что бурной реакции нет – вроде и 2032 год неблизко, и других проблем на Земле хватает. Само же предложение больше похоже на старый анекдот про ученых, которые скрестили слона со слоном – нет, не ради науки, а просто так, посмотреть.

    Перейти в раздел

