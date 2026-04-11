    Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    11 апреля 2026, 19:00 • В мире

    Что значит американская лунная миссия для России

    Tекст: Михаил Котов

    В субботу человечество впервые за более чем 50 лет празднует успешное завершение пилотируемой миссии к Луне – американская экспедиция «Артемида» благополучно вернулась на Землю. Почему в этот раз американцы решили не высаживаться на спутник нашей планеты, с какими трудностями они в итоге столкнулись – и способна ли российская космонавтика совершить нечто подобное?

    Последним пилотируемым полетом на Луну стал американский «Аполлон-17» в декабре уже далекого 1972 года. С тех пор человечество не выбиралось за пределы низкой околоземной орбиты. Случилось это только сейчас, в 2026-м. Что же мешало американцам полететь к Луне раньше?

    Стоит сказать, что полеты программы «Аполлон» дались американцам очень недешево. 25,4 млрд долларов в ценах того времени, или с учетом инфляции, в пересчете на современные деньги, общая стоимость проекта оценивается выше 250 млрд долларов. Как ни крути, а это десять современных годовых бюджетов НАСА. Поэтому почти сразу наступила стадия «охлаждения» – бюджеты съежились, а общий научный консенсус заключался в том, что «Луна, это, конечно, прекрасно, но делать там особо нечего».

    Ситуация изменилась в нулевые. Стало понятно, что на южном полюсе Луны есть залежи льда, а значит, потенциальные запасы кислорода и водорода (окислитель и горючее). Кроме того, предыдущие успехи США успели подзабыться, а внезапно почувствовавший силу Китай начал с огромной скоростью показывать успехи в освоении космического пространства. Настала пора Америке спасать свою космическую репутацию.

    США предполагали поразить мир программой Constellation (Созвездие), начатой в 2004 году. Кстати, тогда же и была начата разработка космического корабля Orion («Орион»). В рамках этой программы предполагались пилотируемые экспедиции к астероидам и даже полет на Марс. Однако с приходом к власти Барака Обамы все далеко идущие планы были свернуты. Уцелел только «Орион».

    Затем по еще одной программе стартовало создание ракеты-носителя SLS, проектируемой по принципу «быстрее и дешевле». Наработки от программы Constellation, двигатели от программы Space Shuttle, частью летавшие, частью с хранения, боковые ускорители вообще используют части гильз, использовавшиеся многократно. Увы, несмотря на это, быстро и дешево не получилось. По итогу SLS самая дорогостоящая ракета в мире – один запуск 4 млрд долларов, что сильно больше годового бюджета всей российской космонавтики.

    В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал «Директиву № 1 о космической политике», предусматривавшую новую высадку человека на Луну. Еще через пару лет она получила название «Артемида». Изначально предполагалось, что полет Artemis II с пилотируемым облетом Луны состоится в 2019 году, однако сроки постепенно менялись и в итоге доползли до 2026 года.

    А зачем вообще нужен такой полет? Это не высадка на Луне, не какая-то совсем новая страница в ее исследовании. В чем вообще польза облететь и вернуться? Причина проста,

    Artemis II – это промежуточная ступенька, часть подготовки в большой программе пилотируемой высадки на поверхность Луны.

    Даже если вы когда-то жали штангу весом в 200 килограмм, спустя десятилетия возвращаться к этому достижению нужно постепенно. Собственно, это и демонстрирует НАСА – сначала беспилотный полет Artemis I в 2022 году, затем Artemis II сейчас и за ними последуют третья и четвертая миссия, в ходе которой должна быть осуществлена высадка.

    В данной экспедиции перед НАСА стояло множество заданий. И да, среди них нет каких-то выглядящих очень значимыми, особенно если сравнивать с миссиями «Аполлон». Но ведь и перед шестью экспедициями «Аполлон» тоже были облеты. Без этого просто нельзя. Требовалось проверить в работе связку ракеты и корабля, испытать скафандры и оптическую связь, потренироваться стыковать корабль. Большей частью все эти задачи и выполнялись в рамках полета.

    К примеру, выявлена повышенная утечка гелия через клапаны корабля. Гелий, использующийся для наддува в двигательной системе Orion, важная часть конструкции, без него работа просто невозможна. Такая утечка стала самой серьёзной проблемой во время испытательного полёта, которую будут решать к Artemis 4.

    Если бы НАСА сразу попыталась лететь на Луну, пропустив промежуточный полет, это могло бы привести к аварии.

    И тем не менее, Artemis II проведена успешно. Миссия стартовала 2 апреля 2026 года. За десять с лишним суток экипаж, состоящий из американцев Рида Уайсмена, Виктора Гловера, Кристины Кук и канадца Джереми Хансена, пролетел 1 126 922 км, достиг максимальной скорости в 39 692 километров в час.

    6 апреля астронавты оказались на рекордном расстоянии от Земли (406 778 км), превзойдя достижение экипажа «Аполлона-13» 1970 года (400 171 км). Минимальное расстояние до Луны составило всего 6,5 тыс.  км. 11 апреля корабль «Орион» благополучно приводнился в водах Тихого океана близ побережья Сан-Диего, успешно завершив десятидневную экспедицию.

    Теперь дело за подготовкой миссии Artemis III, после которой должна последовать посадочная Artemis IV. НАСА предполагает, что это случится в 2028 году, но это слишком оптимистичное предположение. С учетом того, насколько сложно шла подготовка у более простых экспедиций и неготовность посадочного лунного модуля, наверняка сдвинут этот полет еще на несколько лет.

    Может ли сделать что-либо подобное и наша страна? Наверное, это самый главный вопрос. И как ни странно, на него есть четкий ответ – технически может. Даже при помощи кораблей «Союз» российские космонавты могли бы совершить подобный полет, и обошлось бы это явно дешевле 4 млрд долларов. Вопрос, скорее, в том, стоит ли это делать, не имея большой и цельной, полностью профинансированной программы.

    Просто доказать, что можем? Есть ли в этом смысл? Куда важнее продолжать и не бросать те проекты, что уже идут. То же НАСА шло к этому полету семь долгих лет, с учетом очень серьезного финансирования, не доступного пока у нас. Пока лучше посмотреть на все сложности, с которыми сталкиваются американцы, чтобы извлечь максимум полезного опыта, не повторять американских ошибок в будущем. А оно обязательно наступит. Мы еще будем звонить и писать друг другу: «Ты видел, видел – наши на Луне!»

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны?

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

