    Британия напугана мерами по защите российского нефтяного экспорта
    Медведев стал главным редактором новых учебников по обществознанию
    В ЦРУ начали внедрять ИИ для анализа действий других стран
    Эксперт назвал последствия жесткого подавления мятежа в ВСУ под Чугуевом
    Суд приговорил экс-замглавы Минобороны Попова к 19 годам
    Названа возможная причина взрыва на складе пиротехники во Владикавказе
    Вэнс спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане
    Исследователи назвали действия Британии историческим антироссизмом
    В России выросли продажи Lamborghini
    Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 18:07 • Справки

    День космонавтики 2026: открытки, суть праздника и как поздравить 12 апреля

    Tекст: Ольга Никитина

    В преддверии Дня космонавтики 12 апреля 2026 года особенно популярными становятся тематические открытки с космосом, ракетами и портретом Юрия Гагарина. Именно через открытки многие сегодня поздравляют родных, друзей и коллег, напоминая о первом полете человека в космос и начале космической эры. Газета ВЗГЛЯД собрала ключевую информацию о празднике и подскажет, какие открытки выбрать и какими словами лучше всего поздравить с Днем космонавтики.

    Когда отмечают День космонавтики в 2026 году

    12 апреля 2026 года отмечается 65-я годовщина первого полета человека в космос. Именно в этот день в 1961 году Юрий Гагарин совершил исторический полет на корабле «Восток-1», который длился 108 минут и изменил ход мировой истории.

    Это событие стало прорывом в науке и технике и открыло человечеству путь к освоению космоса. С тех пор 12 апреля ежегодно отмечается как День космонавтики.

    История праздника: почему 12 апреля стало символом космоса

    Официально День космонавтики был учрежден в Советском Союзе в 1962 году, спустя год после триумфального полета Гагарина. Впоследствии этот праздник получил международное признание Организации Объединенных Наций (ООН) и отмечается как Международный день полета человека в космос. В этот апрельский день во многих странах, особенно в России и государствах постсоветского пространства, проводятся различные мероприятия, посвященные достижениям в области космонавтики, чествуют ветеранов отрасли и вспоминают героический полет первого космонавта.


    Традиции Дня космонавтики

    Подобно тому, как в другие важные даты люди обмениваются теплыми пожеланиями, используя поздравительные открытки, День космонавтики также предоставляет прекрасную возможность выразить свое восхищение этим выдающимся событием и поздравить близких, друзей и коллег с этим значимым днем. В 2025 году, в эпоху стремительного развития цифровых технологий, открытки, как в традиционном бумажном, так и в электронном формате, остаются популярным способом передачи праздничного настроения и теплых чувств.

    Какими словами поздравлять друзей с Днем космонавтики

    «Поздравляю с Днем космонавтики! Пусть этот день напомнит нам о невероятных возможностях человека и вдохновит на новые свершения в любых начинаниях!»

    «С 12 апреля! В этот день мы чествуем смелость первопроходцев космоса и достижения науки. Желаю тебе космических высот в делах и всегда ясного неба над головой!»

    «Поздравляю с Днем космонавтики! Пусть дух первооткрывателей всегда живет в твоем сердце, подталкивая к новым знаниям и смелым мечтам!»

    «В этот знаменательный день мы вспоминаем первый полет человека в космос. Пусть этот подвиг вдохновляет нас на собственные «космические» прорывы и достижения!»

    «С Днем космонавтики! Желаю тебе безграничных возможностей, как у Вселенной, и такой же яркой и далекой мечты, как звезды!»

    Как поздравить родных и любимых с Днем космонавтики


    «Дорогой/ая [имя]! Поздравляю тебя с Днем космонавтики! Желаю тебе всегда стремиться к новым вершинам, быть таким же целеустремленным/ой и смелым/ой, как первые космонавты. Пусть твоя жизнь будет наполнена яркими событиями и космическим счастьем!»

    «Любимый/ая [имя]! В этот особенный день хочу пожелать тебе космической любви, безграничного счастья и такого же крепкого здоровья, как у космонавтов! С Днем космонавтики!»

    «[Имя]! Поздравляю тебя с Днем космонавтики! Ты для меня – целая Вселенная! Желаю тебе всегда сиять ярко, как звезда, и притягивать к себе все самое лучшее!»

    «Мой/моя дорогой/ая [имя]! В День космонавтики хочу пожелать тебе легкости, как в невесомости, и чтобы все твои мечты сбывались так же быстро, как космические ракеты!»

    «[Имя]! Поздравляю с Днем космонавтики! Пусть этот день подарит тебе ощущение полета, вдохновение и веру в безграничность твоих возможностей!»

    Юмористические поздравления с Днем космонавтики

    (уместны для близких друзей с хорошим чувством юмора)

    «С Днем космонавтики! Желаю тебе космической зарплаты!»


    «Поздравляю с Днем космонавтики! Желаю тебе летать от счастья, как Гагарин в космосе!»

    «С 12 апреля! Желаю тебе оторваться от земли и провести этот день на седьмом небе от счастья!»

    «Поздравляю с Днем космонавтики! Пусть твои дела идут со скоростью света!»

    «С Днем космонавтики! Главное – не улететь слишком далеко от реальности!»

    Как рассказать о Дне космонавтики ребенку

    День космонавтики – удивительный праздник, который может вызвать неподдельный интерес у детей, ведь все, что связано с космосом, кажется им волшебным и загадочным. Рассказать ребенку об этом дне можно увлекательно и познавательно, используя простые слова и яркие образы.

    Начните с истории о первом полете:

    Самое главное событие Дня космонавтики – это первый полет человека в космос. Расскажите ребенку о смелом человеке по имени Юрий Гагарин. Объясните, что 12 апреля 1961 года он на специальном космическом корабле под названием «Восток-1» впервые в мире отправился в космос и облетел вокруг нашей планеты – Земли.

    Используйте простые сравнения, чтобы ребенок лучше понял:

    «Представь, как ты летишь на самолете, только намного выше, туда, где нет облаков, а видны звезды и наша круглая Земля».


    «Юрий Гагарин был первым человеком, который увидел нашу планету целиком, как большой голубой шарик, парящий в темноте космоса».

    Подчеркните героизм и смелость Юрия Гагарина. Скажите, что это было очень ответственное и немного страшное путешествие, ведь никто раньше такого не делал. Но Гагарин был очень храбрым и верил в успех.

    Как объяснить ребенку, что такое космос

    Расскажите ребенку, что космос – это огромное пространство за пределами нашей Земли, где находятся звезды, планеты, Луна и другие небесные тела. Объясните, что там нет воздуха, поэтому космонавты надевают специальные костюмы – скафандры, чтобы дышать и защищаться от холода и других опасностей.


    Можно использовать наглядные материалы:

    – Покажите ребенку картинки и фотографии космоса, планет, ракет.

    – Посмотрите вместе детские мультфильмы или познавательные передачи о космосе.

    – Если есть возможность, посетите планетарий или музей космонавтики.

    Объясните ребенку, почему полет Юрия Гагарина был таким важным событием:

    – Это показало, что человек может преодолеть земное притяжение и отправиться в космос.

    – Это дало толчок развитию науки и техники, появились новые изобретения и знания о Вселенной.

    – Это вдохновило многих людей мечтать о космосе и изучать его.

    Скажите, что с тех пор многие другие космонавты из разных стран летали в космос, изучали другие планеты и проводили важные научные исследования.


    Предложите ребенку пофантазировать

    Спросите ребенка, хотел бы он когда-нибудь полететь в космос? Что бы он там увидел? Какую планету хотел бы посетить? Предложите нарисовать космический корабль, инопланетян или звездное небо.

    Как отметить День космонавтики с ребенком

    – Сделайте поделку на космическую тему: ракету из картона, аппликацию с планетами, шлем космонавта.

    – Прочитайте книги о космосе для детей.

    – Посмотрите мультфильмы или фильмы о космосе, подходящие по возрасту.

    – Вечером понаблюдайте за звездами (если позволяет погода). Расскажите о созвездиях, которые можно увидеть.

    – Устройте тематический праздник с «космической» едой и играми.

    И конечно, можно сделать ребенку особенный подарок в этот день – тематическую открытку.


    Заключение

    В преддверии 12 апреля не забудьте поделиться этим знаменательным событием с самыми близкими людьми. Теплые слова, подкрепленные символичной открыткой с изображением звездных далей или первого космонавта, станут приятным знаком внимания для родных, друзей и коллег. А для юного поколения День космонавтики – это замечательный повод приоткрыть дверь в удивительный мир Вселенной, рассказать о смелых героях и вдохновить на собственные открытия, возможно, даже с помощью красочной тематической открытки, которая станет началом большого интереса к космосу.

    В Иране обвинили США в невыполнении условий перемирия
    Глава Красного полумесяца Ирана поблагодарил Россию за поддержку
    ФРГ обеспокоена законом за отрицание геноцида советских людей нацистами
    На Украине решили сократить пособия нуждающимся
    Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы»
    Израильский министр предложил расширить границы страны
    Пелевин посвятил новый роман делу Эпштейна

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов сотрудничества с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

