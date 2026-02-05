Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
В Красноярске туристы двое суток прождали вылета во Вьетнам
Вылет самолета Azur Air из Красноярска на вьетнамский остров Фукуок состоялся с опозданием на двое суток из-за технического обслуживания лайнера, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Лайнер авиакомпании Azur Air наконец покинул аэропорт, передает РИА «Новости».
На борту воздушного судна отправки на отдых ожидали 335 человек.
Ранее перевозчик объяснил длительную задержку необходимостью технического обслуживания борта в условиях сильных морозов. Для выполнения рейса пришлось задействовать резервный самолет, который поднялся в воздух ранним утром пятого февраля.
Самолет на Фукуок вылетел сегодня в 4.07 по местному времени.
В конце января воздушное судно авиакомпании Azur Air совершило незапланированную посадку во вьетнамской столице.