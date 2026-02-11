Ни сегодня, ни завтра, ни через несколько месяцев никакого устойчивого мирного соглашения подписано не будет. Разве что на фронте или в украинском тылу произойдет такое событие, которое заставит руководство киевского режима (очевидно, не Зеленского) резко протрезветь и принять тяжелые условия.2 комментария
Azur Air опровергла слухи о массовых поломках самолетов
Российский авиаперевозчик Azur Air назвал ложными сообщения о технических неисправностях своего флота, причины задержек самолетов не зависели от действий компании, указали там.
Сообщения о якобы «массовых задержках рейсов из-за технических неисправностей бортов» не соответствуют действительности, заявили в компании, передает РИА «Новости».
По данным на 11 февраля, сдвиги в расписании коснулись маршрутов из Сочи, Пхукета и Барнаула. Самолет в Таиланд вылетел позже из-за ограничений в небе Юга России, а обратный рейс задержался из-за позднего прибытия судна.
Вылет из Барнаула во Вьетнам пришлось отложить из-за сильного ветра, который мешал провести противообледенительную обработку лайнера. Пассажирам всех задержанных рейсов оказывают необходимые услуги согласно федеральным правилам.
Ранее сообщалось, что самолеты Azur Аir, которые не могли покинуть Таиланд с 7 февраля, отправились в пункты назначения.