Путин заявил о русофобии как оружии против России

Путин: Русофобия в целом в центре внимания наших противников

Tекст: Валерия Городецкая

По его словам, такая политика реализуется зарубежными противниками именно потому, что без русского народа невозможно существование самой России, передает официальный сайт Кремля.

«Идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов нашей страны, потому что без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой России. Поэтому именно русофобия в целом в центре внимания наших противников», – подчеркнул Путин.

«За пределами России создаются все новые якобы международные организации, всякие псевдонациональные центры, а на самом деле это просто орудия информационной войны против нас. Вы знаете об этом: теперь все чаще и чаще ведут [речь] о некой «деколонизации» России, а по сути, расчленения Российской Федерации и нанесения нам все того же пресловутого стратегического поражения», – добавил президент.

«Выдумали даже особый термин – некая «постРоссия», то есть лишенная суверенитета территория, разорванная на мелкие, подвластные Западу осколки. Мы об этом не раз слышали, в разных редакциях, появляются уже новые, но по сути ничего не меняется. И тем не менее, несмотря на то, что ничего у них не получалось на протяжении не только десятилетий, а столетий, можно сказать, тем не менее это все продолжается – и угрозы, значит, у нас сохраняются», – сказал Путин.

«И мы должны, безусловно, это учитывать, действовать твердо, последовательно и системно, адекватно реагировать на риски и вызовы. Все это должна отражать и новая редакция Стратегии национальной политики», – отметил президент.

По его словам, русская самобытность, традиция, культура, язык государствообразующего нашего народа нуждаются в самом бережном отношении и защите. «Их объединяющая роль – гарантия единства нашего многонационального уже Отечества», – подчеркнул глава государства.

Ранее спикер МИД России Мария Захарова назвала русофобию основным товаром стран Прибалтики. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призывал помнить о русофобии европейцев.