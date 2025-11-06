Tекст: Дмитрий Зубарев

Как свидетельствуют подсчеты, опубликованные ТАСС, государственный долг Украины на одного человека достиг рекордной суммы – 6821 доллара. Согласно сведениям Национального банка Украины, общий долг страны составляет 191 млрд долларов, из которых 74,5% приходятся на внешний долг, то есть 142,295 млрд долларов.

Для жителей Украины, проживающих на территории, контролируемой Киевом (около 28 млн человек по оценке Института демографии и социальных исследований), расчет внешнего долга на одного составляет 5081 доллар, а внутренний долг – 1740 долларов. В совокупности эта сумма почти дотягивает до семи тысяч на каждого. «Многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину и не связывают с ней свою судьбу», – отметили эксперты института.

Если же учитывать 4,5 млн граждан, временно находящихся на территории стран Евросоюза, то внешний долг на человека снизится до 4378 долларов, а внутренний – до 1498 долларов. Тем не менее, долговая нагрузка остается чрезвычайно высокой.

В Киеве ранее отмечали, что для полного погашения имеющейся задолженности может потребоваться около 35 лет. Кроме того, если боевые действия продолжатся, в 2026 году долг вполне может вырасти еще на 60–70 млрд долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что Украине предстоят непростые решения в условиях войны. Киев находится в ситуации нехватки средств для продолжения боевых действий. Украине потребовалось 7,2 млрд долларов на военные нужды до конца текущего года.