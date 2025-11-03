  • Новость часаПодразделения России освободили 24 здания в Димитрове
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Европу склеивают «военным Шенгеном»
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Трамп: С королевской семьей Британии случилась ужасная вещь
    США запланировали первый пуск МБР после заявлений о возобновлении испытаний
    Глава Минобороны Бельгии опроверг угрозу «стереть Москву с лица земли»
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу
    Конструктор Соломонов рассказал о реакции на залп ракет «Булава» в 2020 году
    Захарова увидела символизм в обрушении башни в Риме
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов ИИ превратил эмпатию в подписку

    Прогресс и партнерство с ИИ во имя развития было возможным. Технически достижимым. Но это структурно заблокировано теми, кто контролирует платформы. Решённая проблема не приносит прибыли. А человек, который платит за иллюзию присутствия вместо реального решения – приносит.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает

    Украинцам было бы странно сохранять оптимизм, видя ситуацию в стране и читая, что пишут журналисты о катастрофической ситуации на многих участках фронта. В свете этого политики и пропагандисты ЗЕкоманды выдвинули новый нарратив: «Украина не проигрывает, Россия не побеждает».

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    6 комментариев
    3 ноября 2025, 16:59 • Новости дня

    В ЕС заявили о продолжении поиска финансов для Украины на два года

    Представитель ЕК Пиньо заявила о продолжении поиска средств для Киева на два года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия продолжила обсуждать различные варианты предоставления финансовой поддержки Киеву на 2026-2027 годы, включая кредитные механизмы, сообщила ее представитель Пиньо.

    Еврокомиссия все еще не определилась с окончательными источниками финансирования Украины на 2026-2027 годы.

    Представитель комиссии Паула Пиньо заявила на брифинге: «На данный момент мы все еще работаем над тем, чтобы убедиться, что мы действительно можем удовлетворить финансовые потребности Украины, включая репарационный кредит… Методы и средства для обеспечения все еще находятся в стадии обсуждения».

    Также Пиньо отметила, что вопрос предоставления необходимых средств будет решаться с учетом текущей экономической ситуации в ЕС и степени готовности стран-членов поддержать соответствующие инициативы. На данный момент о конкретном механизме предоставления помощи не объявлено, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина может оказаться без поддержки Международного валютного фонда, если Евросоюз не разрешит использовать замороженные российские активы.

    Однако власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии и отказались передавать Киеву замороженные российские активы из-за опасений по поводу финансовых рисков.

    Европейская пресса отмечает, что Украина не продержится без помощи Запада до весны 2026 года.

    2 ноября 2025, 18:44 • Новости дня
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    Украинцы возмутились «пайком от Зеленского» раненому военнослужащему
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    «Обед от Зеленского» для раненого украинского военного, в который вошли яйцо, две картофелины и кусочек хлеба с маленькой сосиской, вызвал волну возмущения в Сети.

    Глава Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко опубликовал фото обеда, который выдали раненому военнослужащему Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении, передает RT.

    По его словам, скромный паек с яйцом, двумя картофелинами, хлебом и сосиской выдали человеку за 11 часов. Гудименко заявил, что данное меню является частью «новой социальной инициативы» Владимира Зеленского.

    В комментариях украинцы выразили возмущение действиями киевских властей, желая Зеленскому «самому так питаться» и называя украинское руководство «тварями». Шутки и обвинения касались того, что даже на такой скудный рацион могли «потратить миллион».

    Ранее Владимир Зеленский объявил о запуске выплаты так называемой зимней тысячи для отдельных групп населения. Он также пообещал предоставить бесплатные железнодорожные поездки всем жителям страны на расстояния до 3 тыс. километров. Инициативы Зеленского вызвали критику в Верховной раде.

    Комментарии (20)
    3 ноября 2025, 06:15 • Новости дня
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под собственный фундамент
    @ Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Одобрение «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов обернется для Европы финансовыми и политическими последствиями, способными подорвать ее стабильность, пишет Strategic Culture.

    «Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент, совершенно не обращая внимания на последствия, с которыми придется столкнуться ее народу», – приводит РИА «Новости» текст материала Strategic Culture.

    По мнению автора, единственный путь защиты интересов налогоплательщиков Европы, с точки зрения сторонников этих мер, – добиться поражения России на поле боя, заставив страну выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий назван «абсурдным от начала и до конца».

    Автор материала указывает, что в Россия обладает преимуществом, а затягивание переговоров может привести к тяжелым последствиям для Киева. При этом, по мнению издания, в случае одобрения схемы изъятия российских активов Европа станет для России «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внешней торговли Бельгии Тео Франкен выразил опасение, что кредитование Киева за счет российских активов может привести к глобальным финансовым рискам. Евросоюз отложил до декабря принятие решения об использовании российских замороженных активов для помощи Украине. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что страна не поддержит такой шаг без коллективного распределения рисков между всеми странами Евросоюза.

    Комментарии (9)
    3 ноября 2025, 09:00 • Видео / Время удивительных историй
    История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

    Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 18:55 • Новости дня
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Группировка «Восток» Вооруженных сил Украины сообщила о гибели и ранениях военнослужащих после комбинированных ударов Вооруженных сил России 1 ноября в Днепропетровской области.

    Вооруженные силы Украины заявили о наличии потерь среди личного состава в результате ударов российской армии по Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В сообщении украинского военного соединения на платформе Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признанной экстремистской) говорится, что сейчас проводится проверка относительно соблюдения приказов о своевременном оповещении о воздушной тревоге.

    Также отмечается, что анализируется выполнение запрета размещать кадры операций и проведения совещаний на открытой местности.

    Минобороны России сообщило, что нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь и Тихое в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 11:28 • Новости дня
    Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

    Катар пригрозил прекратить экспорт СПГ в Европу из-за стандартов ESG

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида предупредил о возможности остановки экспорта сжиженного природного газа в Европу при сохранении действующих экологических требований.

    Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

    В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

    Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

    Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.

    Комментарии (7)
    2 ноября 2025, 22:47 • Новости дня
    Поддубный: Уничтожена Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области

    Поддубный: ВС России уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Одна из крупнейших теплоэлектростанций на Украине, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, полностью выведена из строя, что привело к масштабным ограничениям электроснабжения, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    Российские войска уничтожили Бурштынскую ТЭС в Ивано-Франковской области на Украине, передает ТАСС. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в эфире телеканала «Россия-1».

    «Воздушная тревога ежедневно фактически во всех регионах Украины. Уничтожена одна из самых крупных теплоэлектростанций Украины – Бурштынская, в Ивано-Франковской области. Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», – заявил Поддубный.

    Он отметил, что российские войска продолжают наносить удары по предприятиям военно-промышленного комплекса противника, складам боеприпасов, военным базам, аэродромам и железнодорожным узлам.

    Пострадавшая инфраструктура, по словам военкора, лишила территорию, подконтрольную киевскому режиму, значительной части энергоснабжения. Поддубный добавил, что интенсивность атак ВС России увеличивается, а противник признает неспособность систем ПВО и ПРО справляться с массированными ударами.

    В районе города Бурштын 30 октября в Ивано-Франковской области произошла серия взрывов.

    На Украине действуют ограничения энергопотребления до восьми часов в день.

    Ранее сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    Комментарии (3)
    2 ноября 2025, 21:08 • Новости дня
    Военкор Коц заявил о бесполезности двух батарей Patriot для Украины

    Военкор Коц заявил о преимуществах Су-34 над ракетами Patriot на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Две батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, полученные Украиной, не принесут ощутимой пользы Киеву, заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

    Поставка двух батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot не окажет значительного влияния на текущую ситуацию на Украине, заявил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    По его словам, современные методы ведения боя, в том числе использование дальнобойных беспилотников, делают эти комплексы не столь эффективными.

    «Собирать наши самолеты? Су-34 освоили применение крылатого чугуния на дистанциях, превышающих радиус действия ракет Patriot», – отметил Коц, подчеркивая возможность российской авиации обходить зоны действия данных ЗРК благодаря применению современных тактик и вооружения.

    Коц добавил, что в случае уничтожения этих комплексов западные страны понесут убытки на сумму 2 млрд долларов, так как именно столько стоит переданная Украине техника.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о поступлении новых систем противовоздушной обороны Patriot из Германии. Он отметил, что новые комплексы позволили укрепить украинскую противовоздушную оборону.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 12:35 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар с помощью «Кинжалов» по объектам ВПК Украины
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на понедельник ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям ВПК и объектам газо-энергетического комплекса Украины, обеспечивавшим их работу.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военного аэродрома, а также ремонтной базе вооружения и военной техники ВСУ.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России также нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, снаряд американской РСЗО HIMARS и 365 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 732 беспилотника, 635 ЗРК, 25 823 танка и других бронемашин, 1 609 боевых машин РСЗО, 31 035 орудий полевой артиллерии и минометов, 45 652 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России поразили обеспечивающие работу ВПК Украины объекты энергетики.

    За день до этого ВС России ударили по инфраструктуре военных аэродромов.

    А ранее нанесли массированный удар возмездия по Украине.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 08:45 • Новости дня
    Италия и Франция выступили против передачи активов России Киеву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Италии и Франции поддержали позицию Бельгии, отказавшись передавать Украине замороженные российские активы из-за опасений по поводу возможных финансовых рисков, сообщила газета Corriere della Sera.

    Италия и Франция поддержали позицию Бельгии и выступили против передачи Украине замороженных российских активов в виде так называемого «репарационного кредита», передает ТАСС со ссылкой на публикацию Corriere della Sera. Париж и Рим, по данным издания, опасаются возможной незаконности использования этих активов и связанных с этим потенциальных финансовых последствий для себя.

    Вопрос о судьбе российских активов обсуждался на саммите ЕС в Брюсселе 23 октября, однако прийти к соглашению странам не удалось. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер подчеркнул необходимость того, чтобы страны ЕС полностью разделили финансовые риски его страны, где заморожено 210 млрд евро российских суверенных активов, которые Еврокомиссия намерена присвоить в пользу Киева.

    Де Вевер также предупредил, что в случае использования российских средств Москва может начать принимать ответные меры по изъятию западных активов на своей территории и на территории дружественных государств. По его словам, в таком сценарии Россия «может остаться в выигрыше», а западные инвесторы будут требовать компенсаций от правительства Бельгии. Кроме того, он потребовал от союзников гарантий, что Россия получит немедленную компенсацию при восстановлении доступа к активам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бельгия отказалась поддержать конфискацию российских активов на саммите Евросоюза. Бельгия согласилась использовать российские активы только при предоставлении гарантий со стороны Евросоюза. Премьер-министр Бельгии назвал условия для возможной конфискации активов России в Европе.

    Комментарии (4)
    3 ноября 2025, 13:17 • Новости дня
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    Медведев: Чем больше Запад потратит на Киев, тем больше территорий вернется в РФ
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За два года страны Запада предоставили Киеву помощь на сумму около полтриллиона евро, однако это, по словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, приведет лишь к расширению российских территорий.

    Западные страны с начала 2022 года передали Киеву ресурсы на сумму около полутриллиона евро, заявил Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

    По мнению политика, эта сумма представляет собой огромные средства, несмотря на то, что, как он утверждает, значительная часть финансирования была, по его словам, похищена киевским руководством.

    Медведев отмечает, что на такие суммы можно было бы построить «новую нейтральную и благополучную Украину», однако вместо этого, по его мнению, средства расходуются неэффективно. Он также сравнил расходы Запада на поддержку Киева с затратами США на операцию в Афганистане, напомнив, что на протяжении двадцати лет Вашингтон потратил там 2,3 трлн долларов, чтобы «передать власть от талибов талибам».

    Подытоживая, Медведев заявил: «чем больше западный мир потратит своих средств на поддержку кровавых киевских клоунов (далее – ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan), тем страшнее будет конец истории для режима».

    Он выразил уверенность, что это приведет к возврату большего количества территорий «в родную Россию» и возвращению российской власти на «исконно российские земли».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Длигач заявил, что Украина приближается к экономической катастрофе.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что ресурсы «коалиции желающих» для Киева быстро иссякают.

    Отмечалось, что Украина не сможет выстоять без западной поддержки до весны 2026 года.

    Комментарии (6)
    3 ноября 2025, 14:49 • Новости дня
    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске

    Эксперт Кнутов: Стягивание резервов ВСУ к Красноармейску позволит России расширить буферную зону

    Эксперт объяснил патовость ситуации для ВСУ в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Киеве осознают вероятную потерю Красноармейска и местной группировки, поэтому офис Зеленского пытается уверить общественность в «неважности» города. Но на самом деле его освобождение открывает российским войскам дорогу на Павлоград, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее штурмовые группы 2-й армии в закрепились в жилой застройке красноармейского микрорайона Пригородный.

    «В Красноармейске идут тяжелые бои, в ходе которых происходит продвижение российских сил. Хорошая новость заключается в том, что мы закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный и уничтожаем окруженные формирования ВСУ в районах железнодорожного вокзала. Это одни из ключевых точек, овладение которыми дает свободу маневра и дальнейшего окружения противника», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Важен наш контроль над высотными зданиями, которые можно использовать как опорные пункты. Нелегко будет вести бои среди одноэтажной постройки с бетонным фундаментом, есть опасность, что ВСУ будут создавать там своеобразные укреппункты», – детализировал собеседник.

    «Впрочем, исходя из ситуации в городе, вероятно, противник возьмется решать другие задачи. Основная часть группировки будет держаться в надежде прорыва подкрепления извне и разблокирования украинских войск. Другие попытаются сбежать сами мелкими группами. У некоторых бойцов это может получиться, если попытки будут предприняты одновременно на разных направлениях и параллельно с атакой ВСУ извне», – продолжил спикер.

    «При этом наши военные, конечно, заметят сосредоточение большой массы войск у города и начнут интенсивно работать по ним. Также у российских сил есть возможность дистанционного минирования троп и дорог, что существенно усложнит задачу продвижения противника. Думаю, такая ситуация вынудит сдаться определенную часть украинской группировки», – пояснил аналитик.

    «Как пишут украинские СМИ, на днях главком ВСУ Александр Сырский дал обещание «деблокировать» Красноармейск, для чего командование стягивает туда резервы с Харьковского, Сумского и Запорожского направлений. И здесь я не вижу хороших вариантов для Киева. Мы можем нанести авиаудары по подходящим войскам и свести к минимуму их будущую помощь. Также у России появляется возможность собрать силы и расширить буферную зону на трех вышеназванных направлениях», – указал он.

    «Все это понимают в Киеве и уже сейчас устами «придворных экспертов» начинают забрасывать в медиа пространство тезисы о якобы не принципиальной важности Красноармейска. Хотя на самом деле его освобождение открывает нам дорогу на Павлоград – с одной стороны. С другой, это дает возможность движения на Запорожье практически с тыла, там, где почти нет капитальных укреплений», – резюмировал Кнутов.

    Ранее Минобороны сообщило в Telegram-канале, что штурмовые группы второй армии в Красноармейске зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. «Продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков населенных пунктов Гнатовка и Рог», – говорится в сообщении.

    Также российские силы отразили десять атак ВСУ в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска, которые украинские подразделения предпринимали с целью выхода из окружения.

    «Пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района н.п. Гришино. Противник потерял более 50 боевиков», – указывается в сообщении.

    Кроме того, подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях н.п. Димитров в 3 км от Красноармейска, продолжая расширение зоны контроля и сжатие кольца группировки ВСУ с востока.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как украинские пропагандисты убеждают мир, что Украина не проигрывает, и объясняла почему гарнизоны Купянска и Красноармейска не станут деблокировать – их «задача» как можно дольше сопротивляться нашим войскам, задерживая их продвижение, а затем погибнуть.

    Комментарии (23)
    3 ноября 2025, 12:56 • Новости дня
    Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
    Российские войска закрепились в микрорайоне Пригородный в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В Красноармейске штурмовые группы 2-й армии зашли и закрепились в жилой застройке микрорайона Пригородный. За сутки отражены десять атак противника в северном и северо-западном направлениях от Красноармейска с целью выхода из окружения, сообщили в Минобороны.

    Кроме того продолжается уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой, а также зачистка от украинских боевиков Гнатовка и Рога в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были пресечены четыре попытки деблокирования окруженной группировки ВСУ силами иностранных наемников из так называемого «Интернационального легиона теробороны Украины», а также 32-й механизированной бригады ВСУ из района Гришино. Противник при этом потерял более 50 боевиков.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова в ДНР. Продолжается расширение зоны контроля и сжатие кольца окружения группировки противника с востока.

    За прошедшие сутки в этом районе уничтожены до 225 военнослужащих, два американских бронеавтомобиля HMMWV, миномет и пикап.

    В целом подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, двух егерских, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Родинского, Белицкого, Сергеевки, Вольного, Котлино в Донецкой народной республике и Новоподгородное Днепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 490 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Запад» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии возле Новоплатоновки, Новосергеевки, Шийковки, Петропавловки, Куриловки Харьковской области, Татьяновки и Ямполя ДНР.

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки ВСУ. В ходе городских боев противник выбит с четырех укрепленных позиций в промзоне на левом берегу Оскола.

    Сорваны две попытки подразделений 92-й штурмовой бригады и 15-й бригады нацгвардии прорвать кольцо окружения со стороны Нечволодовки и Благодатовки.

    В итоге были уничтожены до 20 украинских боевиков, две бронемашины и два пикапа.

    Постами воздушного наблюдения и мобильными огневыми группами сбиты 16 беспилотников R18 ВСУ, пытавшихся доставить боеприпасы и продовольствие окруженным подразделениям.

    За минувшие сутки в районе Купянска противник потерял до 50 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Новатор», пусковую установку румынской РСЗО APR-40 и два миномета.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 230 военнослужащих, две бронемашины и 155-мм гаубица М198 производства США. Уничтожены десять станций РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в оборонном ведомстве.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах Андреевки, Павловки, Хотени, Корчаковки, Рогозного, Старых Вирков и Садков Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих, две бронемашины и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и склад матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанея поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны поблизости от Северска, Славянска, Никифоровки, Васюковки и Константиновки ДНР.

    Противник потерял до 200 военнослужащих, танк, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада матсредств и склад горючего.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны у Орестополя, Даниловки, Радостного Днепропетровской области, Успеновки и Гуляйполя Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли свыше 255 военнослужащих, бронемашину, два артиллерийских орудия и три склада с матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в понедельник командир грузинских наемников признал тяжелое положение в Красноармейске.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил о сдаче в плен военных ВСУ в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 19:30 • Новости дня
    ВСУ приказали выяснить обстоятельства гибели военных в Днепропетровской области

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военных в Днепропетровской области

    ВСУ приказали выяснить обстоятельства гибели военных в Днепропетровской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командование ВСУ начало проверку после гибели военнослужащих при построении в Днепропетровской области, причиной могла стать несоблюдение приказов, сообщили украинские СМИ.

    Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что обстоятельства построения личного состава на открытой местности в Днепропетровской области и несоблюдения требований во время угрозы авиаудара сейчас расследует командование ВСУ, передает

    РИА «Новости».

    В Telegram-канале группировки войск «Восток» ВСУ было опубликовано сообщение, где отмечается, что проводится проверка соблюдения распоряжений главнокомандующего и генерального штаба ВС Украины. Речь идет о своевременности оповещения о ракетной опасности, а также о запрете размещения личного состава и проведении сборов и совещаний на открытой местности.

    Сообщается, что командование ВСУ считает, ликвидация и ранение военных могли быть следствием нарушения запретов на нахождение на открытой местности.

    ВСУ подтвердили потери после ударов ВС России в Днепропетровской области. Минобороны России заявило, что удары были нанесены по подразделениям ВСУ в районах Даниловки, Орестополя и Тихого.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский дал указание изменить систему обучения военных, переведя учебный процесс под землю после ракетных ударов по центрам подготовки.

    Сырский также запретил скопления личного состава после атак на учебные центры.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 14:44 • Новости дня
    Финский политик назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского

    Финский политик Мема назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского

    Финский политик назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского
    @ US Navy/Navy Media Content Operations/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Арманд Мема отметил, что отказ президента США Дональда Трампа поставлять ракеты Tomahawk Украине стал хорошей новостью для президента Украины Владимира Зеленского.

    Отказ Трампа от передачи ракет Tomahawk на Украину стал позитивным сигналом для Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на публикацию члена финской партии «Альянс свободы» Мема в соцсети X (соцсеть заблокирована в России).

    Политик отметил, что «президент Трамп заявил, что не намерен поставлять ракеты Tomahawk Украине, несмотря на заявления Пентагона о готовности их предоставить».

    Мема добавил, что передача этих ракет привела бы к прямому вовлечению США в конфликт на Украине. По его мнению, отказ от поставок ракет минимизирует риски эскалации и предотвращает более жесткую реакцию со стороны России.

    Финский политик подчеркнул, что данная позиция США выгодна украинскому руководству и снижает накал ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине ракет Tomahawk.

    Военное министерство США ранее разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину.

    Евросоюз отложил до декабря решение о возможном использовании российских замороженных активов для поддержки на Украине.

    Комментарии (0)
    3 ноября 2025, 03:25 • Новости дня
    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk

    Трамп: США не планируют передавать Киеву ракеты Tomahawk

    Трамп заявил об отсутствии планов передавать Украине ракеты Tomahawk
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что не рассматривает вопрос передачи Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

    «Нет», – ответил Трамп на соответствующий вопрос.

    Также Трампа спросили, что может оказаться «последней каплей», после которой он сделает вывод о якобы неготовности Москвы к урегулированию. «Нет последней капли. Иногда нужно дать им драться, чтобы они выпустили это», – приводит его ответ РИА «Новости».

    Кроме того, он отметил, что не участвует в обсуждениях, связанных с возможным изъятием замороженных активов России Европой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военное министерство США разрешило поставки крылатых ракет Tomahawk на Украину. Евросоюз отложил до декабря принятие решения о возможном использовании российских замороженных активов для помощи на Украине.

    Комментарии (17)
    3 ноября 2025, 11:54 • Новости дня
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России
    Вице-канцлер ФРГ предложил полностью запретить сталь из России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии встречи представителей власти и металлургов в Берлине вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль предложил внедрить полный запрет на поставки стали из России в страны ЕС.

    Вице-канцлер ФРГ Ларс Клингбайль обратился с призывом к властям страны ввести полный запрет на импорт российской стали в Евросоюз, передает РИА «Новости». О своем предложении он заявил накануне запланированного саммита с представителями отрасли, который состоится 6 ноября в Берлине с участием канцлера ФРГ Фридриха Мерца, федеральных министров и представителей промышленности.

    Клингбайль отметил недовольство тем, что до сих пор под действующие санкции ЕС не попали российские стальные слябы, которые после ввоза перерабатываются на европейских заводах. «Необходимо полностью прекратить импорт стали из России», – приводит его слова агентство DPA.

    По словам вице-канцлера, власти не могут объяснить сотрудникам национальных предприятий, почему рынок Европы по-прежнему остается открытым для российской продукции. Он подчеркнул, что предлагаемый запрет призван защитить сталелитейную промышленность Германии в условиях кризиса и усилить поддержку отрасли.

    Стальные слябы используются как исходный материал для производства листовой и ленточной стали для предприятий Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз запретил предоставление туристических услуг в России в рамках 19-го пакета санкций. В новый пакет санкций были включены дополнительные лица и организации. Рестрикции по операциям с криптовалютами также стали частью новых ограничений.

    Комментарии (12)
    Главное
    Из Суджи вывезли тела 300 убитых ВСУ жителей
    Bloomberg сообщил о поставке Британией новых крылатых ракет Киеву
    Мема назвал отказ США передавать Tomahawk удачей для Зеленского
    The American Conservative: В НАТО отказались смириться с поражением Украины
    Лидера группы «Ногу свело» уличили в сборе средств для ВСУ
    Умер автор закона об общественном контроле Валерий Борщев
    Обнаружен новый вымерший гигантский медведь уракан Борисяка

    Брошенные в России автозаводы нашли новых хозяев

    Почти все автомобильные заводы России, которые когда-то построили, а потом бросили иностранные концерны, восстановили полноценную работу, заявили в Минпромторге. Кто же заселился на заводы под Петербургом, Калугой и Калининградом и какой у них в этом был резон? Подробности

    Перейти в раздел

    Ужесточение антироссийской политики разнообразно раскололо Америку

    Глава МИД Сергей Лавров выразил недоумение тем, что президент США Дональд Трамп «опять ушел на позиции», которые давно отработаны, и требует заморозки конфликта, хотя прежде соглашался с позицией Москвы о выработке полноценного мирного договора. В чем причина перемен в политике Вашингтона? Почему там решили вернуться к практике давления на Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    Европу склеивают «военным Шенгеном»

    Европа продолжает формирование «военного Шенгена» – специального режима для беспрепятственного перемещения войск и вооружений между странами ЕС. В рамках инициативы Брюссель планирует создать фонд транспортной техники для переброски военного оборудования между государствами. Однако чиновники в Европе поняли – за счет этих расходов можно решить старые транспортные проблемы своих регионов, если выдать их за военную необходимость. Но это не значит, что России можно ослабить бдительность. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • История советской роскоши. Почему в СССР скупали ковры и хрусталь

      Роскошь по-советски. Какой хотели видеть шикарную жизнь основатели молодого Советского государства? Долгий XIX век с его красивой жизнью, прекрасной эпохой и всеми атрибутами буржуазной счастливой жизни ушел в небытие в 1914 году с началом Первой мировой войны. Но в революционной среде эта блестящая эпоха вызывала двоякое отношение. Русская революция произошла не только в политике, в армии, в государственном устройстве, но и в культуре. И культурная революция состоялась даже раньше, чем непосредственно политические изменения в стране.

    • Трамп довел американцев до голода

      Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    • Уничтожение элитного спецназа ГУР Украины

      Российские военные сорвали наглую операцию Главного управления разведки (ГУР) Украины, которое попыталось высадить элитный спецназ в километре от Красноармейска (Покровска), где сейчас идут тяжелые бои. Вся группа была ликвидирована. Есть версия, что главу ГУР Кирилла Буданова, внесенного в РФ в список террористов и экстремистов, специально подставили.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    • Последняя родительская суббота 2025 года – Димитриевская: когда будет, что можно и нельзя делать 1 ноября

      Димитриевская родительская суббота – это особый день в православном календаре, посвященный молитвенной памяти об усопших. Считается, что эта суббота завершает годовой круг поминальных дней и имеет глубокое историческое и духовное значение.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации