Родине дороги ее люди – в том числе те, кто ошибся, запутался и заблудился. Прощение – это наша традиционная христианская ценность, и она делает нас сильнее. Уехавшие еще пригодятся нам здесь.7 комментариев
Глава «Украинской бронетехники» признал срыв контрактов по минометам
Глава «Украинской бронетехники» заявил о невыполнении контрактов из-за отсутствия средств
Компания из Киева не смогла выполнить госзаказы на производство минометов из-за нехватки финансирования, на разработку ПВО также не хватает денег, сообщил директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас.
Бельбас признал, что контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов остались невыполненными, сообщает ТАСС со ссылкой на газету New York Times.
«Контракты с министерством обороны Украины на производство большего количества минометов остались невыполненными из-за отсутствия финансирования», – заявил Бельбас.
Издание также отмечает, что Украина начала работу над собственной системой противовоздушной обороны, но не располагает средствами на реализацию проекта. Киев не может позволить себе финансировать разработку и производство ПВО самостоятельно.
По данным Национального банка Украины бюджетные расходы страны за первые пять месяцев 2025 года выросли на 28% по сравнению с планом. Основная часть средств была направлена на оборону и социальные выплаты.
Для покрытия потребностей бюджета в июне Киеву понадобилось около 4 млрд внешней помощи, большая часть которой поступает в виде кредитов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев потерял в Курской области более 5,5 тыс. единиц западной военной техники на сумму 7,8 млрд долларов, включая 396 танков и 530 артиллерийских орудий.
В Верховной раде зарегистрировали законопроект о снятии уголовной ответственности с предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины за нарушения оборонных контрактов.
Украинского военного в Донбассе задержали при попытке сбыта украденного оружия на сумму более 1,7 млн гривен (40,7 тыс. долларов).