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    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    12 апреля 2025, 11:29 • Новости дня

    Киев потерял техники на 7,8 млрд долларов в Курской области

    ВСУ потеряли в Курской области технику на 7,8 млрд долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курской области Киев лишится более 5,5 тыс. единиц техники, предоставленной Западом, на сумму 7,8 млрд долларов, включая 396 танков и 530 артиллерийских орудий.

    Как сообщает РИА «Новости», в результате боевых действий в Курской области Киев потеряет более 5,5 тыс. единиц техники, поставленной западными странами. Общая стоимость утраченной техники оценивается в 7,8 млрд долларов. Эти данные были предоставлены группировкой войск «Север» и основаны на информации о стоимости техники из открытых источников.

    Среди уничтоженной техники числятся 396 танков, 363 боевых машин пехоты, 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня и более 500 минометов, а также другие западные образцы вооружений.

    По данным из открытых источников, средняя стоимость танка составляет 4,5 млн долларов, самоходной артиллерийской установки – 4 млн долларов, боевой машины пехоты – 600 тыс. долларов.

    Часть средств была использована ВСУ для доукомплектования техники и проведения частичного ремонта перед отправкой на боевые действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска в Курском приграничье нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, предотвратив прорыв на российскую территорию из села Запселье. Также сообщалось, что российские войска освободили за неделю четыре населенных пункта. В результате действий «Северян» была пресечена попытка прорыва ВСУ на российскую территорию.

    10 апреля 2025, 07:16 • Новости дня
    Из Курской области эвакуировали более 10 тыс. тел военных ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие начали эвакуацию тел украинских солдат из приграничных районов Курской области, о чем сообщили в силовых структурах. Счет погибших идет на десятки тысяч.

    Российские военные начали эвакуацию тел солдат Вооруженных сил Украины из приграничных районов Курской области, передает ТАСС.

     По данным источника в российских силовых структурах, количество эвакуированных тел исчисляется десятками тысяч.

    Представитель силовых структур отметил, что Киевский режим не предпринимал попыток эвакуировать погибших украинских военнослужащих, многие из которых скончались от ранений, оставленные своими товарищами. Российские бойцы проводят операции по эвакуации тел в рамках стабилизации обстановки в приграничных районах.

    Накануне ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов. Ранее российские войска освободили Гуево в Курской области. До этого стало стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне.

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    11 апреля 2025, 21:28 • Новости дня
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    ВС России начали штурм засевших в монастыре в Курской области солдат ВСУ
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские морские пехотинцы штурмуют укрепление ВСУ в Горнальском монастыре Курской области, где заблокированы около 300 украинских военных.

    Российские морпехи начали штурм последнего укрепрайона ВСУ в Курской области – Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, где засели около 300 украинских солдат, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    В операции участвуют военнослужащие из 810-й бригады морской пехоты, которым удалось подойти вплотную к монастырю, они предпринимают попытки пробиться на его территорию.

    Сообщается, что внутри монастыря находятся бойцы 128-й бригады территориальной обороны ВСУ. Российские разведчики с помощью дронов установили наблюдение за выходами из секретного лаза, которым, по имеющимся данным, пользуются заблокированные украинские солдаты.

    Ранее подразделения ВС России провели зачистку лесных массивов к востоку от монастыря, что позволило им приблизиться к укреплениям противника.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    До этого Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

    Коментарии (9)
    11 апреля 2025, 19:05 • Видео
    Новый раунд переговоров России и США

    В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

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    10 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    Российские войска освободили Журавку в Сумской области
    @ Александр Харченко/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в результатн наступления освободили Журавку в Сумской области, сообщили в Минобороны России.

    Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, а также огнем артиллерии были поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Варачино, Водолаг, Локни, Журавки, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, две бронемашины, четыре арторудия и четыре миномета, а также два пункта управления БПЛА, отчитались в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73410 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2262 бронемашины, 2664 автомобиля, 601 арторудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    8 апреля Минобороны сообщало, что российские войска освободили Гуево в Курской области.

    До этого российские войска освободили Катериновку в ДНР. На прошлой неделе Минобороны сообщило об освобождении Басовки в Сумской области.

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    10 апреля 2025, 14:55 • Новости дня
    Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов

    Врио губернатора Курской области Хинштейн сравнил зверства ВСУ с фашистами

    Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Зверства Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области похожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в эфире Первого канала.

    По словам Хинштейна, нацисты из ВСУ в Горнале в Суджанском районе Курской области расстреляли из танка прямой наводкой старинный Свято-Николаевский монастырь XVII века, передает ТАСС.

    Врио губернатора считает, что описания преступлений, совершенных фашистами в годы Великой Отечественной войны, схожи с тем, что творят ВСУ. Причем, по мнению Хинштейна, подобные преступления, которые не имеют срока давности, совершаются сознательно.

    Он уверен, что каждый, кто убивал, грабил, обязательно за это ответит.

    Ранее в селе Махновка Курской области следователями были обнаружены тела девяти погибших мирных жителей.

    В СК России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим, совершавшим террористические акты в Курской области, суд признал их виновными.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Западу не удастся скрыть преступления ВСУ в Курской области.

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    10 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Украина потратила более половины помощи Запада в 2024 году на «Курскую операцию»
    Украина потратила более половины помощи Запада в 2024 году на «Курскую операцию»
    @ Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За время «Курской операции» украинская армия израсходовала более половины западной помощи 2024 года, потратив свыше 27 млрд долларов на территории протяженностью всего 90 километров.

    Киев в ходе «Курской операции», проходившей с августа 2024 года, потратил более половины западной помощи, предназначенной на весь 2024 год. Как передает РИА «Новости», сумма затрат составила более 27 млрд долларов, что превышает половину от общих 48 млрд долларов, полученных Украиной из западных стран в этом году.

    По информации группировки «Север», украинская армия не только понесла значительные людские потери, потеряв десятки тысяч солдат, но и потратила значительные ресурсы на участок фронта протяженностью всего 90 км. При этом общая длина фронта составляет около 2 тыс. км. Особенно выделяются потери техники и вооружений, поставленных странами НАТО.

    Эксперты обеспокоены столь высокими потерями, которые ставят под сомнение целесообразность дальнейшего ведения операций такого масштаба.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки ликвидировали более 230 украинских военнослужащих в Курской области. Сообщалось, что ранее российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области. ВСУ обстреляли эвакуировавшуюся из него семью с ребенком.

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    11 апреля 2025, 14:10 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    Российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Беловод, Владимировки, Водолаг, Марьино, Мирополья, Могрицы, Садков и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 235 военнослужащих, уничтожены две бронемашины и инженерная машина.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 73 645 военнослужащих, 405 танков, 331 боевую машину пехоты, 301 бронетранспортер, 2264 бронемашины, 2671 автомобиль, 601 артиллерийское орудие, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в пятницу в Минобороны сообщили, что в течение недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Активными действиями были освобождены Гуево в Курской области, Басовка и Журавка в Сумской области

    Утром сообщалось, что российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области.

    Накануне российские войска нанесли удар по пунктам управления ВСУ в Курской области.

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    11 апреля 2025, 20:43 • Новости дня
    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»

    Арт-объект в виде трубы установили в Курске в честь операции «Поток» в Судже

    В Курске установили арт-объект в честь операции «Поток»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    На Театральной площади в Курске разместили арт-объект в виде фрагмента трубы, символизирующий операцию «Поток», в которой военные использовали газопровод для обхода позиций ВСУ в Судже.

    На Театральной площади в центре Курска появился арт-объект: фрагмент трубы, установленный на черном пьедестале, передает РИА «Новости». Это символическое напоминание о недавней операции «Поток», в ходе которой российские военные обошли позиции ВСУ в курской Судже, используя газопровод в качестве подземного хода.

    В драматическом театре Курска пройдет выставка, на которой будут представлены фотографии и личные вещи участников этой операции.

    Операция «Поток» была проведена в начале марта и стала ключевым шагом в освобождении города Суджа и значительной части Курской области, находившейся под контролем ВСУ. В операции участвовали разведывательно-штурмовая бригада «Ветераны», штурмовая бригада «Восток» Добровольческого корпуса, а также подразделения различных бригад ВДВ, мотострелковых и спецназа Росгвардии, включая группу «Аида» спецназа «Ахмат».

    Эти подразделения совершили обходной маневр длиной 15 километров, пройдя по трубе газопровода, и неожиданно вышли на поверхность у Суджи, что позволило им освободить промышленную зону города.

    Священник отец Алексей вместе со штурмовиками участвовал в операции «Поток» под Суджей, где прошел через трубу, сравнив это с переживанием благодати в Троице-Сергиевой лавре.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены.

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    10 апреля 2025, 07:45 • Новости дня
    ВСУ в оккупированном Гуеве предлагали местным украинские паспорта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие ВСУ в первые дни оккупации села Гуева предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но ни один из жителей не согласился, рассказала жительница села Валентина Лозовская.

    Военнослужащие Вооруженных сил Украины в первые дни оккупации села Гуева в Суджанском районе Курской области предлагали местным жителям получить украинские паспорта, сообщает ТАСС. Однако, как рассказала жительница села Валентина Лозовская, никто из жителей не согласился принять это предложение.

    Лозовская вспоминает, как увидела пять пикапов и солдаты ВСУ светили фонариками в дом напротив. Один из солдат предложил ей тушенку и заявил, что может выписать ей украинский паспорт прямо на месте. Однако женщина отказалась от предложенной помощи и документов.

    Также Лозовская добавила, что во время оккупации солдаты не раз предлагали жителям Гуева выехать на Украину. Несмотря на это, местные жители предпочли остаться в своем селе и не принимали предложения об эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Гуево рассказали следователям об убийстве боевиками ВСУ мирных жителей, сообщив об обнаружении тел в братской могиле. Бойцы «Севера» встретили в Гуево иеромонаха Симеона, который считался пропавшим без вести. В Гуево среди боевиков ВСУ обнаружены польские и англоязычные наемники, что подчеркивает международный характер конфликта.

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    11 апреля 2025, 08:28 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области
    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского монастыря в Курской области
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские войска продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря в Курской области, который противник использует как укрепленный район, сообщают российские силовые структуры.

    Бойцы Северной группировки ВС России успешно продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который противник использовал в качестве укрепленного района, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил, что это продвижение стало важным тактическим достижением.

    Одновременно с этим российские силы нанесли удар по группе украинских десантников в районе хутора Олешня.

    Уточняется, что украинские войска пытались укрепить позиции в Олешне, отправив подкрепление из Юнаковки. Однако российские подразделения нанесли огневое поражение, уничтожив живую силу противника, что привело к значительным потерям у ВСУ.

    Ранее подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

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    11 апреля 2025, 01:59 • Новости дня
    Украинский политик признал разочарование украинцев в своем государстве

    Кинах: В Генштабе ВСУ признают разочарование украинцев в своей стране

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-премьер Украины Анатолий Кинах обсудил с представителями Генштаба ВСУ падение морального состояния войск и сложности с набором новобранцев, выявив нехватку веры в справедливое государство.

    Анатолий Кинах, бывший премьер-министр Украины и глава Союза промышленников и предпринимателей, в беседе с представителями Генштаба ВСУ затронул тему морально-психологического состояния украинских войск, передает украинское издание «Страна».

    Кинах выразил озабоченность тем, что в 2022 году люди добровольно шли в военкоматы, а сегодня сотрудников центров комплектования вынуждают вылавливать новобранцев на улицах, как животных.

    Кинах отметил, что вместе с военными пришел к выводу о том, что часть граждан утратила веру в справедливость своего государства, а часть испытывает сомнения в этом. Эта проблема, по его словам, особенно остра на фронте, где моральный дух играет важнейшую роль.

    Кинах подчеркнул, что поддержание высокого морального состояния армии требует доверия к государству и понимания целей, за которые стоит бороться. Он призвал власти предпринять меры, чтобы вернуть доверие и обеспечить солдатам уверенность в справедливости и необходимости своих действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский ТЦК (аналог военкоматов) безуспешно пытался вручить повестку на службу 32-летнему бортинженеру Алексею Зубрицкому, который вылетел на Международную космическую станцию на борту российского корабля «Союз МС-27».

    Конфликт возник около львовского военкомата, когда военнообязанный гражданин пытался скрыться от призыва, после чего его попытались задержать, в результате

    В Львове из-за попытки представителей ТЦК забрать мужчину в армию началась драка с участием военнослужащих и местных жителей.

    В Днепропетровской области Украины парламентарий заложил противотанковую мину у входа в ТЦК.

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    11 апреля 2025, 00:32 • Новости дня
    ФСБ рассекретила документы о преступлениях в Треблинке

    ФСБ раскрыла архивы о лагере Треблинка, где нацисты уничтожили до 7 млн человек

    Tекст: Денис Тельманов

    ФСБ обнародовала документы о концлагере Треблинка, где нацисты уничтожили миллионы людей различными способами, включая газовые камеры и расстрелы.

    ФСБ опубликовала рассекреченные архивные документы «Смерш» о преступлениях в концлагере Треблинка, сообщает ТАСС. Этот лагерь, расположенный в 80 км к северо-востоку от Варшавы, функционировал с конца 1941 по июль 1944 года и состоял из двух частей: «рабочего лагеря» и «лагеря смерти».

    Согласно документам, ежедневно в лагерь прибывали до четырех эшелонов с людьми из различных стран Европы, включая Германию, Польшу и Чехословакию. Все прибывшие, включая стариков и детей, уничтожались нацистами в «душегубках» либо расстреливались.

    Свидетели из числа бывших узников и местных жителей подтвердили, что для обмана жертв в лагере были вывешены объявления о якобы предстоящей отправке в Палестину. Следователи «Смерш» собрали показания шести арестованных вахманов СС, которые подробно рассказали о методах уничтожения в Треблинке.

    В документах отмечается, что в «рабочем лагере» заключенных подвергали жестокому обращению, изнуряли голодом и систематически расстреливали. В обоих филиалах лагеря по различным оценкам было уничтожено до 7 млн евреев, поляков и цыган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ранее рассекреченных ФСБ документах излагаются подробности о зверствах нацистов в Крыму, включая свидетельства разведчика Ибрагима Аганина, который был внедрен в немецкую полицию в 1943 году.

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    9 апреля 2025, 17:40 • Новости дня
    Захарова пообещала возмездие за преступления ВСУ в Курской области

    Захарова заявила о неизбежном наказании за преступления ВСУ в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад не сможет скрыть преступления ВСУ в Курской области и все виновные понесут заслуженное наказание.

    По словам дипломата, Запад, закрывая глаза на зверства ВСУ, тем самым «покрывает и прикрывает» преступления киевского режима. Захарова подчеркнула важность системной работы, чтобы ничего не было упущено, несмотря на все попытки Запада «замотать, замолчать эту тему», передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что все виновные в преступлениях на территории Курской области должны быть установлены и понесут наказание. Эти заявления были сделаны во время видеоконференции, посвященной выходу доклада Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов «Военные преступления вооруженных сил неонацистов Украины на территории Курской области».

    В докладе указывается, что ВСУ системно убивали мирных жителей в Курской области. По словам председателя трибунала, члена Общественной палаты РФ Максима Григорьева, опрошенные жители региона указали на множество случаев грабежа и убийств мирных граждан украинскими военными.

    «Полученные нами данные в полной мере изобличают киевский режим в системных целенаправленных убийствах жителей Курской области, включая женщин и стариков... а также в намеренном уничтожении храмов, больниц, домов мирных граждан, другой гражданской инфраструктуры», - рассказал Григорьев.

    Ранее в СК России сообщили о вынесении приговора украинским военнослужащим, совершавшим террористические акты в Курской области, суд признал их виновными. До этого осудили трех украинских военнослужащих за захват курских сел Погребки и Малая Локня.

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    11 апреля 2025, 21:10 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки дрона ВСУ в Курской области

    ВСУ нанесли удар дроном по автомобилю в Курской области, погиб пассажир

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска с помощью дрона атаковали легковой автомобиль в селе Ольговка, погиб мирный житель, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Хинштейна, в селе Ольговка Курской области, ВСУ атаковали автомобиль, в котором ехали два человека, чтобы проверить состояние своего дома в поселке.

    В результате происшествия погиб 24-летний пассажир, житель Кореневского района. Хинштейн выразил соболезнования семьям пострадавших и подчеркнул, что это нападение стало актом агрессии против мирного населения.

    Ранее в Железногорске Курской области сбитый украинский беспилотник пробил стену завода, вызвав опасения по поводу безопасности в регионе.

    Депутат Госдумы Александр Хинштейн сравнил зверства ВСУ в Курской области с преступлениями фашистов, акцентируя внимание на серьезности угрозы, исходящей от украинских военных действий.

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    9 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два артиллерийских орудия, два миномета, четыре пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 бронемашин, 2652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Гуево в Курской области.

    Утром в среду стало стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне.

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    11 апреля 2025, 03:40 • Новости дня
    ВСУ разрушили более 80 учреждений культуры в Курском приграничье

    В Курской области от атак ВСУ пострадали свыше 80 объектов культурного наследия

    Tекст: Денис Тельманов

    Более восьмидесяти учреждений культуры в приграничных районах Курской области были уничтожены в результате недавних атак со стороны Вооруженных сил Украины, хотя точное количество разрушенных объектов пока не установлено.

    Как сообщает ТАСС, в результате атак Вооруженных сил Украины на приграничные районы Курской области были разрушены более 80 учреждений культуры. Всего в приграничье находится 340 таких объектов, и точное количество повреждений станет известно после окончания освобождения региона.

    Часть работников культуры в пострадавших районах продолжает работать удаленно. Сотрудники Домов культуры и культурно-досуговых центров организуют различные мероприятия в социальных сетях, включая литературные конкурсы, фотоконкурсы и патриотические акции. Некоторые работники, которые были вынуждены покинуть свои дома, продолжают свою деятельность в областных учреждениях в Курске, таких как областной Дом народного творчества, краеведческий музей и библиотеки.

    Детские школы искусств в регионе перешли на смешанный формат работы. Индивидуальные занятия с преподавателями проходят в очном формате, тогда как групповые занятия проводятся дистанционно. Все школы искусств теперь связаны с городскими учреждениями, обеспечивая доступ к музыкальным инструментам и оборудованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил в эфире Первого канала, что зверства Вооруженных сил Украины в Курской области схожи с преступлениями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

    Военнослужащие ВСУ в первые дни оккупации села Гуева предлагали местным жителям получить украинские паспорта, но никто из жителей не согласился, как рассказала жительница села Валентина Лозовская. Российские войска провели ракетный удар по пунктам управления БПЛА и боевикам ВСУ в приграничье Курской области, уничтожив все выявленные цели.

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