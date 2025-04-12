ВСУ потеряли в Курской области технику на 7,8 млрд долларов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в результате боевых действий в Курской области Киев потеряет более 5,5 тыс. единиц техники, поставленной западными странами. Общая стоимость утраченной техники оценивается в 7,8 млрд долларов. Эти данные были предоставлены группировкой войск «Север» и основаны на информации о стоимости техники из открытых источников.

Среди уничтоженной техники числятся 396 танков, 363 боевых машин пехоты, 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня и более 500 минометов, а также другие западные образцы вооружений.

По данным из открытых источников, средняя стоимость танка составляет 4,5 млн долларов, самоходной артиллерийской установки – 4 млн долларов, боевой машины пехоты – 600 тыс. долларов.

Часть средств была использована ВСУ для доукомплектования техники и проведения частичного ремонта перед отправкой на боевые действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска в Курском приграничье нанесли поражение пяти бригадам ВСУ, предотвратив прорыв на российскую территорию из села Запселье. Также сообщалось, что российские войска освободили за неделю четыре населенных пункта. В результате действий «Северян» была пресечена попытка прорыва ВСУ на российскую территорию.