«Северяне» пресекли попытку прорыва ВСУ на российскую территорию из села Запселье

Tекст: Елизавета Шишкова

Группировка войск «Север» успешно отразила попытку прорыва штурмовых групп ВСУ на БТР из села Запселье, находящегося в Сумской области, на российскую территорию. В результате комплексного огневого поражения личный состав и техника противника были уничтожены, говорится в Telegram-канале группировки.

Враг продолжает перебрасывать штурмовые группы в Краснояружский район. «Северяне» нанесли мощные удары по живой силе и технике противника, продолжая освобождение Курской области. Также на Сумском направлении российские войска продолжают уничтожать оставшихся на российской территории солдат ВСУ.

В Краснояружском приграничье уничтожение живой силы противника происходило с использованием артиллерии. Сводная штурмовая группа ВСУ, выдвинувшаяся из окрестностей Миропольского, была уничтожена в районе госграницы. Из Юнаковки ВСУ пытались перебросить несколько штурмовых групп, но они были уничтожены около границы.

Анализ некрологов показал, что ВСУ несут значительные потери на Сумском направлении благодаря успешным действиям ракетчиков и артиллеристов РФ.

На Липцовском направлении была уничтожена боевая группа ВСУ с автомобильной техникой. В районе Волчанска российские штурмовики продвинулись на 90 метров, продолжая зачистку. За сутки было уничтожено 3 единицы вражеской бронетехники и 6 боевых групп противника. Противник потерял свыше 310 человек, из них более 240 на Сумском и свыше 40 на Краснояружском направлениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировки российских войск «Центр», «Север», «Юг», «Восток» и «Днепр» уничтожили за сутки более тысячи украинских военных, а также боевую технику, включая танки и артиллерийские орудия.

Также сообщалось, что группировка «Север» уничтожила живую силу и технику противника, пытавшегося прорваться в Белгородскую область.