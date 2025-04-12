Tекст: Елизавета Шишкова

Группировка войск «Центр» уничтожила свыше 425 украинских военных и шесть боевых бронированных машин. Начальник пресс-центра Александр Савчук отметил, что подразделения заняли более выгодные позиции, нанеся поражение механизированным и штурмовым бригадам ВСУ в ряде населенных пунктов, передает ТАСС.

На белгородском направлении войска «Север» уничтожили до 80 украинских военных и танк. Начальник пресс-центра Ярослав Якимкин сообщил, что поражены формирования механизированных бригад и территориальной обороны в районах Малой Рыбицы, Миропольского, Турьи и Угроедов Сумской области.

Согласно информации старшего офицера Евгения Третьякова, группировка «Юг» нанесла потери ВСУ до 305 военных, уничтожив также танк и три склада боеприпасов в районах Щербиновки и других. Кроме того, подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Калиново, Клебан-Бык и Григоровка

Начальник пресс-центра «Восток» Александр Гордеев сообщил, что в результате действий группировки уничтожены более 165 украинских военнослужащих и девять пунктов управления беспилотной авиацией в районах Богатыря и других.

Группировка «Днепр», как сообщил начальник ее пресс-центра Роман Кодрян, уничтожила до 85 солдат ВСУ и бронетранспортер в районах Новоданиловки и Токаревки, продолжая выполнять боевые задачи специальной военной операции.

Напомним, подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и двух бригад теробороны ВСУ около Горналя и Олешни.

На протяжении недели подразделения группировки «Север» продолжили уничтожать формирования ВСУ на территории Курской области, освободив Гуево в Курской области, Басовку и Журавку в Сумской области, а группировка «Запад» освободила Катериновку в ДНР.

Бойцы Северной группировки ВС России успешно продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря, который противник использовал в качестве укрепленного района.