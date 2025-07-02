Tекст: Дмитрий Зубарев

Законопроект, предлагающий предоставить предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины иммунитет от уголовного преследования, зарегистрирован в Верховной раде, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), отметив, что инициатива подана 123 парламентариями от партии «Слуга народа».

Гончаренко заявил: «Фактически полный иммунитет от уголовного преследования для предприятий ОПК, даже если есть факты правонарушения».

По данным украинского Центра противодействия коррупции, законопроект предусматривает снятие уголовной ответственности по всем видам нарушений, если они связаны с исполнением оборонных контрактов и совершены компаниями из перечня ОПК.

Документ также исключает возможность проведения проверок в оборонной сфере со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Вопрос коррупции в Министерстве обороны Украины обострился после скандала с закупками продовольствия для ВСУ. Бывший директор закупок министерства Богдан Хмельницкий был отправлен под домашний арест за хищение крупных сумм при организации поставок, что вызвало широкий общественный резонанс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине полицейские удалили из базы уклонистов данные 850 человек. Бывшего военкома на Украине отправили под суд за срыв мобилизации. Бывший офицер ВСУ на Украине оказался замешан в мошенничестве с переводами военных.