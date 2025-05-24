Times признала лидерство России в гонке беспилотников и их применения

Times: Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Киев

Tекст: Ирма Каплан

Россия вышла в лидеры гонки беспилотников, обогнав Украину в производстве и использовании FPV-дронов средней дальности и их оптоволоконных вариаций, которые изменили облик всей линии фронта, пишет Times.

«Часто невосприимчивые к помехам, новое поколение серийных российских FPV-дронов средней дальности, таких как «Молния-1» <...> и их оптоволоконные FPV-эквиваленты <...> изменяют физический облик линии фронта, тактику войны и психологию сражающихся на ней солдат», – сказано в материале.

В газете отметили, что российские БПЛА также оказывают разрушительное воздействие на логистические возможности Украины.

Как заявил газете командир пехотного батальона ВСУ, беспилотники мгновенно меняют ситуацию на фронте, обесценивая концепции, которые месяц назад считались передовыми, а теперь не работают.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в начале мая ударные беспилотники российской армии ликвидировали замаскированные артиллерийские системы противника на значительном удалении от линии соприкосновения.