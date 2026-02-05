Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.6 комментариев
ВСУ разместили элитное подразделение дроноводов «Птицы Мадьяра» под Добропольем
Украинское командование направило в окрестности города Доброполье несколько отрядов беспилотной авиации, включая известное элитное формирование «Птицы Мадьяра», сообщил источник в силовых структурах России.
ВСУ кратно нарастили применение дронов на Доброполье, а также в городах к югу и юго-востоку, сказал собеседник ТАСС.
На линию соприкосновения переброшено сразу несколько подразделений, считающихся элитой украинских войск, включая «Птиц Мадьяра».
ВСУ применяют как FPV-дроны различных модификаций, так и тяжелые гексакоптеры.
В середине января «Птиц Мадьяра» наблюдали у границы Днепропетровской и Запорожской областей.