CNN: США разместили в Карибском море авианосцы и 4,5 тыс. морпехов

Tекст: Ольга Иванова

Соединенные Штаты резко увеличили свое военное присутствие в Карибском море, сосредоточив в регионе авианосную ударную группу и несколько тысяч морских пехотинцев, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию телеканала CNN. По данным на середину декабря, в регионе находятся авианосец USS Gerald R. Ford, эсминцы типа «Арли Берк» с управляемым ракетным оружием USS Mahan, USS Bainbridge и USS Winston S. Churchill, а также корабли USS Gettysburg, Thomas Hudner, Stockdale и Lake Eerie.

Помимо этого, Пентагон развернул амфибийно-десантную группу Iwo Jima и 22-й экспедиционный отряд морской пехоты, общая численность которых превышает 4,5 тыс. военнослужащих. Операция проходит под названием «Южное копье» (Joint Task Force Southern Spear), официальной целью которой заявлено пресечение потока наркотиков, поступающих в США с юга.

Как отмечают журналисты, в рамках этой кампании американские военные нанесли удары минимум по 36 судам, которые, по их информации, перевозили наркотики. В результате этих операций погибли 115 человек. Кроме того, в зоне операции возобновлена работа военно-морской базы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, на которой размещены 10 истребителей F-35 и по меньшей мере три ударных беспилотника MQ-9 Reaper.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения и привел вооруженные силы в боевую готовность на фоне заявлений об атаке со стороны США. Венесуэла развернула вооруженные силы для защиты суверенитета страны.