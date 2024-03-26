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    26 марта 2024, 17:06 • Справки

    БПЛА «Орион» – беспилотный разведчик и боец

    БПЛА «Орион» – беспилотный разведчик и боец
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    «Орион» – это средневысотный разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат российского производства с большой длительностью полета – до 24 часов. Беспилотник оснащен оборудованием для радиотехнической, радиолокационной и оптико-электронной разведки. Он может использоваться и в гражданских, и в военных целях. При необходимости на него могут подвешиваться четыре ракеты класса «воздух – земля» или авиационные бомбы для работы по вражеским целям. Существует и экспортный вариант аппарата – он называется «Орион-Э».

    История создания БПЛА «Орион»

    В начале XXI века военные руководители ведущих стран осознали необходимость принятия на вооружение средневысотных БПЛА, предназначенных как для разведки, так и для работы по целям в тылу противника. Яркими представителями таких аппаратов являются турецкие беспилотники модельного ряда «Байрактар», разработка которых началась в 2009 году. Военное руководство Российской Федерации не проигнорировало эту тенденцию и в 2011 году выдало заказ на создание средневысотного БПЛА.

    Главным разработчиком стала фирма «Транзас», из которой позже было выделено АО «Кронштадт» – в дальнейшем именно эта группа занималась «Орионом». Проектирование и изготовление летательных аппаратов с дистанционным управлением является одной из важнейших специализаций этой компании. На стадии опытно-конструкторских работ техника проходила под названием «Иноходец». Впоследствии дрон получил название «Орион», восходящее к имени сына Посейдона – Ориона, могучего охотника из древнегреческой мифологии, которого Зевс превратил в созвездие.

    Процесс создания дрона занял несколько лет. Только в 2015 году был произведен установочный экземпляр для выполнения летно-технических испытаний. В том же году его видели на рязанской аэробазе Протасово, с которого он и совершил, возможно, свои первые полеты. Официальные испытания стартовали в первом полугодии 2016-го в Летно-исследовательском институте имени М.М. Громова. Массовое производство было налажено в 2019 году. А в апреле 2020-го первый серийный комплекс был принят на вооружение Российской армии.

    Фирма активно работала над расширением рынка сбыта нового БПЛА. В 2017 году на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2017) была представлена его экспортная вариация «Орион-Э». Однако какой-либо информации о заключении «Кронштадтом» контрактов на поставку за рубеж «Орионов» в экспортной модификации пока не поступало. Но это не значит, что аппарат бесперспективен на мировом рынке – у него еще всё впереди.


    Компанией предпринимаются усилия по продвижению БПЛА и на гражданский рынок. В 2019 году руководство данной фирмы отправило в Росавиацию первую в нашей стране заявку на выдачу сертификата типа беспилотной авиасистемы (БАС «Орион») для ее использования в гражданском воздушном флоте. В комплектацию данной системы входят: два БПЛА, средства обеспечения автоматического взлета и посадки, пультовый модуль оператора. Фирма начала комплекс работ по сертифицированию, предусмотренного действующим законодательством.

    В гражданской авиации эти дроны задействованы для наблюдения за ледовой обстановкой в арктической зоне в районе Северного морского пути в целях обеспечения судоходства. Также беспилотники используются при поиске и тушении лесных пожаров. В их задачи входит мониторинг (лесопатологический, противопожарный, лесопользовательский), организация связи между лесопожарными подразделениями, экстренная доставка грузов пожарным формированиям, находящимся в удаленных и труднодоступных районах.

    Особенности конструкции и характеристики БПЛА «Орион»

    В комплектацию военного авиакомплекса «Орион» входят 3–6 средневысотных летательных аппаратов с беспилотным управлением; система управления взлетом и посадкой; радиотехнический комплекс; блок размещения операторов, контролирующих работу беспилотников. Каждый такой комплекс может круглосуточно обслуживать участок фронта значительной протяженности в широком диапазоне климатических и погодных условий.

    Планер самого беспилотника имеет нормальную аэродинамическую схему. Он имеет средние размеры, оснащен хвостовым оперением V-образной формы. Выполняется из современных композитных материалов, обеспечивающих высокую прочность конструкции при относительно небольшой массе. Фюзеляж удлинен, имеет поперечное несимметричное сечение. Крыло прямое, со средним расположением. Оно имеет развитую механизацию, управляющуюся при помощи ЭДСУ (электронной дистанционной системы управления).

    «Орион» стал первым российским беспилотным летательным аппаратом большой продолжительности полета.

    В открытых источниках нет точных данных о характеристиках дрона, применяемого российскими войсками. Поэтому приведем информацию об экспортном варианте «Орлан-Э». Важно отметить, что обычно поставляемые за рубеж образцы оружия имеют сниженные и упрощенные летно-боевые параметры.

    Так, «Орлан-Э» способен преодолевать до 250 км (с БЛА-ретранслятором – 300 км), поднимаясь до потолка 7500 м и находясь в полете до 24 часов (при массе полезной нагрузки 60 кг). Его крейсерская скорость – 120-200 км/ч. Корпус БПЛА имеет высоту 3,2 м и длину 8 м. Размах крыльев составляет 16,3 м. На своем борту дрон способен поднимать в воздух нормальную полезную/боевую нагрузку весом 60 кг, максимальную – 200 кг. Полезная нагрузка размещается во внутрикорпусных объемах перед передней стойкой и непосредственно за ней.

    На первоначальном экземпляре был установлен австрийский авиамотор Rotax-914. Он имеет мощность 115 л. с. (86 кВт). Для улучшения высотных характеристик вышеназванный двигатель оснащается турбокомпрессором. Но для массового производства российская конструкторская фирма «Агат» в сотрудничестве с Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова разработала отечественный силовой агрегат АПД-110/120.

    Теперь все системы комплекса создаются отечественными производителями в целях обеспечения независимости от импортных комплектующих. Беспилотный летательный аппарат «Орион» оснащается развитым бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО). В его состав входят: система полетной навигации (инерциально-спутниковая), информационно-управляющая система, приборы сопряжения с общеобъектовым комплексом, инструментарий диагностирования и контроля бортовых систем.

    Полезная нагрузка закрепляется либо строго внутри корпуса аппарата, либо частично выступает за его границы, прикрываясь дополнительными съемными обтекателями. В ее состав в зависимости от выполняемой задачи могут входить: многофункциональная малогабаритная радиолокационная система, цифровая аэрофотографическая система, оптико-электронный комплекс.

    Это оборудование позволяет проводить воздушную разведку, топографическую съемку местности, патрулировать территорию, осуществлять целеуказание и корректировку огня.

    Оптико-электронный комплекс включает тепловизор, две телевизионные камеры (широкоугольную и с переменным угловым полем), лазерный дальномер и лазерный целеуказатель. Всё это позволяет обозревать местность в инфракрасном и видимом диапазонах, обнаруживать и в автоматическом режиме сопровождать наземные и надводные цели, измерять расстояние до них и подсвечивать их лазерным лучом. БПЛА может передавать данные о вражеских объектах другим боевым системам, а также сам поражать наземные цели.

    Для этого «Орион» имеет собственное оружие. Боеприпасы малых калибров разрабатывались специально для данного дрона с учетом его грузоподъемности. Максимальная масса принимаемого на борт вооружения равна 150–180 кг. В боекомплект могут входить:

      – четыре ракеты класса «воздух – земля»;

      – корректируемые авиационные бомбы: шесть КАБ-20 (вес – около 21 кг) или три КАБ-50 (масса – 50 кг);

      – фугасные авиабомбы – ФАБ-50;

      – управляемые планирующие авиационные бомбы – УПАБ-50 (они оснащены боевой частью от реактивного снаряда РСЗО «Град»).

    Использование БПЛА «Орион» в боевых действиях

    БПЛА «Орион» изначально был создан для разведки, корректировки артиллерийского огня, нанесения ударов по точечным малоразмерным целям. В 2019 году состоялось его первое применение как мини-бомбардировщика в ходе операции российских войск в Сирии, о чем сообщил министр обороны Сергей Шойгу. При этом известно, что аппарат применялся в боевых условиях и ранее, но в невооруженном (разведывательном?) варианте.

    Беспилотник широко используется в ходе российской специальной военной операции на Украине. Основными его задачами является осуществление разведки, аэрофотосъемки, наведение ударной авиации, корректировка артиллерийского огня. Однако имеются случаи использования «Орионов» и в ударных целях. Дроны успешно поражают небронированную автомобильную технику и открыто расположенную пехоту противника.

    «Орион» – один из первых современных беспилотников Российской армии и первый отечественный средневысотный БПЛА большой продолжительности беспосадочного полета. Он обладает серьезными разведывательно-ударными возможностями и высокой грузоподъемностью, что позволяет размещать на его борту аппаратуру для выполнения важных гражданских и боевых задач. Появление российского БПЛА элитного класса MALE (Medium Altitude Long Endurance) является значительным достижением нашей страны в области беспилотных технологий.

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