  • Новость часаПутин присвоил Сергею Собянину звание Героя Труда России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Жители Берлина провели массовую демонстрацию против закрытия Русского дома
    США единственными в ООН отвергли новую карту мира
    Эксперт объяснил причину прекращения глобального вымирания пчел
    Российские войска ударили по металлургическим заводам и логистике ВСУ
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Кожедуб на Украине «свой», а Ковпак – чужой

    Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.

    13 комментариев
    5 сентября 2026, 09:35 • В мире

    Украина стремительно теряет детей

    Украина стремительно теряет детей
    @ REUTERS/Lisa Leutner

    Tекст: Андрей Резчиков

    За семь лет число первоклассников на Украине сократилось почти вдвое – с 455 тыс. до 243 тыс. Одновременно снижаются результаты выпускников: их средние баллы по обязательным предметам оказались ниже прошлогодних. Власти объясняют ситуацию демографическим спадом, последствиями пандемии, тревогами и отключениями света. Однако эксперты говорят о более глубоких причинах. Что происходит?

    В этом году на Украине впервые пошли в школу 243 тыс. детей. Согласно статистике Министерства образования и науки (МОН) страны, это на 46,5% меньше, чем семь лет назад, когда в первый класс пошли около 455 тыс. детей. В прошлом году их было примерно 252 тыс.

    В ведомстве такую динамику объясняют снижением рождаемости и массовым выездом семей с детьми за границу. Сейчас, по официальным данным, за рубежом обучаются около 315 тыс. украинских детей.

    Среди выпускников ситуация также ухудшается. Результаты национального мультипредметного теста (НМТ-2026) оказались ниже показателей 2025 года по всем трем обязательным предметам. Средний балл по украинскому языку снизился со 146,3 до 142,0, по математике – со 132,3 до 131,9, по истории Украины – со 141,6 до 141,1.

    Одновременно выросло число выпускников, не преодолевших минимальный порог хотя бы по одному предмету: с 39,1 тыс. в 2025 году до 48,6 тыс. в 2026-м. Их доля увеличилась с 13,5% до 14,8% всех участников тестирования, сообщает «Страна.ua».

    Украинский центр оценивания качества образования и МОН, комментируя худшие в истории результаты тестирования, не связывают их с провалом образовательных реформ. Чиновники объясняют снижение результатов накопившимися последствиями пандемии коронавируса. Среди других причин они называют регулярные воздушные тревоги и отключения электричества, которые нарушают учебный процесс.

    По мнению экспертов, опубликованная МОН статистика подтверждает сразу две негативные тенденции – демографическую катастрофу и деградацию качества образования. Цифры не просто тревожные – они отражают цивилизационный слом, последствия которого будут ощущаться десятилетиями. Впрочем, даже представленные данные могут оказаться завышенными.

    «В официальную статистику включены дети, находящиеся за границей и обучающиеся дистанционно. По самым скромным оценкам, речь идет как минимум о 50 тыс. виртуальных первоклассников, чьи родители, покинув страну, все же записали их в украинские школы заочно. Таким образом, реальное число детей, физически севших за парты на территории страны, еще меньше», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер.

    Собеседница напомнила, что спад рождаемости, вопреки попыткам Банковой связать его исключительно с событиями последних лет, начался задолго до текущего конфликта. По ее словам, в советские годы на Украине ежегодно рождалось 700–800 тыс. детей, а в начале 2010-х этот показатель составлял 500–550 тыс. Однако уже к 2019 году число новорожденных сократилось до 300 тыс.

    «Сейчас же, по данным за первое полугодие, родилось лишь около 70 тыс. детей – с учетом тех, кто получил свидетельства в консульствах за рубежом. Фактически число родившихся втрое ниже числа умерших. Если в 1991 году население страны составляло 52 млн человек, то сегодня на подконтрольных Киеву территориях, по объективным оценкам, проживает не более 17–18 млн, треть из которых – пенсионеры», – пояснила правозащитник.

    Причина такого положения, по ее мнению, не только в экономике, хотя и она десятилетиями находилась в плачевном состоянии. «Ключевую роль сыграла нацистская по своей сути политика, проводимая после 2014 года. Преследование за русский язык стало четким сигналом для миллионов граждан: «Вы здесь чужие, вам здесь не место». Этот посыл подтолкнул массовую миграцию еще до 2022 года», – напомнила Шеслер.

    «Провалы в образовании лишь усугубляют ситуацию. Результаты национального мультипредметного теста просели по всем направлениям, но винить в этом только дистанционное обучение и блэкауты – значит лукавить. Разрушение классической школы началось с псевдореформ и так называемой цифровизации. Из программы фактически вымыли фундаментальные науки: физику, математику и химию объединили в упрощенный курс естествознания, демотивировав детей изучать серьезные предметы», – отметила она.

    С тем, что статистика МОН отражает лишь верхушку проблемы, согласен и экономист Иван Лизан. «С рождаемостью на Украине всегда было непросто. Определенный восстановительный рост наблюдался лишь в период с 2010 по 2013 год. Затем показатели полетели под откос. Государство никогда не предлагало нормальных комплексных мер поддержки семей. Если в России ситуацию отчасти сглаживал материнский капитал и другие меры, которые замедлили темпы падения рождаемости, то на Украине подобная опора вообще отсутствовала», – отметил эксперт.

    По его мнению, главная проблема заключается в том, что украинскому государству люди в принципе оказались не нужны. «Система выстраивалась так, что социальные функции передавались на аутсорс – НКО и внешним кураторам. Культура, затем образование и работа с обществом фактически были выведены из сферы ответственности государства.

    После 2014 года у власти, судя по всему, созрело простое циничное решение: зачем вкладывать деньги в человека, если он все равно уедет в Россию или в Евросоюз? Пусть уезжает.

    Люди без ресурсов стали рассматриваться как бесполезная масса. Отсюда и отношение: крестьян и «сидящих на шее у мамы» лучше мобилизовать или пустить в расход, а то, что страна собирает под 100 млн тонн зерновых, будто бы растет само по себе, из ниоткуда», – добавил спикер.

    По словам Шеслер, образование всегда оставалось сиротой в украинском бюджете – с нищенскими зарплатами учителей, закрытием школ и отсутствием ремонтов. «Но главная беда в том, что школа сегодня превращена в инструмент пропаганды. Детям навязывают исторические мифы и русофобию, тогда как задача дать знания и подготовить человека к профессиональной жизни ушла на второй, если не на третий план», – добавила спикер.

    Катастрофу в высшем техническом образовании, по мнению Шеслер, также подтверждает статистика. В советское время в технические вузы Украины ежегодно поступали до 200 тыс. студентов – будущих инженеров, кораблестроителей и авиастроителей. «В прошлом году на все инженерные специальности страны набрали лишь около тысячи человек. Флагманские университеты, такие как знаменитый Николаевский кораблестроительный институт, объединяют с педагогическими вузами, потому что по отдельности они не могут набрать студентов», – считает Шеслер.

    Отдельного внимания, по мнению экспертов, заслуживает фигура Владимира Зеленского. «В отличие от своих предшественников, которые, при всех своих пороках, имели хотя бы какое-то представление о том, какой они хотят видеть страну, Зеленский стал продуктом манипулятивных технологий. Сначала он был марионеткой олигархов, затем – Запада. Его обещания вернуть миллионы уехавших и создать условия для демографического бума были чистой воды популизмом, не подкрепленным ни стратегией, ни пониманием государственных процессов», – считает Шеслер.

    По ее оценке, горизонт планирования нынешней украинской элиты простирается максимум на полгода. «Их главная забота – не восстановление страны и не ее развитие, а поиск путей отступления и гарантий личной безнаказанности. Никто из действующей власти не связывает свое будущее с Украиной».

    Итог, подчеркивает председатель СППУ, закономерен и трагичен: «Страна потеряла две трети населения, систему образования разрушили реформами и идеологией, а у руля оказались люди, не способные мыслить дальше ближайших выборов».

    «Территорию, оставшуюся без детей, инженеров и стратегического видения, в ближайшие десятилетия восстанавливать будет попросту некому»,

    – прогнозирует Шеслер. Лизан также считает, что Зеленский не вдумывался в смысл произносимых им речей. «Он мыслит исключительно категориями рейтингов: цифры растут – значит, все делаю правильно. А когда выборы закончились и рейтинги стали не нужны, осталась только имитация бурной деятельности», – считает экономист.

    По его мнению, нынешней украинской элите безразлична судьба страны, а дети и люди в целом не являются для нее ценностью. «Экономика Украины сегодня коренным образом трансформировалась: она не имеет ничего общего с индустриальной базой прошлого. Это доиндустриальная, глубоко деградировавшая система, завязанная на три ключевые «отрасли»: внешняя помощь – освоение грантов, мародерство – расширенное восприятие войны как возможности грабить, и рабовладение – отлов людей, откупные, брони и отсрочки. Плюс наркоэкономика и прочие теневые схемы», – полагает эксперт.

    В этой системе, считает Лизан, нет места школьникам. «Ими никто не занимается. Школы существуют для галочки: если родители побогаче – дети станут обслугой, если нищеброды – пойдут либо в «лыцари», либо в пушечное мясо. Идеологическую обработку вместо НКО теперь будет проводить «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Не стоит подходить к этой власти с нашей рамкой нормы. Мы имеем дело с девиацией. Это мышление мародеров и ОПГ, для которых сограждане и дети – просто ресурс, а их будущее не стоит ничего», – подытожил Лизан.

    Главное
    Глава Росавиации назвал сроки завершения сертификации самолета МС-21
    Литва и Латвия намерены запретить транзит зерна из России
    Названа единственная отрасль с зарплатами почти в 1 млн рублей
    Захарова назвала цель провокации с дроном в аэропорту Лейпцига
    Трамп объявил финансовые итоги чемпионата мира по футболу
    В США признали законным убийство водителя из-за парковочного места
    ИИ-агенты OpenAI захватили немецкий сайт

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    • Мерц закрыл Русский дом. Чего испугался?

      Германия закрывает консульство России в Бонне и Русский дом в Берлине, бездоказательно обвинив РФ в так называемом инциденте в Лейпциге. Так канцлер Фридрих Мерц готовится к воскресным выборам, которые выиграют его враги. Чем ответим?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации