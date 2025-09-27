Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области проводят местные власти, передает ТАСС. Ганчев добавил, что в дошкольных учреждениях запрещено обучение на русском языке, отменены все элементы русской культуры.

Он подчеркнул: «Что происходит в детских садах Харьковской области? Дерусификация. Запрет обучения на русском языке. Отмена русского характера. Милитаризация детского образования. Детей призывают готовить к войне с детсадовского возраста».

Ганчев также сообщил о случаях использования зданий детских садов украинскими силовиками для размещения военных объектов при полном игнорировании интересов местных жителей. По его информации, преследования воспитателей по обвинениям в антиукраинской деятельности участились.

Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как крайне опасную, отметил угрозу для детей, которые, по его словам, становятся главной мишенью для киевских властей. Ганчев призвал жителей разъяснять детям, что русские и украинцы являются братскими народами, а оба языка могут существовать в будущем едином Харькове.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число первоклассников на Украине сократилось за год на 20%. ВСУ использовали школьные автобусы и машины скорой помощи для маскировки своих передвижений. Русский язык на Украине стал символом протеста и свободы для местных жителей.