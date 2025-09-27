Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
Ганчев рассказал о милитаризации детей в Харьковской области
На территории Харьковской области в детских садах проводится политика дерусификации, внедряется милитаризация и запрещается обучение на русском языке, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.
По его словам, политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области проводят местные власти, передает ТАСС. Ганчев добавил, что в дошкольных учреждениях запрещено обучение на русском языке, отменены все элементы русской культуры.
Он подчеркнул: «Что происходит в детских садах Харьковской области? Дерусификация. Запрет обучения на русском языке. Отмена русского характера. Милитаризация детского образования. Детей призывают готовить к войне с детсадовского возраста».
Ганчев также сообщил о случаях использования зданий детских садов украинскими силовиками для размещения военных объектов при полном игнорировании интересов местных жителей. По его информации, преследования воспитателей по обвинениям в антиукраинской деятельности участились.
Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как крайне опасную, отметил угрозу для детей, которые, по его словам, становятся главной мишенью для киевских властей. Ганчев призвал жителей разъяснять детям, что русские и украинцы являются братскими народами, а оба языка могут существовать в будущем едином Харькове.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число первоклассников на Украине сократилось за год на 20%. ВСУ использовали школьные автобусы и машины скорой помощи для маскировки своих передвижений. Русский язык на Украине стал символом протеста и свободы для местных жителей.