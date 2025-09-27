  • Новость часаРоссийские войска освободили Дерилово, Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему никто точно не знает, что такое Государство Палестина

    Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    27 сентября 2025, 11:55 • Новости дня

    Ганчев рассказал о милитаризации детей в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На территории Харьковской области в детских садах проводится политика дерусификации, внедряется милитаризация и запрещается обучение на русском языке, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев.

    По его словам, политику дерусификации и милитаризации в детских садах на подконтрольных Киеву территориях Харьковской области проводят местные власти, передает ТАСС. Ганчев добавил, что в дошкольных учреждениях запрещено обучение на русском языке, отменены все элементы русской культуры.

    Он подчеркнул: «Что происходит в детских садах Харьковской области? Дерусификация. Запрет обучения на русском языке. Отмена русского характера. Милитаризация детского образования. Детей призывают готовить к войне с детсадовского возраста».

    Ганчев также сообщил о случаях использования зданий детских садов украинскими силовиками для размещения военных объектов при полном игнорировании интересов местных жителей. По его информации, преследования воспитателей по обвинениям в антиукраинской деятельности участились.

    Он охарактеризовал сложившуюся ситуацию как крайне опасную, отметил угрозу для детей, которые, по его словам, становятся главной мишенью для киевских властей. Ганчев призвал жителей разъяснять детям, что русские и украинцы являются братскими народами, а оба языка могут существовать в будущем едином Харькове.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число первоклассников на Украине сократилось за год на 20%. ВСУ использовали школьные автобусы и машины скорой помощи для маскировки своих передвижений. Русский язык на Украине стал символом протеста и свободы для местных жителей.

    26 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы

    Военный эксперт Рожин: Утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья

    Рожин: Освобождение Юнаковки открывает ВС России дорогу на Сумы
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Освобождение Юнаковки важно как минимум по двум причинам. Во-первых, с потерей поселка возможности ВСУ по атакам на российское приграничье значительно снизятся, а во-вторых, контроль над населенным пунктом позволит ВС России развить наступление на Сумы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее российская армия освободило Юнаковку в Сумской области.

    «Освобождение Юнаковки знаменует собой важную веху в контексте российского наступления. Этот поселок имеет колоссальное логистическое значение. Именно через него проходили основные каналы снабжения ВСУ в рамках вторжения противника в Курскую область», – рассказывает военный эксперт Борис Рожин.

    «Трасса «Юнаковка-Суджа» помогала противоборствующей стороне поддерживать боеспособность в период оккупации наших приграничных территорий. Поэтому украинская армия так долго цеплялась за населенный пункт: сюда активно перебрасывали резервы, а бои за поселок проходили крайне ожесточенно», – поясняет он.

    «Соответственно, можно с уверенностью сказать, что противник потерял под Юнаковкой большое количество личного состава. Сейчас же взятие под контроль этого населенного пункта вносит большой вклад в обеспечение безопасности российского приграничья и значительно снижает вероятность повторных попыток со стороны Украины прорваться в ту же Курскую область», – акцентирует собеседник.

    «Также контроль Юнаковки позволяет нам в дальнейшем активизировать продвижение по направлению к Сумам. В настоящий момент ВСУ продолжают стоять к западу от поселка – в Кондратьевке и Алексеевке. Противник предпринимает усилить сковать наши действия. На этом фоне, в первую очередь, России необходимо сконцентрироваться на целостности флангов», – добавляет эксперт.

    «Думаю, мы будем постепенно расширять имеющуюся зону контроля – к югу от Горналя и в районе Алексеевки. Затем войска двинутся к востоку и к западу от Юнаковки. Таким образом мы сможем гарантировать, что в будущем у противника не будет возможности сформировать здесь в ходе попыток наступления опасные «выступы», которые в теории осложнили бы наше продвижение», – заключил Рожин.

    Ранее российские военные освободили поселок Юнаковка в Сумской области. Как сообщает Минобороны, бойцы группировки «Север» продвигались вглубь данного направления в течение недели. За это время военным удалось нанести поражение «живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны».

    Военный корреспондент Александр Коц, комментируя в своем Telegram-канале взятие Юнаковки заявил, что населенный пункт являлся главным перевалочным пунктом ВСУ в рамках наступления на Курскую область. «Выбив из него противника, мы нарушили всю его логистику в приграничье и лишили его физической возможности повторить эту авантюру», – уточнил он.

    При этом Юнаковка обладает большим значением и в рамках дальнейшего продвижения ВС РФ. «Более того, этот населенник – идеальный плацдарм для наступления на Сумы. Российское командование наверняка рассматривает и такой вариант. Чем дольше украинцы тянут с переговорами, тем слабее становится их переговорная позиция», – уточнил Коц.

    27 сентября 2025, 05:06 • Новости дня
    План «Ковер» отменили в Пензенской области

    Губернатор Мельниченко сообщил об отмене плана «Ковер» в Пензенской области

    План «Ковер» отменили в Пензенской области
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    В Пензенской области завершено действие плана «Ковер», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «На территории районов Пензенской области отменен план «Ковер», – сообщил Мельниченко в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов. До этого губернатор сообщал о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области.

    27 сентября 2025, 12:35 • Видео
    Германия готовит ограбление России

    Евросоюз готовится выдать Украине «репарационный кредит». Проще говоря, ограбить Россию, передав ее замороженные активы Киеву под обязательства все это возместить «после того, как Россия выплатит репарации». Хотя Украина от России этого никогда не добьется, план ограбления уже поддержан Германией.

    27 сентября 2025, 03:13 • Новости дня
    Pais: В ЕС сочли ошибочным мнение Трампа о способности Киева вернуть территории

    Tекст: Антон Антонов

    В Брюсселе считают, что слова президента США Дональда Трампа о возможном возвращении Украины к прежним границам с помощью ЕС не соответствуют реальности, пишет Pais.

    Один из источников Pais в Брюсселе заявил, что предположение Трампа «звучит неверно», передает РИА «Новости».

    «События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – заявили в Брюсселе.

    Другой собеседник издания добавил, что Европа фактически осталась один на один с украинским кризисом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Pais также пишет, что многие жители Украины признали невозможность возвращения к прежним границам страны и считают такие перспективы малореалистичными.

    Трамп заявил, что поддержка Евросоюза якобы может позволить Украине вернуть все исходные территории и даже «пойти еще дальше».

    Военный эксперт Вадим Козюлин отметил, что Трамп переложил все тяготы украинского кризиса на Брюссель и Киев, отведя США роль «бенефициара» конфликта.

    27 сентября 2025, 03:42 • Новости дня
    Власти Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов

    Мельниченко сообщил о введении плана «Ковер» над районами Пензенской области

    Власти Пензенской области ввели план «Ковер» над рядом районов
    @ Официальный Telegram-канал губернатора Пензенской области

    Tекст: Антон Антонов

    План «Ковер» введен над рядом районов Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

    «Над рядом районов области введен план «Ковер», – сообщил он в Telegram.

    Ранее губернатор объявил о введении режима «Беспилотная опасность» на территории Пензенской области. В связи с этим для обеспечения безопасности граждан были введены временные ограничения на работу мобильного интернета в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские органы ПВО активируют режим «Ковер» при незаконном пересечении границы или появлении представляющих угрозу объектов в воздушном пространстве. Все гражданские самолеты обязаны немедленно покинуть обозначенную зону либо совершить посадку на ближайшем аэродроме.

    26 сентября 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова упрекнула Стубба в «фальсификации здравого смысла»

    Захарова: Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой в адрес президента Финляндии Александра Стубба, обвинив его в «фальсификации здравого смысла».

    Стубб заявил, что «у России нет права продолжать свое наступление в Украине и у Израиля нет права нарушать международное право в Палестине», передает Yle.

    «Стубб не имеет права на очередную фальсификацию здравого смысла», – заявила в ответ Захарова в Telegram.

    Она напомнила, что руководство Израиля и киевский режим на протяжении многих лет публично выражали взаимную поддержку, а ЕС также участвовал в этом процессе.

    Она подчеркнула, что Финляндия в 2023 году приобрела у Израиля системы противоракетной обороны »Праща Давида« на 317 млн евро. «И теперь он будет о чём-то рассказывать!» – заявила Захарова.

    По словам Захаровой, ситуация на Украине является следствием политики стран НАТО, которые долгие годы стремились превратить Украину в «ультралиберальную демократию с русофобским движком».

    Захарова также подчеркнула, что международное право было нарушено вследствие неисполнения резолюции Совбеза ООН по Минским договоренностям, а также несоблюдения решений ООН о создании государства Палестина.

    «Кто же нарушил международное право? Западное сообщество, управляемое либерально-диктаторскими режимами, к которому и относится Президент Финляндии Стубб, протащивший свою страну в НАТО, вопреки законам демократии», – заявила Захарова.

    Она также призвала Стубба начать обсуждение вопросов международного права с оценки ситуации в «в его части Евразийского континента», где русскоязычное население подвергается преследованию и уничтожению со стороны киевского режима при поддержке Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Стубб заявил, что европейские страны обсуждают гарантии безопасности для Киева, не намереваясь учитывать интересы России, и готовы к возможной военной эскалации на Украине.

    Стубб на совместной пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что общается с последним почти каждый день и времени с ним проводит едва ли не больше, чем с супругой.

    27 сентября 2025, 04:28 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    В Житомирской, Кировоградской, Полтавской и Черниговской областях Украины произошли взрывы, сообщили украинские СМИ.

    В указанных регионах звучит воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Сирены сработали и в ряде других областей, а также в Киеве, передает ТАСС.

    Взрывы также прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одесской области оказались повреждены энергетические объекты, остановлены некоторые пригородные поезда.

    26 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Лукашенко заявил об освобождении крупных населенных пунктов российскими войсками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российские войска практически заняли крупные населенные пункты на всех фронтах.

    По его словам, в отдельных районах продвижение особенно заметно, передает ТАСС.

    «На всех фронтах и особенно на некоторых участках, я лично наблюдаю за этими участками, россияне практически захватили крупные населенные пункты», – отметил Лукашенко в беседе с журналистом ВТРК Павлом Зарубиным.

    По мнению Лукашенко, «теперь российскую армию будет сложно остановить», поскольку ключевые населенные пункты почти полностью перешли под контроль российских сил.

    Газета The Washington Post писала, что в НАТО признали, что остановить ВС России невозможно.

    Минобороны России сообщило, что с начала года в зоне спецоперации освобождено 4 тыс. 714 кв. километров.

    26 сентября 2025, 14:55 • Новости дня
    Освобождение Юнаковки создало плацдарм для наступления ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные освободили Юнаковку на Сумщине, что дало стратегическое преимущество для последующего наступления и создания зоны безопасности у границы, сообщили в российских силовых структурах.

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Юнаковка в Сумской области. За неделю российские военные продвинулись вглубь обороны противника, закрепившись на новых позициях, передает ТАСС.

    Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года. Ее освобождение – большой и важный шаг в создании зоны безопасности возле границ России», – заявил источник в силовых структурах.

    Отмечается, что освобождение Юнаковки повысило возможности для развития наступления российских войск в регионе и позволяет укрепить безопасность приграничных территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Юнаковку в Сумской области. Подразделения «Северяне» продвинулись на фронте в Сумской и Харьковской областях. ВСУ отправили специалистов радиоэлектронной борьбы на штурмы в Сумской области.

    27 сентября 2025, 08:13 • Новости дня
    ВСУ оставили Шандриголово

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие Украины оставили Шандриголово в ДНР, российские военные занялись зачисткой территории и ликвидацией укрепрайонов противника западнее села, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, ВСУ покинули Шандриголово в Донецкой Народной Республике, передает ТАСС. Марочко заявил: «Если мы говорим про Шандриголово, то там уже нет украинских боевиков. Наши военнослужащие занимаются зачисткой данного района, но продвинуться и заявить о полноценном освобождении данного населенного пункта можно только после того, как мы уничтожим серьезный укрепрайон в районе Александровки, который находится западнее от Шандриголово».

    Марочко подчеркнул, что западнее и северо-западнее села еще сохраняются укрепленные районы ВСУ. По его словам, большая часть территории вокруг населенных пунктов Среднее и Шандриголово превратилась в «серую зону», межпозиционное пространство увеличилось, и оно не контролируется ни одной из сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев перебросил артиллерию и минометы в район населенного пункта Шандриголово в ДНР. ВСУ потеряли контроль над Шандриголово, что подтвердил Андрей Марочко. ВСУ убили девушку в Шандриголово.

    27 сентября 2025, 08:28 • Новости дня
    ВСУ потеряли до 70% бойцов при штурме у Мелового

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе неудачной попытки контратаки на участке Меловое – Хатнее в Харьковской области до 70% личного состава штурмовых групп ВСУ были уничтожены, сообщили в российских силовых структурах.

    В ходе попытки контратаки на участке Меловое – Хатнее до 70% личного состава штурмовых групп ВСУ были уничтожены, передает ТАСС. «На участке фронта Меловое – Хатнее ВСУ предприняли попытку выдвижения штурмовых групп 3-й отдельной тяжелой механизированной бригады для проведения контратаки. Комплексным огневым поражением попытка сорвана, уничтожено до 70% живой силы, выдвинувшихся боевых групп», – сообщил источник.

    Собеседник добавил, что попытки контратак противника в этом районе регулярно срываются, а ВСУ с потерями отходят на свои позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт объяснил значение освобождения Мелового. Российские войска освободили Меловое в Харьковской области. Российский флаг водрузили над зданием в Меловом в Харьковской области.

    26 сентября 2025, 22:37 • Новости дня
    Лавров провел встречу с главой МИД Индии

    Лавров встретился с главой МИД Индии Джайшанкаром на полях ГА ООН в Нью-Йорке

    Tекст: Антон Антонов

    На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, сообщило российское ведомство.

    Перед началом переговоров главы внешнеполитических ведомств тепло поприветствовали друг друга, после чего продолжили общение в закрытом для прессы формате, передает РИА «Новости».

    Как сообщается на сайте МИД России, министры обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества и подготовку к российско-индийскому саммиту, который запланирован на конец года. В ходе встречи затрагивались также актуальные международные и региональные вопросы, в том числе ситуация вокруг Украины и палестино-израильский конфликт.

    Стороны пришли к договоренности продолжать укреплять «особо привилегированное стратегическое партнерство» и наращивать взаимодействие на международных площадках, включая G20, БРИКС и ШОС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров выступит на Генассамблее ООН 27 сентября. Он также провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

    26 сентября 2025, 14:14 • Новости дня
    Песков заявил об ухудшении положения Украины на фронтах

    Песков отметил ухудшение позиций Украины и агрессивную риторику Зеленского

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что позиция Украины на фронтах и в возможных переговорах становится все слабее на фоне агрессивных заявлений Зеленского.

    Положение Украины на фронтах и ее переговорная позиция продолжают ухудшаться, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прокомментировав заявление Владимира Зеленского в адрес российских чиновников о необходимости знать местонахождение бомбоубежищ.

    Песков подчеркнул, что Зеленский такими угрозами пытается убедить западных спонсоров в своей состоятельности как военного лидера.

    «Между тем, реальное положение дел на фронтах свидетельствует об обратном: с каждым днем положение и переговорная позиция Украины ухудшаются», – заявил Песков журналистам.

    Он также отметил, что риторика Зеленского указывает на отсутствие стремления к миру, поскольку украинские власти продолжают делать акцент на военных угрозах, а не на поиске дипломатического решения.

    Ранее The Washington Post отметила, что даже при полном удовлетворении финансовых и военных запросов Киева Украина не сможет сдержать продвижение Вооруженных сил России и остановить российскую армию невозможно.

    Дмитрий Песков подчеркнул, что цели спецоперации связаны с гарантией безопасности России и устранением причин конфликта с Украиной.

    26 сентября 2025, 23:09 • Новости дня
    Мужчина получил ранение в результате атаки дрона на Курскую область

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского беспилотника на село Карыж в Глушковском районе Курской области пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

    Мужчина 1962 года рождения получил «ранение левого бедра, оскольчатый перелом бедренной кости». Пострадавшего госпитализировали, сообщил Хинштейн в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Курской области подросток получил серьезные ранения при атаке украинского беспилотника. Украинский беспилотник попытался атаковать Курскую АЭС-2.

    27 сентября 2025, 08:40 • Новости дня
    БПЛА атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в Чувашии был нанесен удар беспилотником по нефтеперекачивающей станции, ущерб незначительный, сообщил глава республики Олег Николаев.

    По его словам, беспилотный летательный аппарат атаковал нефтеперекачивающую станцию в Чувашии, сообщает РИА «Новости». «Сегодня утром на территории Чувашской республики была зафиксирована попытка применения беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле деревни Конары Цивильского округа», – заявил Николаев в своем Telegram-канале.

    Он подчеркнул, что никто не пострадал и угрозы для местных жителей нет. Целостность объекта не нарушена, был нанесен только незначительный ущерб, однако станция временно прекратила работу.

    Глава региона добавил, что система экстренного реагирования переведена на усиленный режим, а власти держат ситуацию под контролем и принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за ночь сбили 55 украинских беспилотников над разными регионами России. ПВО отразила атаки беспилотников в Брянской, Волгоградской и Ростовской областях. Над Воронежской областью были уничтожены два украинских беспилотника.

    26 сентября 2025, 23:04 • Новости дня
    Над Воронежской областью уничтожены два украинских БПЛА

    Дежурные системы ПВО сбили два БПЛА над Воронежской областью

    Tекст: Вера Басилая

    На юге Воронежской области дежурные силы ПВО уничтожили два беспилотника, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев.

    Гусев сообщил в Telegram-канале , что два беспилотных летательных аппарата были обнаружены и уничтожены на юге Воронежской области.

    Он отметил, что операцию провели дежурные силы ПВО, пострадавших и разрушений нет.

    Гусев сообщил, что ситуация находится под контролем, и дополнительные меры безопасности на территории области не вводились. Местные жители могут сохранять спокойствие – угрозы их безопасности нет.

    В ночь с четверга на пятницу российские военные перехватили и уничтожили 55 украинских беспилотников самолетного типа.

    Минобороны сообщили об уничтожении еще двух самолетных беспилотников в Брянской и Ростовской областях в течение трех часов.

    Украинский беспилотник накануне пытался атаковать Курскую АЭС-2.

