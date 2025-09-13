  • Новость часаМинобороны сообщило о 42 уничтоженных над регионами России за ночь БПЛА
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной, если не будет мирного соглашения

    Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.

    12 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Срач – наш главный враг, или Как стать социальным архитектором

    Гуляет новость о том, что в МГУ и Финансовой академии появляется специальность «Социальный архитектор». Вот вам очень конкретная история из жизни социальной архитектуры – в том виде, в котором она нам всем действительно очень нужна.

    10 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Что нас ждет в финале технического прогресса

    В 2025 году в два раза увеличились и достигли 1 млн экземпляров продажи тамагочи. Помните, в 90-е была такая игрушка-брелок – электронный питомец, за которым нужно ухаживать? Купил, позаботился, выкинул. Примерно к этому нас ведет технопрогресс и технофеодализм.

    10 комментариев
    13 сентября 2025, 09:55 • Новости дня

    ВСУ замаскировали передвижения под школьные автобусы и скорые

    Депутат Юрченко заявил о частых ударах ВСУ по автобусам и скорым на фронте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные всё чаще используют школьные автобусы и автомобили скорой помощи для переброски войск, что приводит к атакам по такому транспорту, заявил депутат Заксобрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    По его словам, украинские силы все чаще бьют по школьным автобусам и машинам скорой помощи, поскольку сами используют такой транспорт для переброски войск, передает ТАСС.

    Юрченко заявил: «Операторы дронов ВСУ все чаще атакуют школьные автобусы и машины скорой помощи по той причине, что сами украинские военные используют такой транспорт для перебросок. Таким образом они маскируют свое передвижение и, в случае чего, смогут обвинить нашу армию в ударе по гражданскому транспорту».

    По его словам, российская армия не размещается в школах, детских садах и больницах и не использует школьные автобусы и скорые для переброски.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкоматы использовали машины скорой помощи для маскировки своей деятельности. Киевские власти организовывали поиски мужчин призывного возраста с использованием автомобилей скорой помощи. Эксперты предлагали усилить контроль за грузовыми фурами, чтобы пресечь угрозу применения украинских дронов. Специалисты отмечали, что дроны могут быть спрятаны в крупных транспортных средствах для атак.

    12 сентября 2025, 23:40 • Новости дня
    Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
    Небензя указал на бездоказательные обвинения России в инциденте с БПЛА в Польше
    @ Telegram-канал Постпредства России при ООН

    Tекст: Ирма Каплан

    На заседании СБ ООН в связи с появлением в воздушном пространстве Польши более десятка БПЛА постоянный представитель России при организации Василий Небензя разобрал ситуацию и пояснил, куда могли залететь 10 сентября дроны ВС России.

    «Сообщается, что часть из них была нейтрализована силами ПВО. Зафиксировано повреждение жилого дома в Люблинском воеводстве, жертв нет. Варшава признала, что дроны могли залететь с территории Украины. Одновременно она поспешила возложить вину на Россию, без предъявления каких-либо доказательств. Считаем важным проанализировать реальные масштабы последствий инцидента и сравнить их с раздуваемым польскими и другими европейскими политиками ажиотажем», – отметил во время выступления Небензя.

    Российский дипломат указал на то, что демонстрируемые Польшей повреждения дома якобы от взрывной части БПЛА сомнительны, так как больше похожи на повреждения от частей сбитого дрона, а боевая повредила бы постройку значительно сильнее. Показателен и эпизод с найденным БПЛА на сельскохозяйственном поле.

    По словам Небензи, он больше похож на дрон, который потерял ход и упал из-за  техсбоя или работы средств РЭБ.

    В отношении деятельности российских военных в ночь на 10 сентября, постпред сообщил, что ВС России наносили высокоточным оружием большой дальности наземного, морского и воздушного базирования, а также беспилотниками удар по военно-промышленным объектам на территории Украины. Там производили и ремонтировали бронетанковую и авиатехнику ВСУ, выпускали двигатели и электронные комплектующие к ним.

    «Никаких целей на территории Польши не намечалось. Дальность полета использованных в ходе удара беспилотных летательных аппаратов не превышала 700 км, что делает физически невозможным их попадание на польскую территорию», – заявил он.

    Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск назвал сбитые над территорией страны беспилотники российскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители НАТО отказались признать этот инцидент нападением. Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Польша не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Россией.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «Спектакль с беспилотниками» надломил отношения Польши и США.

    Комментарии (3)
    12 сентября 2025, 12:48 • Новости дня
    В Совфеде раскритиковали планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину

    Сенатор Климов: Польские военные на Украине станут законными целями России

    В Совфеде раскритиковали планы Польши отправить военных учиться борьбе с БПЛА на Украину
    @ Klaudia Radecka/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Польские военные, которые прибудут на Украину якобы для обучения противодействию БПЛА, станут законными целями ВС России. Эта завуалированная военная интервенция обернется провалом для «союзников», сказали газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов и дипломат Константин Долгов. Ранее Варшава захотела «адаптировать украинский опыт» по борьбе с БПЛА.

    «Украина действительно обладает серьезным опытом боевого применения БПЛА и борьбы с ними. И поляки решили, как им кажется, умно и выгодно использовать навыки ВСУ, обретенные в ходе противостояния российским силам», – заметил Андрей Климов, зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    «В действиях Варшавы была бы логика, если бы украинские специалисты проводили обучение на территории Польши. В данном же случае поляки станут законными целями для российских сил», – подчеркнул сенатор. «К тому же не совсем ясно, как они собираются проводить обучение: украинцы будут атаковать поляков своими дронами или они все вместе будут ждать российских атак?» – сыронизировал парламентарий.

    «Это инициатива соответствует логике «коалиции желающих» и больше похожа на завуалированную военную интервенцию», – добавил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. Он напомнил позицию Москвы: любые военные на территории Украины будут расцениваться как законные цели для уничтожения.

    «Российские силы в ходе спецоперации ликвидировали немало иностранных наемников, в том числе – польских. Судя по всему, мы продолжим эту практику, независимо от того, каким будет формальный статус прибывших. При этом у Варшавы нет и не может быть никакого ответа Москве на возможное уничтожение штаба с инструкторами и дроноводами из Польши», – продолжил собеседник.

    «Такое развитие событий может означать политический крах и самого Туска. Вряд ли польское общество поприветствует еще большее втягивание их страны в украинский кризис и уничтожение военных, которые должны защищать территорию Польши, а не участвовать в конфликте против России», – заключил Долгов.

    Ранее стало известно, что Польша начнет совместную работу с Украиной по созданию систем защиты от дронов и адаптации украинского опыта, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, он «с удовлетворением» принял соответствующее предложение Владимира Зеленского, передает TVP Info.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже отправился в Киев, а на следующей неделе туда полетит и министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш. В данный момент военные и технические специалисты обеих стран обсуждают способы, «как адаптировать украинский опыт для Польши».

    Ранее Польша заявила о нарушении якобы российскими беспилотниками воздушного пространства и в ответ подняла в воздух военные самолеты НАТО, уничтожившие БПЛА. При этом ни Варшава, ни Киев не привели никаких доказательств принадлежности дронов.

    После этого председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте, представив ежегодный доклад о состоянии ЕС. Она упомянула о нарушении воздушного пространства Польши беспилотниками, возложив вину за это на Россию.

    Некоторые заокеанские «ястребы» подхватили эту риторику. Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон назвал это «актом войны» и призвал главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против российской военной отрасли. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему спектакль с загадочными БПЛА в Польше был рассчитан лишь на одного зрителя.

    На прошлой неделе президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме объяснил позицию Москвы по возможным воинским контингентам на Украине. «Это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому, если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», – приводит Кремль слова главы государства.

    Комментарии (10)
    5 сентября 2025, 11:38 • Видео
    Генсек НАТО проговорился насчет Украины

    Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    Комментарии (2)
    12 сентября 2025, 13:03 • Новости дня
    Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Новопетровское в Днепропетровской области
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» в результате наступления установили контроль над Новопетровским в Днепропетровской области, кроме того, за неделю они освободили Хорошее и Сосновку.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1640 военнослужащих, танк, 18 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    В течение недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение в Сумской области, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, десантно-штурмовой, мотопехотной бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны, нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины, отчитались в Минобороны.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1220 военнослужащих, три танка, 15 бронемашин, 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены девять станций РЭБ, 43 склада боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    При этом противник потерял более 1650 военнослужащих, два танка, 28 бронемашин и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 32 склада с боеприпасами, 45 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодное тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии.

    За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1470 военнослужащих, три танка, 19 бронемашин и 22 орудия полевой артиллерии. Уничтожены десять станций РЭБ, 19 складов боеприпасов и матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжали продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, воздушно-десантной, трех десантно-штурмовых, двух штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    Противник при этом потерял до 3370 военнослужащих, пять танков, 16 бронемашин и 14 орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригад береговой обороны ВСУ, теробороны и нацгвардии.

    Противник потерял более 435 военнослужащих, две бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены 32 станции РЭБ, 18 складов боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Сосновку в Днепропетровской области.

    Ранее российские войска освободили Хорошее в Днепропетровской области. А до этого они освободили Марково в ДНР.

    Комментарии (3)
    13 сентября 2025, 03:50 • Новости дня
    На Украине заявили, что штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    Штурмовики ВС России зашли в Купянск по газовым трубам

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинские Telegram-каналы заявляют, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    «Русские построили целую логистическую артерию. Входы в трубу находятся в районе Лимана Первого. Для передвижения в трубе используются специально разработанные лежанки на колесах, а также электросамокаты, где разрешается высота. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии», – приводит описание Telegram-канал «Страна».

    Как пишет «Лента.Ру» со ссылкой на канал Deep State, так российские бойцы без серьезных потерь добираются до Радьковки, перемещаются на юг в контролируемый лес и рассредоточиваются в Купянске.

    В российском Telegram-канале «Военная хроника» отметили, что особых  подробностей об операции пока нет.

    «Но судя по тому, что все снова произошло неожиданно для ВСУ, операция была продумана как надо», –  сказано в посте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Луганском краеведческом музее представили уникальную выставку, посвященную участникам операции «Поток», позволившей российским военным освободить Курскую область.

    Российские войска в конце августа взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. ВС России 12 сентября  взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 08:14 • Новости дня
    Офицеры украинской разведки сдались бойцам России на Запорожском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ходе успешной операции на запорожском направлении российские военные захватили в плен офицеров разведки Украины, воспользовавшись тактическим преимуществом, рассказал командир отдельного отряда специального назначения с позывным «Викинг».

    По его словам, офицеры Главного управления разведки Украины сдались в плен бойцам воздушно-десантных войск России на запорожском направлении, передает РИА «Новости». «Викинг» добавил, что среди сдавшихся были офицеры подразделений ГУР.

    Командир уточнил, что сдача украинских разведчиков стала возможна благодаря специально разработанной операции по выманиванию бойцов Вооруженных сил Украины на контролируемые российскими военными позиции.

    «Они пытались пользоваться складками местности, условиями погоды, разными техническими средствами для того, чтобы попытаться просачиваться. Но мы контролируем их намного дальше, чем они могут себе представить», – подчеркнул командир.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный из состава ВСУ заявил, что украинское командование начало набор женщин-заключенных на контрактную службу. Он также рассказал, что восемнадцатилетних украинцев принуждают подписывать контракты для службы в армии. По его словам, командование ВСУ отдало приказ расстреливать отступающих на позициях заключенных, мобилизованных в войска.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 04:37 • Новости дня
    Военный комендант Демидов спас поезд с боеприпасами от артобстрела ВСУ

    Солдаты ВСУ попытались ударить по поезду с боеприпасами для ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Военный комендант железнодорожной станции Михаил Демидов сумел вывести подвижной состав с боеприпасами из-под массированного обстрела ВСУ, предотвратив его уничтожение, сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

    Как сообщает оборонное ведомство, военный комендант железнодорожной станции майор Демидов обеспечивал безопасность воинских перевозок на одном из участков освобожденной от противника территории.

    «В один из дней враг, стремясь лишить российские подразделения оперативного и своевременного снабжения, подверг массированному артиллерийскому обстрелу район железнодорожной станции. В зоне поражения оказался состав с боеприпасами», – сказано в посте.

    Несмотря на продолжающийся огонь противника, Демидов сумел оперативно направить поезд на запасные пути и вывел его из-под удара. После завершения обстрела майор организовал проверку железнодорожного полотна и, убедившись в отсутствии неразорвавшихся снарядов, отправил состав по назначению.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские Telegram-каналы заявили, что российские войска зашли в Купянск, используя газовую трубу, причем не первый раз, так как впервые это было в Авдеевке, во второй раз – возле Суджи.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 16:28 • Новости дня
    Японского наемника Кодзиму ликвидировали на Украине

    Японец Драго Кодзима, воевавший за ВСУ, погиб в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    В социальных сетях появились соболезнования по поводу гибели японского наемника Драго Кодзимы, участвовавшего в боевых действиях на Украине.

    Наемник из Японии Драго Кодзима, воевавший в составе ВСУ, был ликвидирован на Украине, сообщает РИА «Новости». Информация о его гибели появилась в социальных сетях, где под его постами в начале сентября пользователи оставили соболезнования. Кодзима был уроженцем Осаки и проживал в Италии до своей вербовки в июне 2024 года.

    В июле наемник выложил последнее фото в военной форме с итальянским флагом, сделанное в Святошинском районе Киева вместе с румынским наемником Антонио Рикардо Маклаудом Отетом, который также был ликвидирован. По данным соцсетей, оба наемника проживали в Италии до отправки на Украину.

    Из показаний украинского пленного стало ясно, что наемники из Японии принимают участие в конфликте на стороне ВСУ. Видео с его показаниями было передано послом МИД России по преступлениям киевского режима Родионом Мирошником. Минобороны России не раз заявляло, что иностранные наемники используются Киевом как «пушечное мясо», а российские военные продолжают их уничтожать.

    По оценке Минобороны, воюющие за деньги наемники жаловались на низкую координацию со стороны ВСУ и малый шанс остаться в живых из-за высокой интенсивности боев. Мария Захарова подчеркивала, что отправка наемников делает Запад стороной конфликта, а Сергей Лавров допускал, что под видом наемников в Украину направляются кадровые военные некоторых стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области российские военные провели авиаудары по испаноговорящим наемникам, практически полностью ликвидировав их. Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, при этом особое внимание уделяется кандидаткам с медицинским образованием. По оценкам российских силовых структур, на стороне украинской армии воюют около 20 тыс. иностранных наемников.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 23:26 • Новости дня
    Трамп поделился «нарастающим огорчением» в адрес Путина

    Трамп поделился «нарастающим огорчением» и «потерей терпения» в адрес Путина

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп в пятницу признался в нарастающем огорчении президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув трудности в урегулировании украинского кризиса и необходимость сотрудничества с обеих сторон конфликта.

    Когда в интервью телеканалу Fox News его спросили, не теряет ли он терпения в отношениях с Путиным, Трамп сказал: «Оно вроде как заканчивается, и быстро заканчивается, но для того, чтобы танцевать танго, нужны двое... Когда Путин захотел, Зеленский этого не сделал. Когда Зеленский захотел сделать, Путин этого не захотел... Нам придется действовать очень, очень решительно», – приводит ответ Трампа Economic Times.

    Также американский лидер заявил, что возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выражал опасения, что ужесточение политики США в отношении России может замедлить переговорный процесс по Украине. Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев пока не готов к переговорам с Россией.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что урегулирование ситуации на Украине требует сложных переговоров и предостерег от «розовых очков» в украинском урегулировании.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 10:57 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из села Колодези на Краснолиманском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска заняли село Колодези на Краснолиманском направлении, где украинские подразделения понесли новые потери и не смогли удержать позиции.

    Российские войска выбили украинскую группировку из села Колодези на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    В силовых структурах отметили: «Противник выбит из Колодезей». Также сообщается, что подразделения ВСУ продолжают безуспешные контратаки, неся потери в личном составе и технике.

    Кроме того, российские подразделения предпринимают тактические действия, чтобы усилить охват Красного Лимана в ДНР. В силовых структурах пояснили, что такие меры позволяют улучшить оперативное положение на данном участке фронта.

    Также российские войска практически выбили украинскую группировку из населенного пункта Новониколаевка в Днепропетровской области. В российских силовых структурах сообщили, что в самом населенном пункте остались лишь точечные очаги сопротивления, а попытки контратак со стороны ВСУ продолжаются, но не приносят успеха.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о продвижении армии России у населенного пункта Колодези в ДНР. Российские военные ранее заняли часть Колодезей. Вооруженные силы России отразили атаки ВСУ у Зеленой Долины и Колодезей в ДНР.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Минфин США приветствовал усилия G7 использовать активы России для Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Во время телефонного разговора с министрами финансов стран G7 глава Минфина США Скотт Бессент повторил призыв президента Дональда Трампа о том, что партнеры США должны присоединиться к ним и ввести тарифы для стран, покупающих нефть у России, если привержены цели завершить украинский конфликт.

    Министр финансов США Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир приветствовали обязательства министров финансов G7 усилить санкционное давление и изучить возможность использования замороженных российских суверенных активов в интересах обороны Украины, сказано в заявлении американского ведомства.

    «Только объединив усилия, которые перекроют источники доходов, финансирующих военную машину (российского президента Владимира) Путина, мы сможем оказать достаточное экономическое давление, чтобы положить конец бессмысленным убийствам», – заявили Бессент и Грир.

    Они отметили, что смелое руководство президента Трампа уже привело к ряду действий против покупателей российской нефти.

    «Нас воодушевляют заверения наших коллег из стран G7 в том, что они привержены прекращению этой войны, и мы надеемся, что они присоединятся к нам в принятии решительных мер в этот критический момент», – сказано в релизе.

    Напомним, в пятницу министры финансов стран G7 под председательством канадского главы минфина Франсуа-Филиппа Шампаня обсудили варианты давления на Россию и ее сторонников посредством санкций и пошлин.

    Возможные новые рестрикции США против России могут затронуть банковскую сферу, нефтяной сектор и предусматривать введение дополнительных пошлин, сообщил президент США Дональд Трамп.

    Россия жестко отреагирует на попытки Европейского союза присвоить российские активы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 20:52 • Новости дня
    Посольство России заявило о бесполезности отправки французских истребителей в Польшу

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские дипломаты выразили обеспокоенность отправкой Францией боевых самолетов Rafale в Польшу после инцидента с беспилотником.

    Решение Франции направить три истребителя Rafale в Польшу после недавнего инцидента с БПЛА не приведет к снижению напряженности в регионе, передает ТАСС. Такое заявление сделали в посольстве России во Франции.

    В дипломатическом представительстве подчеркнули, что действия Парижа вызывают особую обеспокоенность, поскольку не способствуют мирному урегулированию конфликта на Украине.

    Они отметили: «Особую обеспокоенность вызывает решение официального Парижа направить в Польшу французские боевые самолеты, что отнюдь не будет способствовать мирному урегулированию украинского конфликта и снижению напряженности в регионе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

    Дональд Трамп отреагировал на падение беспилотников в Польше сдержанно, поскольку данные американской разведки не подтверждают версию о якобы российской провокации и у него есть более важные внутренние проблемы.

    Евросоюз вызвал временных поверенных в делах России и Белоруссии после инцидента с беспилотником в Польше.

    Комментарии (0)
    13 сентября 2025, 01:58 • Новости дня
    ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Марочко: ВС России взяли под огневой контроль две ж/д станции близ Купянска

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военнослужащие продвинулись на южном направлении у Купянска Харьковской области, взяв под огневой контроль две ж/д станции, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «За истекшую неделю есть успехи у наших войск. Планомерное продвижение в южном направлении привело к тому, что мы взяли под огневой контроль две железнодорожных станции:  это Купянск-Южный и Заосколье», – рассказал он ТАСС.

    Марочко добавил, что ВС России зачищают местность в указанных районах и закрепляются на позициях в Купянске.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские войска взяли в окружение город Купянск в Харьковской области и прорвали оборону украинских войск у Купянска. Кроме того, ВС России начали бои в трех поселениях юго-восточнее Купянска Харьковской области.


    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 11:00 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять украинских БПЛА в Белгородской области

    Силы ПВО сбили десять украинских беспилотников над Белгородской областью

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны за час ликвидировали десять украинских дронов в небе над Белгородской областью.

    С 8.00 до 9.15 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны России.

    В ведомстве подчеркнули, что угроза была нейтрализована в полном объеме, пострадавших и разрушений на земле не зафиксировано. Подчеркивается, что системы ПВО продолжают нести круглосуточное дежурство в регионе.

    Минобороны России отмечает, что атака была своевременно отражена благодаря высокой слаженности действий расчетов ПВО.

    Напомним, за ночь над Россией нейтрализовали 221 украинский дрон.

    Над Истринским округом Подмосковья ночью сбили пять беспилотников.

    В Калуге упавший дрон повредил три машины.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 12:50 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских дронов

    Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников над двумя областями

    Tекст: Мария Иванова

    В утренние часы системы ПВО перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника самолетного типа, из которых большинство были сбиты над Белгородской областью.

    С 8.00 до 12.00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Из них 17 беспилотников были ликвидированы над территорией Белгородской области, еще пять – над Ленинградской областью. Все беспилотники были обнаружены и нейтрализованы в ходе отражения попыток атаки на российские регионы.

    Ранее сообщалось что силы ПВО уничтожили десять украинских беспилотников в Белгородской области.

    Напомним, за ночь над Россией нейтрализовали 221 украинский дрон.

    Над Истринским округом Подмосковья ночью сбили пять беспилотников.

    В Калуге упавший дрон повредил три машины.

    Комментарии (0)
    12 сентября 2025, 13:12 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по объектам ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    С 6 по 12 сентября ВС России нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того, удары наносились по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, использовавшимся в интересах ВСУ, военным аэродромам, складам вооружения и военной техники, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    ВКС России также сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.

    Поражались пункты управления, места сборки, хранения и запуска БПЛА большой дальности, цех производства безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За неделю средствами ПВО сбиты пять крылатых ракет, 19 управляемых авиабомб, 19 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 1488 беспилотников, отчитались в Минобороны.

    Подразделениями группировки «Днепр» и силами Черноморского флота уничтожены восемь быстроходных безэкипажных катеров противника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 83 368 беспилотников, 628 ЗРК, 25 068 танков и других бронемашин, 1591 боевая машина РСЗО, 29 497 орудий полевой артиллерии и минометов, 41 604 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили израильскую радиолокационную станцию RADA ВСУ. На этой неделе российские войска также уничтожили пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300 ВСУ.

    ВС России поразили обеспечивавший работу предприятий ВПК Украины объект энергетики.

    Комментарии (0)
    Снижение ключевой ставки затронет каждого

    Ключевая ставка продолжает снижаться. Немного медленнее, чем хотелось бы рынку, но это уже оказывает позитивное влияние на российскую экономику. Как новая ставка Банка Россия скажется на курсе рубля? Когда завершится эпоха выгодных вкладов, а кредиты снова станут массовым явлением? Что будет с ценами на недвижимость? Подробности

    «"Спектакль" с беспилотниками» надломил отношения Польши и США

    Варшава и Вашингтон значительно разошлись в оценках инцидента с БПЛА над Польшей. В то время как Дональд Трамп допустил, что произошедшее могло стать некой ошибкой, польский премьер Дональд Туск и глава МИД республики Радослав Сикорский резко критикуют его точку зрения. По мнению экспертов, столь серьезное расхождение позиций свидетельствует о глубоких противоречиях в отношениях между двумя странами. Подробности

    От ЗЕТ – к Z. Как привлечь ветеранов на дальневосточное приграничье

    Спецоперация еще не завершена, но в регионах России уже всерьез думают о том, как обустроить мирную жизнь ветеранов СВО. Один из вариантов – программа «Стражи рубежей», предложенная руководством Еврейской автономной области. Спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в приграничье Амура, чтобы узнать, какую жизнь на дальневосточных рубежах России обещают здесь нынешним бойцам. Подробности

    Запад стирает основу существования народа, сохраненного в СССР

    Похоже, стремление Латвии отделиться от русского мира и влиться в западный привело к неприятному для латышей результату. Истребляя русский язык, местные националисты не заметили, как латышские дети стали вместо него говорить вовсе не на латышском – и теперь, по оценке экспертов, это «будет иметь катастрофические последствия». О чем идет речь? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

