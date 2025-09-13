Очевидно, что руководство Украины и его европейские покровители не хотят искать компромисс с Россией. Как могут развиваться события, если мир в ближайшее время не будет заключен? Можно спрогнозировать несколько сценариев.12 комментариев
Украинские военные всё чаще используют школьные автобусы и автомобили скорой помощи для переброски войск, что приводит к атакам по такому транспорту, заявил депутат Заксобрания региона, заместитель председателя комитета по обороне, взаимодействию с правоохранительными органами и чрезвычайным ситуациям, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.
По его словам, украинские силы все чаще бьют по школьным автобусам и машинам скорой помощи, поскольку сами используют такой транспорт для переброски войск, передает ТАСС.
Юрченко заявил: «Операторы дронов ВСУ все чаще атакуют школьные автобусы и машины скорой помощи по той причине, что сами украинские военные используют такой транспорт для перебросок. Таким образом они маскируют свое передвижение и, в случае чего, смогут обвинить нашу армию в ударе по гражданскому транспорту».
По его словам, российская армия не размещается в школах, детских садах и больницах и не использует школьные автобусы и скорые для переброски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военкоматы использовали машины скорой помощи для маскировки своей деятельности. Киевские власти организовывали поиски мужчин призывного возраста с использованием автомобилей скорой помощи. Эксперты предлагали усилить контроль за грузовыми фурами, чтобы пресечь угрозу применения украинских дронов. Специалисты отмечали, что дроны могут быть спрятаны в крупных транспортных средствах для атак.