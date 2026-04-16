Пентагон анонсировал поставку танков Abrams с ИИ в декабре

Замглавы штаба армии США Ланив анонсировал поставку танков Abrams с ИИ в декабре

Tекст: Антон Антонов

Ланив выступил с соответствующими письменными показаниями перед комитетом палаты по делам вооруженных сил. Поставка в декабре 2026 года на пять лет опередит первоначальный график разработки, передает РИА «Новости».

«Первый взвод из четырех ранних прототипов будет передан в войска в декабре 2026 года... Платформа включает в себя беспилотную башню с поддержкой ИИ для быстрого наведения на цели», – заявил военный.

Генерал также отметил, что модернизированная версия M1E3 Abrams станет на 25% легче. Кроме того, машина окажется вдвое экономичнее своих предшественников, что должно существенно упростить логистику и переброску техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в США на выставке в Детройте показали прототип новой модификации танка Abrams. Претензии американских военных копились к танку достаточно долго, однако последней каплей стал украинский опыт его боевого применения. Боевые действия на Украине стали серьезным испытанием для всех без исключения танков, но Abrams на фоне других современных машин показал крайне низкую живучесть и неоправданно сложную логистику.