  • Новость часаСекретная служба эвакуировала Трампа из-за выстрелов на ужине с прессой
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном
    Путин объяснил, почему сбываются предсказания Жириновского
    Названо сырье, которое есть только у России
    Фицо: Киев может снова заблокировать «Дружбу» после получения кредита ЕС
    МИД Румынии выразил протест России из-за падения БПЛА в Галаце
    Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана
    Активистов «Еврейской бригады» вывели с антифашистского шествия в Милане
    Эксперт объяснил значение нового форпоста российских войск в Харьковской области
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия Чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    26 апреля 2026, 06:48 • Новости дня

    Ким Чен Ын понаблюдал за артиллерийскими стрельбами армии КНДР

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава КНДР присутствовал на соревнованиях минометных расчетов, где были продемонстрированы навыки по преодолению заграждений и уничтожению условных целей.

    Как передает ТАСС, Ким Чен Ын наблюдал за соревнованиями по артиллерийской стрельбе между минометными расчетами крупных объединений Корейской народной армии, о чем сообщили в агентстве ЦТАК.

    Лидера страны сопровождали представители высшего военного руководства, включая министра обороны Но Гван Чхоля и начальника Генштаба Ли Ен Гиля.

    На соревнованиях оценивались способности подразделений быстро преодолевать природные и искусственные заграждения, оперативно развертываться для уничтожения различных целей, а также маскироваться и отходить по заданному тактическому плану.

    По словам представителей ЦТАК, бойцы «в полной мере продемонстрировали боевую эффективность и мощь минометов ударных легких пехотных подразделений, а также исчерпывающую боеготовность».

    Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение итогами состязаний, передал теплый привет участникам и всему личному составу армии. Он отметил рост стремления совершенствовать боевую подготовку на всех уровнях КНА и подчеркнул важность укрепления боеспособности армии, реализации военно-стратегических идей Трудовой партии Кореи и собственных методов ведения боя.

    Лидер КНДР также дал указания на организацию в будущем более интенсивных и конкурентоспособных соревнований между воинскими частями.

    В итогах соревнований первое место заняли минометные расчеты соединения при 11-м корпусе КНА, второе – второй корпус, третье – 91-й корпус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в восточном направлении.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын оценил извинения президента Южной Кореи за инцидент с запуском дронов в сторону Северной Кореи.

    23 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ: ВМС США назвали стоимость первого линкора класса Trump
    @ U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ВМС США заявили, что первый линкор класса Trump будет заказан в 2028 году по цене около 17 млрд долларов, а окончательный проект корабля еще не утвержден.

    ВМС США активно работают над программой строительства новых линкоров класса Trump, чтобы избежать ошибок, которые были допущены при создании предыдущих боевых кораблей, сообщает TWZ.

    Ключевым требованием названо формирование максимально проработанного проекта до начала строительства: именно отсутствие такой проработки и многочисленные изменения по ходу работ привели к провалу фрегата класса Constellation в прошлом году.

    Секретарь ВМС Джон Фелан и начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кадл на полях выставки Sea Air Space 2026 сообщили о планах построить первый корабль серии, который получит имя USS Defiant, в 2028 финансовом году. Предварительная стоимость флагмана оценивается в 17 млрд долларов, а на всю программу за пять лет планируется потратить 43,5 млрд долларов. Для сравнения: новейшие авианосцы класса Ford обходятся примерно в 13–15 млрд долларов за единицу.

    По словам Фелана, работы над проектом ведутся с учетом прежних ошибок: «Одна из ошибок, которую мы допускали раньше, – начинали строить, когда проект еще не был достаточно зрелым. Сейчас мы хотим выйти на 80% готовности проектной документации до первой сварки». Корабли класса Trump будут иметь водоизмещение примерно 35 тыс. тонн, длину до 268 метров, ширину до 35 метров и скорость свыше 55 километров в час.

    Вооружение новых линкоров будет состоять из комбинированных ядерных и обычных ракет, в том числе гиперзвуковых, размещенных в вертикальных пусковых установках (их планируется 128), рельсотрона, двух 127-миллиметровых пушек, лазерных и других средств ближней обороны. Сейчас рассматривается возможность использования только традиционной энергетики (дизель-генераторы и газовые турбины), хотя вопрос ядерной установки не окончательно снят.

    Важной особенностью новой программы станет внедрение современных методов цифрового проектирования и модульной сборки, что должно стабилизировать сроки и стоимость строительства. ВМС подчеркивают, что опыт модульного строительства уже используется в Азии и позволит распределить производство между несколькими верфями, а финальную сборку и интеграцию осуществлять в США.

    Корабли класса Trump планируется использовать в качестве платформ для мощного удара и командных пунктов в составе надводных и авианосных группировок, а также автономно. Однако эксперты TWZ выражают сомнение в целесообразности столь дорогостоящих единичных кораблей, подчеркивая, что они могут стать приоритетными целями для противника и ограничить гибкость действий ВМС. Решение о продолжении программы будет приниматься новым руководством после 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал создание нового «золотого флота» с линкорами одноименного класса.

    Планы по строительству этих огромных боевых кораблей вызвали масштабные дискуссии в обществе.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности американской промышленности реализовать данный проект.

    24 апреля 2026, 14:22 • Новости дня
    Турецкая Baykar впервые показала управляемый ИИ рой дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Турецкая корпорация Baykar провела успешные испытания роя беспилотников-камикадзе и барражирующих боеприпасов, управляемых искусственным интеллектом без использования спутниковых навигационных систем.

    Компания продемонстрировала первый полет группы дронов K2 и новейших аппаратов Sivrisinek, способных действовать автономно, передает РИА «Новости».

    Демонстрация состоялась 17 апреля на полигоне в провинции Эдирне, а широкой публике разработку представят в мае на оборонной выставке SAHA в Стамбуле.

    «В ходе демонстрационного полета пять разработанных турецкими специалистами Baykar БПЛА-камикадзе K2 следующего поколения взлетели друг за другом в течение пяти минут. В небе они выстроились в фигуры, такие как линия, буква V, «Туран» и другие, и провели патрульные полеты. Затем к ним присоединились новые барражирующие боеприпасы Sivrisinek, сформировав рой под K2», – рассказали в пресс-службе корпорации.

    В испытаниях также приняли участие ударные аппараты TB2, TB3 и AKINCI, которые вели видеосъемку. Завершился маневр построением всех 18 беспилотников в единую фигуру V. В компании подчеркнули, что благодаря ИИ и визуальной навигации устройства успешно находили цели и ориентировались в пространстве без сигнала GNSS.

    Барражирующие боеприпасы Sivrisinek могут преодолевать расстояние до тысячи километров. Они способны обмениваться данными о целях даже при активном радиоэлектронном подавлении. Baykar сегодня является мировым лидером в производстве беспилотников, экспортируя продукцию в 37 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий беспилотник Bayraktar Kizilelma впервые поразил воздушную цель ракетой класса «воздух – воздух».

    Между тем российские войска получили партию дронов «Тор» с модулями искусственного интеллекта. Российский беспилотник «Ланцет» с элементами искусственного интеллекта атаковал цель в центре Киева.

    25 апреля 2026, 13:43 • Видео
    Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

    «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    23 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Отставку начальника ВМС США объяснили разногласиями с главой Пентагона

    Tекст: Мария Иванова

    Очередным этапом масштабных кадровых перестановок в американском оборонном ведомстве стало немедленное отстранение руководителя военного флота из-за конфликта с начальством, отмечает Axios.

    О кадровых изменениях в оборонном секторе сообщает портал Axios. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил в соцсети, что глава ВМС немедленно покидает свой пост. Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель министра Хун Цао.

    «Фелан не понимал, что он не босс. Его работа – выполнять отданные приказы, а не следовать приказам, которые, по его мнению, должны быть отданы», – сообщил изданию осведомленный источник.

    Собеседники журналистов отмечают, что уволенный чиновник не смог найти общий язык с Питом Хегсетом. При этом подчеркивается, что бывший финансист Джон Фелан, утвержденный Сенатом около года назад, поддерживал прекрасные отношения с президентом США.

    Буквально за день до отставки экс-министр провел встречу с дюжиной репортеров. Стороны обсуждали будущее морской службы и крупные инвестиции в развитие флота.

    Агентство отмечает, что внезапные увольнения высокопоставленных военачальников продолжают вызывать недоумение у официальных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Фелан передал управление военно-морскими силами США своему заместителю Хангу Као. Сенат США утвердил его на этот пост в марте 2025 года.

    В начале апреля 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск.

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    @ Alfredas Pliadis/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    24 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    США ускорили оснащение авианосных групп ракетами Hellfire против дронов
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Nicholas Hall/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военно-морские силы США начали срочное оснащение кораблей авианосных ударных групп ракетами Longbow Hellfire и Coyote для защиты от беспилотников.

    Военно-морские силы США стремительно оснащают авианосные ударные группы радарно-наводимыми ракетами Longbow Hellfire для защиты от беспилотников, сообщает TWZ.

    Это часть масштабной программы по наращиванию корабельных систем противодействия беспилотным угрозам, в рамках которой четыре эсминца класса Arleigh Burke уже получили новые пусковые установки для перехватчиков Coyote.

    Впервые о появлении одной из таких установок на эсминце USS Carl M. Levin сообщил TWZ, позже подробности подтвердил Naval News.

    Угроза беспилотников для кораблей не нова, но недавние операции в районе Красного моря и против Ирана заставили флот ускорить внедрение дополнительных средств защиты от беспилотных систем. В новых бюджетных документах ВМС США за 2027 финансовый год отмечается, что «дополнительное финансирование было выделено для быстрого развертывания решений по борьбе с беспилотниками для авианосной группы Gerald R Ford, включая закупку и интеграцию пусковых для Longbow Hellfire и Coyote». Аналогичные меры приняты по отношению к группе Theodore Roosevelt.

    Сами документы не уточняют, на каких именно кораблях из состава групп Gerald R. Ford и Theodore Roosevelt уже установлены пусковые Longbow Hellfire и когда это произошло. ВМС также работает над интеграцией других перехватчиков – например, уже четыре эсминца получили восьмизарядные пусковые Coyote, их можно демонтировать и оперативно перебрасывать на другие корабли. Представитель флота подчеркнул, что это позволяет ускорить развертывание новых возможностей по всему флоту.

    Ракеты Longbow Hellfire (AGM-114L) с миллиметровым радарным наведением уже доказали свою эффективность против беспилотников, а также в поражении целей на суше и на море. Ранее такие ракеты уже были внедрены на боевые корабли типа Littoral Combat Ship, а сейчас флот рассматривает возможность установки контейнерных комплексов на перспективные фрегаты и эсминцы. Кроме того, ведется разработка пусковых для других противобеспилотных ракет, в том числе Roadrunner-M и White Spike, а также испытания лазерных систем AeroVironment LOCUST.

    По мнению экспертов, потребность в многоуровневых системах противодействия беспилотникам будет оставаться высокой, поскольку угроза со стороны автономных и ройных дронов продолжает расти, в том числе за счет применения технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. ВМС США намерены и дальше расширять парк пусковых для перехватчиков Longbow Hellfire, Coyote и других средств защиты, чтобы повысить устойчивость флота к современным вызовам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные впервые испытали лазерную противобеспилотную систему LOCUST на авианосце. ВМС США заключили контракт на интеграцию зенитных ракет Patriot с боевой системой эсминцев. Эсминец USS Preble успешно уничтожил четыре беспилотника с помощью лазерного комплекса HELIOS.

    24 апреля 2026, 13:03 • Новости дня
    Париж и Берлин отложили проект совместного истребителя будущего

    Tекст: Мария Иванова

    Франция и Германия договорились дать министерствам обороны еще несколько недель на согласование условий совместного проекта истребителя следующего поколения FCAS.

    Соглашение Парижа и Берлина о дополнительном времени по программе FCAS было достигнуто на полях неформального саммита ЕС в Никосии, пишет Politico.

    Перед началом встречи лидеров Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили спорный проект за чашкой кофе на террасе отеля Landmark.

    «Мы сегодня утром хорошо поговорили с господином канцлером и поручили нашим министерствам обороны работать по нескольким направлениям, не только по истребителю следующего поколения, но и по другим форматам сотрудничества наших стран», – заявил Макрон.

    Он уточнил, что министерства обороны получили мандат на ближайшие недели и работа над проектом продолжается. Проект Future Combat Air System (FCAS), к которому помимо Франции и Германии подключена Испания, несколько месяцев не сдвигается с мертвой точки из-за острых разногласий между французской Dassault и немецкой Airbus Defence and Space. FCAS должен заменить к примерно 2040 году немецкие Eurofighter и французские Rafale и включает не только новый самолет, но и дроны и боевое облако.

    На предыдущем саммите ЕС в Брюсселе в марте Макрон и Мерц уже поднимали эту тему и запустили процесс посредничества между французскими и немецкими промышленниками с дедлайном в апреле. На этой неделе министр вооруженных сил Франции Катрин Воутрен сообщила о продлении срока на десять дней, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает решения уже на текущей неделе. Заявления Макрона показывают, что для окончательной договоренности может потребоваться еще несколько недель, однако, по его словам, проект остается живым и решение для Франции близко, при этом президент подчеркнул, что программа не закрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus по проекту истребителя FCAS, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Вопрос о возможном участии Германии в совместном проекте по созданию истребителя шестого поколения с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP обсуждался на встрече Джорджи Мелони и Фридриха Мерца.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно при отсутствии соглашения по FCAS с Германией, заявил анонимный французский чиновник.

    23 апреля 2026, 13:21 • Новости дня
    TWZ сообщил о представлении новой крылатой ракеты США с дальностью Tomahawk

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Компания CoAspire анонсировала на выставке Sea-Air-Space 2026 новую крылатую ракету RAACM-ER, способную преодолевать более 1,8 тыс. километров.

    Компания CoAspire представила новую версию крылатой ракеты Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile Extended Range (RAACM-ER) на выставке Sea-Air-Space 2026 вблизи Вашингтона, сообщает TWZ.

    Этот анонс состоялся спустя всего несколько дней после того, как ВВС США открыли исследование рынка в рамках программы Family of Affordable Mass Missiles – Beyond Adversary’s Reach (FAMM-BAR). Программа направлена на создание массовых, недорогих и дальнобойных средств поражения, прежде всего для противодействия морским целям.

    Основатель CoAspire Даг Денени отметил, что «когда мы разрабатывали оригинальную RAACM, мы знали, что она будет размером с GBU-38», что соответствует длине около 2,35 метра и размаху крыла 35 сантиметров. Однако новая версия – RAACM-ER – получила оптимизированный топливный бак и увеличенную дальность, превышающую 1850 километров. Это стало возможным за счет использования технологий 3D-печати, позволяющих быстро масштабировать производство и снижать стоимость.

    В отличие от Tomahawk, каждая из которых обходится американскому флоту в 3,64 млн долларов, RAACM-ER рассчитана на массовое применение и существенно более низкую себестоимость. Хотя ракета обладает некоторыми элементами малозаметности, уровень скрытности ниже, чем у Tomahawk Maritime Strike. Новый аппарат может запускаться с самолетов, кораблей и наземных установок, а для старта с земли или воды предусмотрен дополнительный твердотопливный ускоритель.

    RAACM-ER, по словам Денени, спроектирована заново, а не является доработкой прежней ракеты. Основными требованиями к ней стали низкая цена, универсальность комплектующих и способность преодолевать противодействие системам ПВО противника. Рабочая дальность, скорость от 0,7 Маха и наличие инфракрасных сенсоров в носовой части делают ее конкурентом для других новых разработок, таких как AGM-158 JASSM, однако создатели избегают прямых сравнений.

    CoAspire уже подписала контракт с правительством США на серийное производство RAACM, а испытательные пуски новой версии должны начаться в ближайшее время. Армия США рассматривает ежегодные закупки от 1 до 2 тыс. таких ракет в течение пяти лет, а основная задача – борьба с медленно движущимися морскими целями и поражение объектов на берегу в условиях усиленной ПВО.

    На рынке аналогичных решений уже присутствуют разработки компаний Anduril, General Atomics и Zone 5 Technologies, что подчеркивает растущий спрос на дешевое и массовое оружие дальнего радиуса действия, особенно на фоне подготовки к возможному конфликту в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания CoAspire стала одним из подрядчиков для производства ракет ERAM.

    Американские военные занялись поиском дешевых альтернатив дорогим крылатым ракетам Tomahawk.

    ВМС США продемонстрировали новую модификацию боеприпаса Maritime Strike Tomahawk с противорадиолокационным покрытием.

    23 апреля 2026, 07:23 • Новости дня
    Журналист из Малайзии оценил мощь и элегантность Су-57

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 отличается высокой эффективностью, элегантностью и мощностью, заявил журналист из Малайзии Джонатан Эдвард на полях международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре (Малайзия).

    Эдвард заявил, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 отличается высокой эффективностью, элегантностью и мощностью, передает ТАСС. По его словам, «дизайн Су-57 отличается элегантностью и мощностью», а сам истребитель активно используется в спецоперации на Украине.

    Журналист отметил, что Су-57 – это высокоэффективная система, и подчеркнул выдающиеся боеприпасы, которыми традиционно оснащаются российские и советские самолеты. Эдвард назвал ракеты Р-37М и Р-77 серьезной угрозой для любого противника, добавив, что Су-57 может применять широкий спектр вооружения против наземных целей, следуя российской военной доктрине.

    По мнению эксперта, Су-57 превосходит западные аналоги, такие как F-35, благодаря двухдвигательной схеме и меньшей сложности конструкции. Эдвард считает, что новая машина сочетает в себе проверенные технологии с дополнительным преимуществом малозаметности, а Россия и другие страны вывели концепцию стелс на новый уровень.

    Су-57 стал одним из ключевых экспонатов российской экспозиции компании «Рособоронэкспорт» на DSA 2026. Самолёт обладает реальным боевым опытом, в том числе с применением дальнобойных управляемых ракет в условиях противодействия современным ПВО и средствам РЭБ. В «Рособоронэкспорте» подчеркивают неизменный интерес зарубежных партнеров к этой машине, а география заказчиков экспортной версии Су-57Э продолжает расширяться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новейший российский истребитель Су-57Э презентовали на выставке вооружений в Малайзии.

    Ранее «Рособоронэкспорт» заключил ряд экспортных контрактов на поставку этого самолета.

    Американский журнал Military Watch Magazine признал данную машину наиболее боеспособной среди авиации пятого поколения.

    23 апреля 2026, 07:20 • Новости дня
    СТЦ заявил о способности дрон-детектора «Филин-И» выявлять любые дроны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дрон-детектор «Филин-И» является одним из лучших устройств по универсальности определяемых атак и способен выявлять беспилотники, работающие на нестандартных частотах, заявил официальный представитель компании-разработчика «Специальный технологический центр» (СТЦ) в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Малайзии.

    Дрон-детектор «Филин-И» способен выявлять беспилотники, работающие на нестандартных частотах, и отличается высокой универсальностью, рассказал представитель компании-разработчика «Специальный технологический центр» на выставке Defence Services Asia в Куала-Лумпуре, сообщает ТАСС. По его словам, устройство фиксирует практически все БПЛА, включая те, что используют новые диапазоны и нестандартные решения.

    Представитель СТЦ отметил: «На сегодняшний день «Филин-И» – одно из лучших устройств по универсальности определяемых атак. Это изделие чувствует практически все беспилотники, включая новые диапазоны и нестандартные решения. Наше устройство отличается от всех остальных тем, что диапазон его работы непрерывный: если противник смещает частоту от стандартной в сторону, «Филин» это чувствует».

    Сигнал тревоги при обнаружении дрона выполнен в виде уханья филина, что помогает маскировать работу устройства в боевых условиях. По словам представителей компании, это решение оказалось удачным – имитация голоса птицы служит дополнительной маскировкой для военных. «Филин-И» – сложная система, и звуковой сигнал – лишь один из её элементов.

    Экспозиция «Специального технологического центра» представлена в рамках объединённой российской выставки «Рособоронэкспорта», входящего в структуру Ростеха. Выставка DSA проходит в столице Малайзии с 20 по 23 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские детекторы «Тень» засекли вражеские беспилотники с искусственным интеллектом на нестандартных частотах.

    Специальный технологический центр продемонстрировал индивидуальный обнаружитель дронов «Филин-И» на международной выставке в Дубае.

    Компания 3mx разработала новый всенаправленный обнаружитель разведывательных аппаратов «Марс».

    23 апреля 2026, 09:47 • Новости дня
    Разработчики подготовили первый российский дрон-амфибию к испытаниям

    Первый в России беспилотник-амфибия «Меридиан» подготовили к испытаниям на воде

    Tекст: Мария Иванова

    Перспективный отечественный беспилотный аппарат «Меридиан» вскоре пройдет гидроиспытания, а его макет уже представили на международной выставке в Ташкенте.

    Созданием уникальной воздушной системы занимается компания «ЦАРС» совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана, передает РИА «Новости».

    Проект реализуется при поддержке министерства промышленности и торговли России.

    Динамическую модель аппарата уже передали в Центральный аэрогидродинамический институт для проведения необходимых исследований.

    «Испытания модели в опытовом бассейне института завершены, ведется подготовка к испытаниям объекта на водоеме», – сообщили представители компании-разработчика. Специалисты уже изготовили множество ключевых элементов конструкции, включая закрылки, киль, поплавки и рули. Сейчас завершается создание крыла, хвостовой части фюзеляжа и агрегатов опытных образцов.

    Главная задача нового беспилотника заключается в перевозке грузов массой до 700 килограммов в труднодоступные районы, такие как Арктика и Дальний Восток. Кроме того, амфибия сможет проводить экологический мониторинг круглый год.

    Аппарат способен взлетать и садиться не только на оборудованные полосы, но и на грунт или воду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на форуме в «Сколково» специалисты представили беспилотный комплекс с возможностью запуска с воды.

    Российские разработчики создали специальный гибрид дрона и гусеничного робота для чрезвычайных ситуаций.

    23 апреля 2026, 10:27 • Новости дня
    Минобороны Израиля заказало авиабомбы у Elbit Systems на 200 млн долларов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство обороны Израиля заказало у национального концерна Elbit Systems авиационные боеприпасы на сумму свыше 200 млн долларов, сообщила пресс-служба ведомства.

    Министерство обороны Израиля разместило заказ на авиационные боеприпасы у национального концерна Elbit Systems на сумму более 200 млн долларов США, передает РИА «Новости».

    По информации пресс-службы ведомства, закупка направлена на усиление готовности к возможным боевым сценариям в ближайшем будущем и подготовку к интенсивному десятилетию в сфере безопасности.

    В заявлении ведомства уточняется, что многолетние заказы охватывают широкий спектр авиационных боеприпасов для нужд Армии обороны Израиля. Генеральный директор министерства, генерал-майор в отставке Амир Барам, подчеркнул, что эти закупки являются частью стратегии по расширению оборонной промышленной базы страны.

    Барам отметил: «Мы не только удовлетворяем непосредственные оперативные потребности. Мы строим фундамент, который позволит Армии обороны Израиля реализовать любой боевой сценарий, опираясь на суверенные производственные возможности, передовые технологии и непрерывность цепочки поставок».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильское правительство согласовало закупку у корпорации Boeing партии высокоточных авиабомб на 289 млн долларов.

    Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху пообещал увеличить инвестиции в национальное производство вооружений.

    Администрация президента США Дональда Трампа разрешила поставки Израилю тяжелых авиабомб MK-84.

    23 апреля 2026, 07:37 • Новости дня
    «Рособоронэкспорт» сообщил о готовности производить оружие в Азии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия готова к поставкам современного российского стрелкового оружия в страны Юго-Восточной Азии, а также открыта к проектам по организации его лицензионного производства в этом регионе, заявил официальный представитель «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) 2026.

    Официальный представитель «Рособоронэкспорта» заявил о готовности России поставлять современное стрелковое оружие и реализовывать проекты по локализации его производства в странах Юго-Восточной Азии, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что новое российское стрелковое оружие адаптировано под современные стандарты и успешно прошло испытания в вооруженных конфликтах, а также хорошо подходит для природных условий региона за счет высокой надежности и применения передовых технологий хромирования и снижения термонагрузки.

    В «Рособоронэкспорте» отметили, что предлагаемые образцы соответствуют популярным в регионе калибрам: 9x19 мм Luger, .223 Remington и 308 Winchester. На международной выставке Defence Services Asia 2026 демонстрируется продукция по принципу «комплекса» – «оружие-боеприпас-прицел». Среди новинок представлены автоматы АК-15, АК-19, АК-308, ручной пулемет РПЛ-20, пистолеты Лебедева, пистолет-пулемет ППК-20 и снайперская винтовка Чукавина СВЧ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетил российскую экспозицию на выставке Defence Services Asia.

    На этом мероприятии отечественная делегация представила пистолет-пулемет ППК-20 и истребители Су-57Э.

    Ряд государств Юго-Восточной Азии выразил заинтересованность в приобретении новейшего российского боеприпаса «Рус-ПЭ».

    24 апреля 2026, 06:26 • Новости дня
    Эксперт Федутинов назвал опыт боевого применения преимуществом российских БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наличие опыта реального боевого применения является неоспоримым преимуществом российских беспилотников по сравнению со многими иностранными образцами, заявил ведущий эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов по итогам международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре (Малайзия).

    Федутинов рассказал, что опыт реального боевого применения российских беспилотников выгодно отличает их от зарубежных аналогов, передает ТАСС. По его словам, «российские беспилотные системы выгодно отличаются тем, что они имеют опыт реального боевого применения».

    Федутинов отметил, что участие российских дронов в российско-украинском конфликте позволило компаниям-разработчикам оперативно совершенствовать технологии и адаптировать их под новые задачи. Такой практический опыт, по словам эксперта, ярко выделяет российские аппараты на фоне зарубежных систем, которые зачастую разрабатывались только на основе теоретических расчетов.

    Говоря о возможных поставках российских БПЛА в Юго-Восточную Азию, эксперт подчеркнул, что такие решения определяются не только техническими, но и политическими аспектами. При этом Федутинов убежден, что в будущем конкурентные преимущества будут иметь комплексные решения, включающие не только платформы, но и современные системы связи, разведки и обработки данных. Возможность интеграции дронов в разведывательно-ударные комплексы, по мнению эксперта, станет еще одним заметным преимуществом российских разработок на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Рособоронэкспорт» анонсировала показ отечественных беспилотников на выставке в Малайзии. На этом мероприятии разработчики впервые представили учебную программу для операторов дронов «Орлан». Британская газета Times признала лидерство России в производстве беспилотных аппаратов.

    25 апреля 2026, 08:51 • Новости дня
    Володин прибыл в КНДР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, где примет участие в торжественной церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов, сообщает пресс-служба Госдумы.

    Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в КНДР, передает ТАСС. У трапа самолета его встретил председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ён Вон. В сообщении пресс-службы Госдумы подчеркивается, что визит проходит по поручению президента России Владимира Путина.

    Володин 26 апреля примет участие в церемонии открытия мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Комплекс посвящен мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов.

    В рамках программы визита запланированы встречи с представителями парламента КНДР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Курской области Александр Хинштейн анонсировал планы по увековечиванию памяти героев КНДР. Президент России Владимир Путин отметил мужество северокорейских военных при освобождении приграничного региона.

    25 апреля 2026, 22:34 • Новости дня
    ВСУ атаковали Белгородскую область, ранены дети

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атак украинских дронов в Белгородской области пострадали четверо мирных жителей, среди которых двое детей получили серьезные ранения.

    Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Max-канале. По его словам, в селе Ржевка Шебекинского округа украинский дрон атаковал легковой автомобиль, в результате чего были ранены четверо гражданских.

    Один мужчина получил осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, второй пострадавший – осколочные ранения спины, 13-летний мальчик – рваную рану ноги, а 12-летний мальчик – осколочные ранения плеча и спины.

    Все пострадавшие были оперативно доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую центральную районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте происшествия повреждены легковой автомобиль и остекление частного дома.

    В городе Алексеевка многоквартирный дом подвергся атаке беспилотника самолетного типа. В одной из квартир загорелся балкон, пожарные расчеты ликвидируют возгорание. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

    Все оперативные службы работают на местах происшествий, уточняется информация о последствиях атак, подчеркнул Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетного удара и атак БПЛА на территории ДНР погибла женщина и были ранены девять мирных жителей.

    В Екатеринбурге в результате атаки беспилотника были повреждены 44 квартиры, эвакуировали 81 человек, а одну женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

    Главное
    Посольство России в Мали осудило атаки боевиков в стране
    Главу издательства «Эксмо» отпустили в статусе свидетеля после допроса в СК
    Командир Аид сообщил о братских могилах в Судже
    Мишустин рассказал о полученном совете от Жириновского при назначении
    Погибшие в ДТП американские агенты работали в Мексике без разрешения властей
    Умер Герой России Алексей Петров
    Врач из Уфы спасла жизнь трех пассажиров на борту самолета

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинские беспилотники смогли долететь до Урала

    Впервые с начала СВО украинские дроны атаковали цели на территории Урала. Взрывы прозвучали в Челябинской и Свердловской областях. В центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую высотку, а в Челябинске отражена атака на инфраструктурный объект. По мнению экспертов, расстояние в 1,8 тыс. км могут преодолеть модернизированные дроны ВСУ, но нельзя исключать диверсий с более близкого расстояния. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации