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Силы ПВО сбили 80 беспилотников над Ленинградской областью
Над Ленинградской областью за время атаки уничтожили 80 беспилотников
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил об уничтожении 80 беспилотных летательных аппаратов противника в небе над регионом.
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили налет на регион, сообщил Александр Дрозденко.
«За время атаки в небе над Ленинградской областью было сбито 80 беспилотных летательных аппаратов противника», – заявил глава региона.
Он добавил, что опасность атаки беспилотников в Ленинградской области миновала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские системы противовоздушной обороны уничтожили 61 беспилотник над территорией Ленинградской области.
Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил об отражении массированной атаки со стороны Украины.