Елисейский дворец назвал условия участия стран Европы в переговорах в Москве

Le Figaro: Европа назвала условие участия в переговорах по Украине в Москве

Tекст: Катерина Туманова

Европейцы готовы принять приглашение Владимира Путина приехать на переговоры в Москву при условии полноценного участия в обсуждении украинского урегулирования, пишет Le Figaro.

«Мы будем настаивать на том, чтобы официальное оформление российско-европейского диалога означало, что Россия отныне признает за европейцами полноценную роль в переговорах и их активное участие в следующем раунде вместе с США и Украиной», – заявил советник президента Франции Эммануэля Макрона.

В Елисейском дворце подчеркнули необходимость единства позиций с Киевом и Вашингтоном. Отмечается, что следующий раунд переговоров ожидается в Абу-Даби, однако он не состоится без участия европейских стран.

«Нового раунда переговоров в Абу-Даби не будет, если в нем не примут участие европейцы», – приводит «ИноСМИ» заявление Елисейского дворца.

Кроме того, в канцелярии президента Франции заявили, что предоставление Украине гарантий безопасности по образцу статьи 5 Североатлантического договора равнозначно вступлению в НАТО, за что и выступает Париж.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США отказался обсуждать гарантии безопасности для Украины до заключения мирной сделки.

В четверг президент Франции Макрон заявил о намерении вновь поднять вопрос о присоединении Украины к НАТО. В тот же день он сообщил о планах европейских стран начать переговоры с Россией по мирному урегулированию конфликта.