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Мединский указал на опасность искусственного интеллекта
Мединский назвал ИИ угрозой и указал на растущее значение церкви
Помощник президента России Владимир Мединский заявил об опасном влиянии современных технологий и искусственного интеллекта на человека.
«Человеку надо на что-то опираться, на что-то живое, естественное. И ничто пока, кроме церкви и семьи, заменить это не может», – заявил Мединский в программе «Слово пастыря», посвященной 80-летию патриарха Кирилла, передает РИА «Новости».
Помощник президента отметил, что в условиях развития современных технологий церковь приобретает большое значение для людей как живая опора.
По его словам, если раньше опасность для общества несли «нравственные извращенцы», то сегодня не меньшую угрозу представляет нейтрально обезличенный искусственный интеллект, который начинает диктовать и определять человеческое поведение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент Владимир Путин поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за служение людям, Церкви и государству в день 80-летия предстоятеля РПЦ.
Глава государства лично поздравил патриарха с юбилеем.
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил патриарху Кириллу знаки почетного гражданина города.