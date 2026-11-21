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В Калининграде на стройке нашли 250-килограммовую авиабомбу
МЧС: На стройке в Калининграде уничтожили 250-килограммовую авиабомбу
Пиротехники МЧС России уничтожили на полигоне 250-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную на стройплощадке в Калининграде.
При строительстве жилого дома в Калининграде был обнаружен взрывоопасный предмет, который специалисты идентифицировали как авиационную бомбу ФАБ-250, сообщает МЧС по Калининградской области.
Боеприпас с помощью подъемной техники погрузили на грузовой автомобиль, вывезли на специальный полигон и уничтожили с соблюдением мер безопасности.
С начала 2026 года на территории области найдено и обезврежено 19 763 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны, включая 96 авиабомб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в эстонском лесу неподалеку от деревни Аувере обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 кг.
Также в Волгоградской области специалисты МЧС уничтожили две крупные авиабомбы.
Кроме того, пиротехники обезвредили немецкую авиационную бомбу у населенного пункта Протоки в Ростовской области.