МЧС: На стройке в Калининграде уничтожили 250-килограммовую авиабомбу

Tекст: Дмитрий Зубарев

При строительстве жилого дома в Калининграде был обнаружен взрывоопасный предмет, который специалисты идентифицировали как авиационную бомбу ФАБ-250, сообщает МЧС по Калининградской области.

Боеприпас с помощью подъемной техники погрузили на грузовой автомобиль, вывезли на специальный полигон и уничтожили с соблюдением мер безопасности.

С начала 2026 года на территории области найдено и обезврежено 19 763 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны, включая 96 авиабомб.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в эстонском лесу неподалеку от деревни Аувере обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны весом 250 кг.

Также в Волгоградской области специалисты МЧС уничтожили две крупные авиабомбы.

Кроме того, пиротехники обезвредили немецкую авиационную бомбу у населенного пункта Протоки в Ростовской области.