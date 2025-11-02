Бомба времен Великой Отечественной весом 250 кг обнаружена в лесу в Эстонии

С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.0 комментариев
Взрывоопасный предмет обнаружили утром в воскресенье, о находке сообщили в местный Центр тревоги. На место прибыли саперы, которые подтвердили, что это авиационная бомба того периода, передает РИА «Новости».
«В воскресенье утром в Центр тревоги поступило сообщение о найденном взрывном устройстве в деревне Аувере... Прибывшие на место саперы установили, что речь идет о 250-килограммовой авиационной бомбе времен войны. Уничтожить боеприпас собираются на месте обнаружения», – сообщили в телерадиокомпании.
Спасательный департамент призвал жителей района к осторожности и сообщил, что в течение дня будут проводиться работы по обезвреживанию и подрыву бомбы. Жителей предупреждают об ограничениях доступа в опасную зону и просят соблюдать рекомендации служб.
Между тем в воскресенье на главной площади Клайпеды власти остановили работы во время разминирования после обнаружения подземных исторических строений.