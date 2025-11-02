Бомба времен Великой Отечественной весом 250 кг обнаружена в лесу в Эстонии

ERR: Авиабомбу времен Великой Отечественной весом 250 кг нашли в лесу в Эстонии

Tекст: Мария Иванова

Авиабомба времен Великой Отечественной войны весом 250 килограммов была найдена в лесу неподалеку от эстонской деревни Аувере, передает ERR.

Взрывоопасный предмет обнаружили утром в воскресенье, о находке сообщили в местный Центр тревоги. На место прибыли саперы, которые подтвердили, что это авиационная бомба того периода, передает РИА «Новости».

«В воскресенье утром в Центр тревоги поступило сообщение о найденном взрывном устройстве в деревне Аувере... Прибывшие на место саперы установили, что речь идет о 250-килограммовой авиационной бомбе времен войны. Уничтожить боеприпас собираются на месте обнаружения», – сообщили в телерадиокомпании.

Спасательный департамент призвал жителей района к осторожности и сообщил, что в течение дня будут проводиться работы по обезвреживанию и подрыву бомбы. Жителей предупреждают об ограничениях доступа в опасную зону и просят соблюдать рекомендации служб.

Между тем в воскресенье на главной площади Клайпеды власти остановили работы во время разминирования после обнаружения подземных исторических строений.