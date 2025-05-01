Предложение Николая Патрушева о референдуме в Одессе и других регионах Украины о самоопределении возможно лишь в одном единственном случае – если к моменту референдумов украинская территория будет находиться под контролем российской армии. Которая даст возможность жителям исторических российских регионов (не только Одессы) сделать исторический выбор.5 комментариев
В Ростовской области обезвредили бомбу времен Великой Отечественной
Немецкую авиационную бомбу обнаружили у населенного пункта Протоки в Ростовской области, ее уничтожили пиротехники, сообщили в МЧС России в четверг.
Возле поселка нашли авиабомбу SD-50, ее вывезли на полигон, после чего подорвали с соблюдением всех мер безопасности, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
Ранее в Ростовской области обнаружили авиационную бомбу, произведенную еще в эпоху до Великой Отечественной войны. Ее также обезвредили.