Tекст: Тимур Шайдуллин

«Услуга «Помощь в переезде» пользуется популярностью у семей, переезжающих во всех округах столицы в рамках программы реновации. Она включает в себя предоставление городом бесплатного автотранспорта и помощи грузчиков для перевозки личных вещей и мебели. За все время сервисом воспользовались свыше 75 тыс. семей», – приводит слова Ефимова РИА «Новости».

Бесплатную помощь при переезде по программе реновации получили 14,3 тыс. семей на востоке столицы, 12,8 тыс. – на юго-востоке, 11,4 тыс. – на севере, 8,5 тыс. – на западе. Подать заявку на услугу можно через портал mos.ru или в центрах информирования по переселению.

В суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru размещена общая инструкция с описанием организации процесса и перечнем необходимых документов. При настройке персонализированных параметров москвичи получат сценарий будущего переселения в зависимости от конкретной жизненной ситуации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в районе Бибирево на северо-востоке столицы завершена программа реновации, в которую вошли два дома – в ближайшее время их жители переедут в современный жилой комплекс, рассчитанный на 457 квартир.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переезде 250 тыс. горожан в новые дома по программе реновации.

Летом 60 семейных команд из разных регионов России получили сертификаты по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий по итогам второго сезона конкурса «Это у нас семейное».

В апреле онлайн-сервис на mos.ru упростил проверку сделок по недвижимости.