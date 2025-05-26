Источник сообщил о планах Фидана встретиться с Мединским и Нарышкиным

Tекст: Ольга Иванова

Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве уточнил, что ожидается и встреча с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».

Собеседник агентства добавил, что Фидан также собирается провести переговоры с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации. Помимо этого, в повестке визита значится обсуждение двусторонних отношений и вопросов региональной безопасности.

По словам источника, на следующий день у Хакана Фидана запланирован диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита главы МИД Турции в Москву внимание уделят урегулированию украинского кризиса и анализу его причин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Фиданом в Москве 25-27 мая.