Схема, по которой людей на одном континенте покупали в качестве рабов, набивали ими корабль и отправляли на другой континент – создание абсолютно извращенного ума. До этого ведь как-то додуматься надо было! Почему-то русские, освоившие громадные пространства и имевшие дело с очень разными народами, до этого не додумались.3 комментария
Источник сообщил о планах Фидана встретиться с Мединским и Нарышкиным
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен провести переговоры с советником президента РФ Владимиром Мединским и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным во время визита в российскую столицу.
Источник в турецком внешнеполитическом ведомстве уточнил, что ожидается и встреча с президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости».
Собеседник агентства добавил, что Фидан также собирается провести переговоры с членами Совета директоров Российско-турецкой бизнес-ассоциации. Помимо этого, в повестке визита значится обсуждение двусторонних отношений и вопросов региональной безопасности.
По словам источника, на следующий день у Хакана Фидана запланирован диалог с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во время визита главы МИД Турции в Москву внимание уделят урегулированию украинского кризиса и анализу его причин. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретится с Фиданом в Москве 25-27 мая.