Фидан: Россия и Украина согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

МИД Турции: Делегации России и Украины согласовали новый раунд переговоров в Стамбуле

Tекст: Елизавета Шишкова

Делегации России и Украины договорились о новом раунде переговоров, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан на странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Фидан заявил: «Сегодня важный день для достижения мира. Благодаря интенсивным дипломатическим усилиям делегации России и Украины провели при посредничестве Турции встречу в Стамбуле… Стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече».

Глава турецкого МИД уточнил, что стороны обсудили обмен пленными по формуле «тысяча на тысячу» и предложения по прекращению огня.

По словам министра, Турция намерена продолжать прилагать все усилия для достижения устойчивого мира между Россией и Украиной. Анкара выразила уверенность, что при конструктивном подходе переговоры могут стать шагом к мирному урегулированию.

Ранее глава российской делегации на переговорах по Украине Владимир Мединский заявил, что Россия обсудила с Киевом обмен пленными по формуле «одна тысяча на одну тысячу».

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что на переговорах в Стамбуле украинская сторона обсуждала прекращение огня и достигла договоренности об обмене пленными по данной формуле.

Российская делегация планирует сегодня отбыть в Москву.