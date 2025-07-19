Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».0 комментариев
Белоусов проверил военные объекты в гарнизоне Мурманской области
Министр обороны Андрей Белоусов посетил гарнизон в Мурманской области, где осмотрел новый многопрофильный медцентр, оснащенный современным оборудованием и телемедициной, сообщает Министерство обороны России.
Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов Мурманской области, слеудет из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Особое внимание Белоусов уделил созданию условий для службы военнослужащих в условиях Крайнего Севера.
В ходе визита министр ознакомился с многофункциональным медицинским центром, оснащенным новейшим оборудованием, где используют телемедицинские технологии для консультаций с федеральными специалистами. Белоусов подчеркнул, что приоритетом является создание условий для лечения и восстановления здоровья военных.
Командование гарнизона доложило о состоянии фондов и перспективах развития военного городка. В семейном пространстве «Сопки. Семья» создан центр военно-социальной работы, где помогают военнослужащим с вопросами поддержки и трудоустройства. Белоусов поручил проработать введение штатных воинских должностей для раненых, желающих продолжить службу.
Министр осмотрел незавершенные объекты, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, строительство которых было остановлено. Он распорядился ускорить решение вопросов с этими стройками и усилить контроль над возведением социальных объектов.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировки войск «Днепр».
Белоусов также посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций.