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    Вместе с очередным кризисом колониализма подошло к конуц и время отщепенцев, как бы мы их ни называли – self-made men, «креаклами» или «либералами».

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    19 июля 2025, 18:10 • Новости дня

    Белоусов проверил военные объекты в гарнизоне Мурманской области

    Белоусов проверил военные объекты в гарнизоне Мурманской области
    @ Roman Naumov/ura.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил гарнизон в Мурманской области, где осмотрел новый многопрофильный медцентр, оснащенный современным оборудованием и телемедициной, сообщает Министерство обороны России.

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал объекты военной и социальной инфраструктуры в одном из гарнизонов Мурманской области, слеудет из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Особое внимание Белоусов уделил созданию условий для службы военнослужащих в условиях Крайнего Севера.

    В ходе визита министр ознакомился с многофункциональным медицинским центром, оснащенным новейшим оборудованием, где используют телемедицинские технологии для консультаций с федеральными специалистами. Белоусов подчеркнул, что приоритетом является создание условий для лечения и восстановления здоровья военных.

    Командование гарнизона доложило о состоянии фондов и перспективах развития военного городка. В семейном пространстве «Сопки. Семья» создан центр военно-социальной работы, где помогают военнослужащим с вопросами поддержки и трудоустройства. Белоусов поручил проработать введение штатных воинских должностей для раненых, желающих продолжить службу.

    Министр осмотрел незавершенные объекты, в том числе жилой дом, общежитие и детский сад на 150 мест, строительство которых было остановлено. Он распорядился ускорить решение вопросов с этими стройками и усилить контроль над возведением социальных объектов.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов проверил выполнение боевых задач группировки войск «Днепр».

    Белоусов также посетил войска Московского военного округа, где ознакомился с современными образцами быстровозводимых блочно-модульных конструкций.

    18 июля 2025, 23:49 • Новости дня
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    Bild узнала о неожиданной для ФРГ детали сделки по поставкам Украине систем ПВО
    @ U.S. Department of Defense/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    В понедельник президент США Дональд Трамп объявил, что поставит Украине вооружение и системы ПВО, а европейцы должны будут только заплатить за это, но теперь стало очевидно, что Германия должна не только оплатить американские ПВО, но и передать Украине свои, заказав новые у США, пишет Bild.

    С учетом отсутствия у Бундесвера систем ПВО, новая деталь сделки с США играет совсем иными красками, узнала газета Bild у источников из немецкого правительства.

    План был таков: Украина получит дополнительные системы Patriot, а Германия покрывает расходы на две единицы (два млрд евро). Канцлер Фридрих Мерц неоднократно предлагал это Трампу.

    Но теперь выясняется, что Германия будет платить не только за это. Ранее предполагалось, что американцы будут поставлять продукцию на Украину из своих собственных запасов, а Германия возьмет на себя расходы по повторному заказу.

    «Но тогда Трамп настаивал на том, что армия США не может отказаться от своей противовоздушной обороны. Европа должна сама из своих запасов обеспечить системы ПВО для Украины. Он указывал на то, что Германия платит за оружие для Украины, недостаточно. Европа же должна заполнить пробелы в своих хранилищах», – отмечает Bild.

    Таблоид пишет, что в Европе не хватает средств противовоздушной обороны, поэтому несколько дней ведутся конфиденциальные переговоры о том, кто может помочь Украине.

    «В последние дни мы достигли договоренности о том, что мы доставим в Украину в общей сложности девять систем Patriot с европейского континента, а затем эти системы будут доставлены из США», – приводит газета слова канцлера Мерца.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп предожил новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС. При этом Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины.


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    19 июля 2025, 08:30 • Новости дня
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ из Львова сообщил о циничных высказываниях командира-наемника из Азербайджана в отношении украинских бойцов своей роты.

    Азербайджанский наемник, возглавлявший вторую роту 225-й бригады ВСУ, цинично заявлял о «утилизации» украинских солдат, передает РИА «Новости». Эту информацию рассказал украинский военнопленный Петр Климишевский, который ранее служил в той же бригаде.

    По словам Климишевского, наемник из Азербайджана часто повторял: «Это утилизация», когда речь шла о пополнении роты резервистами. Он отмечал, что людей в роту приводили в качестве резервов, но командир быстро отправлял их в бой, не заботясь о потерях.

    Военнопленный добавил, что этот наемник разговаривал на русском языке и носил нашивку с флагом Азербайджана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий рассказал, что командование ВСУ начало привлекать к контрактной службе женщин-заключенных. Украинские силовики принуждают восемнадцатилетних граждан к подписанию контрактов. Командование ВСУ также осуществляет расстрелы отступающих заключенных.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА.

    В итоге все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, отчитались в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам подготовки к запуску ударных беспилотников самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 ЗРК, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за прошедую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

    Также на этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.

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    19 июля 2025, 10:35 • Новости дня
    Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах
    Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах
    @ Andreas Stroh/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Сумы были зафиксированы повреждения критических инфраструктурных объектов, что привело к перебоям в энергоснабжении населенного пункта.

    Как передает ТАСС, объекты критической инфраструктуры Сум на севере Украины получили повреждения в результате серии взрывов. Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале сообщил: «В Сумах повреждена критическая инфраструктура», добавив, что в городе наблюдаются серьезные проблемы с энергоснабжением.

    Ночью местные источники сообщали о взрывах, которые произошли в Сумской области. По данным властей, воздушная тревога длилась почти 13 часов и действовала во всех районах региона.

    В настоящее время воздушная тревога отменена по всей территории Украины, однако последствия повреждений еще устраняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. Воздушная тревога объявлялась сразу в пяти областях на Украине. В Полтаве и Полтавской области на Украине произошли взрывы.

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    19 июля 2025, 14:22 • Новости дня
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    NYT: ВС России освободили рекордную территорию на Украине в июне
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска в июне освободили самую большую с начала 2025 года площадь территорий на Украине, пишет The New York Times (NYT).

    По мнению NYT, этому способствовали эффективное использование авиационной поддержки, массированные удары крылатыми ракетами, численное превосходство российских войск и увеличение количества атак с применением беспилотников, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что непрекращающиеся атаки российских военных оказывают значительное давление на украинские войска, которые уже сталкиваются с проблемами в комплектации и численности личного состава.

    Также, по версии NYT, перспективы Украины по продолжению активных боевых действий остаются неопределенными из-за того, что администрация Дональда Трампа, по оценке издания, отправляет противоречивые сигналы относительно дальнейшей военной поддержки Киева.

    Ранее в ходе продвижения вглубь обороны противника российские подразделения за неделю освободили 10 населенных пунктов на территории ДНР, Харьковской и Запорожской областей.

    Российская армия расширила зону контроля вдоль реки Волчьей в Харьковской области.

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    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


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    19 июля 2025, 15:22 • Новости дня
    NYT сообщила об угрозе полного окружения ВСУ в Константиновке
    NYT сообщила об угрозе полного окружения ВСУ в Константиновке
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия сформировала полукольцо протяженностью 16 км вокруг Константиновки, поставив группировку ВСУ под угрозу полного окружения, сообщает газета The New York Times (NYT).

    Российские войска создали угрозу полного окружения для группировки ВСУ в районе Константиновки в ДНР, передает ТАСС.

    По данным издания, армия России создала полукольцо протяженностью 16 км вокруг города с востока, юга и запада.

    Сейчас российская армия контролирует более двух третей территории ДНР, которую газета называет «главным театром боевых действий» на Украине. Кроме того, отмечается успешное продвижение российских войск в Днепропетровской и Сумской областях.

    Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что ВС России взяли под огневой контроль трассу Константиновка – Дружковка. Он подчеркивал, что украинские подразделения оказались в так называемом огневом мешке.

    Освобождение Предтечено позволило ВС России вплотную приблизиться к Константиновке.

    Военные эксперты заявляли, что российские военные приблизились к пригородам Константиновки, оставив между собой и городом около шести с половиной километров.

    Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

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    19 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления

    Марочко: ВСУ вывели из Купянска офицеров и убрали пункты управления

    Tекст: Ирма Каплан

    Пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим про Купянск: по моей информации пункты управления же перенесены за пределы населенного пункта. То есть офицеры себя таким образом обезопасили. По сути, сейчас в Купянске офицеры практически не присутствуют», – сказал он ТАСС.

    По словам Марочко, эвакуация офицеров ВСУ, однако, не означает, что противник оставил город. Следуя тактике НАТО, офицеры ВСУ таким образом решили себя обезопасить, оставив на передовой рядовой состав, добавил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.



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    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

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    19 июля 2025, 12:28 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о отправке инвалидов и мертвых на фронт
    Пленный ВСУ рассказал о отправке инвалидов и мертвых на фронт
    @ Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнопленный сообщил, что киевские власти массово направляют на фронт людей с инвалидностью и даже погибших, игнорируя их состояние здоровья.

    Украинский военнопленный рассказал на видео, опубликованном Минобороны России, что власти Украины отправляют на передовую даже инвалидов и умерших, передает РИА «Новости».

    По его словам, «они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид – не важно. Они всех… Они привозят автобусами. Просто набитыми автобусами. Они даже мертвыми привозят. В автобусе некоторые люди умирают. Мертвого человека привезли, а другого привезли – так… Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек. Его три раза откачивали только», – заявил военнопленный.

    По его словам, власти не обращают внимания ни на возраст, ни на состояние здоровья: отправляют как молодых людей от 18 лет, так и тех, кому 60. Он отметил, что даже людей с серьезными проблемами здоровья принуждают надевать бронежилет и отправляют в бой. Например, одному из бойцов, по словам военнопленного, «горб на спине был, он согнувшись ходил. Они на него бронежилет и амуницию надевают, и все: «Беги». Куда ему бежать, если он не может бронежилет одеть?! У кого нога короче другой. Они всех берут! Пускай сами бы повоевали!»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный Вооруженных сил Украины рассказал о наборе женщин-заключенных на контрактную службу. Украинские военные заявили о принуждении 18-летних граждан к подписанию контрактов. Пленный также подтвердил факты расстрелов отступающих заключенных со стороны командования ВСУ.

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    19 июля 2025, 09:29 • Новости дня
    Стало известно о повреждении предприятий Павлограда после взрывов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате взрывов в Павлограде несколько промышленных объектов получили повреждения, точное число и характер разрушений не уточняются официальными лицами.

    Промышленные предприятия в Павлограде Днепропетровской области получили повреждения после серии взрывов, передает ТАСС. О происшествии сообщил начальник областной военной администрации Сергей Лысак в своем официальном телеграм-канале.

    «[В Павлограде] Повреждены <…> промышленные предприятия», – заявил Лысак. Он не уточнил, сколько именно объектов пострадало, а также не раскрыл характер и степень разрушений.

    Сообщается, что ночью и утром в городе слышали взрывы. Местные власти объявили воздушную тревогу по всей Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харьковской области на Украине прозвучала воздушная тревога. В пяти областях на Украине объявили воздушную тревогу. В Полтаве и Полтавской области на Украине произошли взрывы.

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    19 июля 2025, 09:11 • Новости дня
    ПВО уничтожила 12 украинских беспилотников над Брянской областью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром в субботу системы противовоздушной обороны уничтожили 12 беспилотников самолетного типа, атаковавших Брянскую область, сообщило Минобороны.

    В период с 7:45 до 8:30 по московскому времени над Брянской областью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Telegram-канал МО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за одну ночь российские военные сбили 91 украинский беспилотник. Один украинский беспилотник был нейтрализован в небе над Смоленской областью. Мирный житель погиб в Горловке в результате атаки украинского беспилотника.

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    19 июля 2025, 08:37 • Новости дня
    ВСУ уничтожили своих мародеров с помощью FPV-дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумской области Украины пятеро военнослужащих ВСУ, занимавшихся мародерством, были уничтожены собственными FPV-дронами во время попытки бегства.

    Украинские операторы FPV-дронов уничтожили пятерых военнослужащих ВСУ в гражданской одежде, когда те пытались скрыться из деревни в Сумской области, передает РИА «Новости». По словам военнослужащего подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным «Волк», мужчины были замечены бегущими от одного места к другому. Это были военнослужащие ВСУ, которые занимались мародерством и пьянством, после чего операторы дронов приняли решение их ликвидировать.

    В ходе штурма операторы БПЛА российских сил наблюдали, как FPV-дроны преследуют бегущих украинских военных. Собеседник агентства отметил: «Это были военнослужащие ВСУ, которые ходили там и мародерили, пьянствовали, и поэтому они (операторы FPV) решили от них избавиться, я бы назвал бы даже это «заградотряды FPV», который убивают своих же».

    Обстрел дронами-камикадзе продолжался в течение часа, в результате чего все пятеро были ликвидированы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска из-за переброски сил на Сумы. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовики для действий под Сумами. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.

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    18 июля 2025, 20:23 • Новости дня
    Колумбия решила запретить наемничество своих граждан

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Колумбии намерены на законодательном уровне ограничить возможность граждан вступать в вооруженные конфликты за пределами страны, подчеркнув обеспокоенность наемничеством.

    О планах по ужесточению закона сообщил замглавы МИД Колумбии Маурисио Харамильо, передает РИА «Новости». Он отметил, что в конгрессе страны рассматривают законопроект, направленный на предотвращение случаев участия колумбийцев в зарубежных войнах, в том числе на Украине.

    По словам Харамильо, поводом стала тревога властей из-за сообщений о погибших или обманутых колумбийцах, которых заманили фальшивыми обещаниями в иностранные вооруженные конфликты.

    Харамильо заявил, что Колумбия считает недопустимым участие своих граждан в боевых действиях от имени иностранных армий. Он подчеркнул: «Мы убеждены, что лучший путь – это переход к более гражданскому и гуманному пониманию безопасности». Власти республики намерены регулировать вопрос наемничества, считая его одной из центральных проблем в обеспечении национальной безопасности.

    Российское Минобороны неоднократно сообщало о применении иностранных наемников киевским режимом и заявляло, что российские военные уничтожают их на всей территории Украины. В интервью иностранные наемники отмечали низкую координацию украинских военных и высокий уровень опасности. Представитель МИД России Мария Захарова указывала на прямое участие Запада в конфликте посредством отправки наемников. Министр Сергей Лавров также допускал, что некоторые страны отправляют на Украину своих военных под видом наемников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры зафиксировали массовое перемещение колумбийских наемников в Сумскую область для укрепления позиций ВСУ. А президент Колумбии назвал наемничество формой обкрадывания страны.

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    19 июля 2025, 08:26 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил штурмовиков ВСУ с флагом Украины под Сумами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В северной части Сумской области российский FPV-дрон ликвидировал штурмовую группу ВСУ, попытавшуюся вернуть утраченные позиции с украинским флагом.

    Попытка Вооружённых сил Украины вернуть позиции в Кондратовке на севере Сумской области завершилась уничтожением штурмовой группы с украинским флагом, передает ТАСС. По информации из российских силовых структур, подразделение ВСУ получило приказ вернуть утраченные позиции, однако было ликвидировано российским FPV-дроном. «Получив приказ отбить утраченные позиции в Кондратовке, командование ВСУ отправило на самоубийственную задачу штурмовую группу с флагом Украины, которая была уничтожена. А вражеская символика сожжена нашим FPV-дроном», – сообщил собеседник агентства.

    Он уточнил, что в этот район ранее были переброшены десятки штурмовых групп ВСУ по приказу Владимира Зеленского. Попытка обозначить украинское присутствие с помощью флага также не увенчалась успехом – оператор российского беспилотника уничтожил его.

    Кондратовка была освобождена бойцами группы «Север» четвертого июня и с тех пор находится под контролем российских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ ослабили оборону Красноармейска, перебросив свои силы на Сумы. Полк связи ВВС Украины перевели в штурмовые подразделения в районе Сум. ВСУ потеряли склады и вышки связи после ударов по Сумам.

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    Как в Киеве придумали «первую войну России и Украины»

    В России внезапно вспомнили разгром Киева, устроенный русскими князьями более 850 лет назад. Что и как именно тогда произошло, каким образом дало повод современным украинским историкам заявлять о «первой русско-украинской войне» – и как понимать значение тех событий на самом деле? Подробности

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    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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