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Белоусов проверил выполнение боевых задач группировки войск «Днепр»
Белоусов заслушал доклады и проверил вооружение группировки «Днепр»
Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт «Днепр» и ознакомился с внедрением новых образцов стрелкового вооружения в подразделениях.
Министр обороны Андрей Белоусов посетил пункт управления группировки войск «Днепр» в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС. В ходе визита Белоусов заслушал доклады командующего генерал-полковника Михаила Теплинского и командиров о выполнении боевых задач.
Министр также провел совещание по вопросам оснащения подразделений современным вооружением и техникой. Особое внимание уделялось внедрению автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных концерном «Калашников» с учетом пожеланий военнослужащих.
Как отметил командующий, данные виды стрелкового оружия продемонстрировали повышенную эффективность во время штурмовых действий благодаря улучшенным эргономике, точности, надежности и кучности стрельбы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение на отдельных направлениях и нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны.
За минувшие сутки ВСУ в зоне спецоперации на Украине потеряли более 1,3 тыс. военных.