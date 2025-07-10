Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Рыжевки, Кондратовки, Варачино, Яблоновки, Юнаковки и Садков Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Волчанском и Меловым Харьковской области.

При этом ВСУ потеряли до 165 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777, три станции РЭБ и два склада с боеприпасами.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии возле Петро-Ивановки, Купянска Харьковской области, Колодезей и Зеленой Долины Донецкой народной республики (ДНР), сообщили в Минобооны.

Потери ВСУ при этом составили более 225 военнослужащих, британская бронемашина Snatch. Уничтожены две станции РЭБ, американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и пять складов с боеприпасами.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах Константиновки, Клебан-Быка, Часова Яра, Белой Горы, Северска и Щербиновки ДНР.

Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, танк, три орудия полевой артиллерии, израильскую станцию контрбатарейной борьбы RADA и четыре склада с боеприпасами.

Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Красноармейсак, Димитрова, Удачного, Родинского, Муравки, Петровского ДНР, Филии и Новоподгородного Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Потери украинских вооруженных формирований составили более 435 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV, и пять артиллерийских орудий. Уничтожены станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и RADA.

Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны поблизости от Карла Маркса, Искры, Камышевахи, Воскресенки, Вольного Поля ДНР и Малиновки Запорожской области.

При этом ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

А подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны около Каменского, Новоандреевки, Степового Запорожской области, Янтарного и Никольского Херсонской области.

Уничтожены свыше 60 военнослужащих ВСУ, два артиллерийских орудия, девять станций РЭБ и пять складов с боеприпасами, подытожили в оборонном ведомстве.

Кроме того ВС России групповым ударом поразили объекты ВПК в Киеве.

Ранее в четверг Владимир Зеленский сообщил, что в течение десяти часов на Киев и ряд других областей Украины было выпущено более 400 ракет и дронов.