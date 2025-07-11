Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Противник при этом потерял более 1550 военнослужащих, шесть бронемашин. Уничтожены десять орудий полевой артиллерии, включая две польские самоходные артустановки Krab, 25 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 29 складов с боеприпасами.

В течение недели подразделения группировки «Север» в ходе наступления продвинулись вглубь обороны противника в Сумской области и освободили Бессаловку. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и трех бригад теробороны.

На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям танковой, механизированной, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и погранотряда погранслужбы Украины.

За неделю в зоне ответственности группировки «Север» потери противника составили свыше 1260 военнослужащих, танк, 12 бронемашин. Уничтожены 29 орудий полевой артиллерии, включая две американские 155-мм гаубицы М777, пять станций РЭБ, 14 складов с боеприпасами и материальными средствами, отчитались в Минобороны.

В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

За минувшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1080 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 17 складов с боеприпасами и материальными средствами.

Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождено Дачное в Днепропетровской области. Было нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, воздушно-десантной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии, перечислили в Минобороны.

Противник при этом потерял более 3040 военнослужащих, 16 бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, 25 орудий полевой артиллерии и две станции контрбатарейной борьбы.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив Поддубное и Толстой в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

При этом потери ВСУ на этом направлении составили свыше 1,4 тыс. военнослужащих, шесть танков, 16 бронемашин, восемь орудий полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

Между тем подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение на отдельных направлениях, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны, отчитались в Минобороны.

Уничтожены до 530 военнослужащих ВСУ, две бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии, 52 станции РЭБ, 33 склада с боеприпасами, горючим и матсредствами.

Ранее в пятницу стало известно, что ВСУ отступили от Зеленой Долины после давления армии России.

На этой неделе российские войска освободили поселок Толстой в ДНР, кроме того, они освободили сумскую Бессаловку и Дачное в Днепропетровской области.